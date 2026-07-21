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O Chelsea concretiza a transferência recorde de 117 milhões de libras por Morgan Rogers - o jogador da seleção inglesa deixa o Aston Villa como o jogador britânico mais caro de todos os tempos
Transferência recorde para o Rogers
Em uma jogada que causou comoção na Premier League, o Chelsea finalizou a contratação de Rogers, do Aston Villa, por 117 milhões de libras. Esse valor histórico faz de Rogers o jogador britânico mais caro da história do futebol, superando os recordes anteriores estabelecidos por nomes como Jack Grealish, Declan Rice e Elliot Anderson.
A transferência representa uma vitória significativa para o Chelsea no mercado, já que o clube buscava reforçar suas opções de ataque com talentos de elite comprovados no cenário nacional. Rogers, que tem sido uma revelação na região de Midlands, expressou sua alegria com a transferência, enfatizando sua ligação com o clube. “Estou muito animado”, disse Rogers. “Para mim, o Chelsea é o maior clube de Londres e um clube que sempre admirei desde criança.”
Reforçando o elenco de Xabi Alonso
Rogers chega em um momento decisivo para o Chelsea, que se prepara para a temporada 2026-27 sob o comando de Xabi Alonso. O técnico espanhol tem demonstrado grande interesse em integrar atacantes jovens e dinâmicos, capazes de executar seu sistema tático de alta intensidade, e Rogers se encaixa perfeitamente nesse perfil. O clube divulgou a contratação em suas redes sociais, afirmando simplesmente que ele escolheu o Chelsea para confirmar a conclusão dessa transferência de grande repercussão.
Espera-se que a chegada do atacante dê um impulso substancial a um setor ofensivo já talentoso em Stamford Bridge. Rogers se consolidou como um dos jovens jogadores mais precisos da Premier League durante sua passagem pelo Villa Park, onde desempenhou um papel central nos recentes sucessos do clube.
Uma ascensão brilhante no Aston Villa
Rogers deixa o Aston Villa com sua reputação no auge, tendo desempenhado um papel fundamental na transformação do clube sob o comando de Unai Emery. Durante sua passagem pelos Villans, ele marcou 21 gols em 85 partidas da Premier League.
Sua evolução na região de West Midlands o transformou de uma promessa em um astro internacional consagrado. A inteligência tática que demonstrou no Villa, combinada com suas qualidades físicas, fez dele uma ameaça constante às defesas adversárias. O Chelsea vem acompanhando sua trajetória há muito tempo, e o valor recorde da transferência reflete a convicção de que Rogers pode manter essa trajetória em um nível ainda mais alto.
- Getty Images Sport
Titular da seleção da Inglaterra e histórico internacional
Além de suas conquistas no cenário nacional, Rogers tornou-se uma peça fundamental da seleção inglesa nas últimas temporadas. Desde que estreou na seleção principal dos Three Lions, em novembro de 2024, o atacante consolidou-se como titular na equipe, somando 22 partidas pela seleção até o momento.
Com apenas 23 anos, Rogers é visto como o futuro tanto da seleção quanto, agora, do ataque do Chelsea. Seu contrato de longo prazo, válido até 2033, lhe dá a segurança necessária para se desenvolver ainda mais ao lado de outras jovens estrelas, como Cole Palmer.
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