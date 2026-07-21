O Chelsea concretiza a transferência recorde de 117 milhões de libras por Morgan Rogers - o jogador da seleção inglesa deixa o Aston Villa como o jogador britânico mais caro de todos os tempos

Em uma jogada que causou comoção na Premier League, o Chelsea finalizou a contratação de Rogers, do Aston Villa, por 117 milhões de libras. Esse valor histórico faz de Rogers o jogador britânico mais caro da história do futebol, superando os recordes anteriores estabelecidos por nomes como Jack Grealish, Declan Rice e Elliot Anderson.

A transferência representa uma vitória significativa para o Chelsea no mercado, já que o clube buscava reforçar suas opções de ataque com talentos de elite comprovados no cenário nacional. Rogers, que tem sido uma revelação na região de Midlands, expressou sua alegria com a transferência, enfatizando sua ligação com o clube. “Estou muito animado”, disse Rogers. “Para mim, o Chelsea é o maior clube de Londres e um clube que sempre admirei desde criança.”



