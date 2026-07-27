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O Chelsea cogita uma contratação surpreendente de Jordan Henderson, já que o meio-campista estaria disponível gratuitamente apenas um ano após sua transferência para o Brentford
Uma mudança na estratégia de recrutamento
De acordo com o SunSport, o Chelsea está planejando uma investida surpreendente para contratar Henderson, estrela do Brentford, à medida que o clube continua reformulando sua estratégia no mercado de transferências. Após várias janelas de transferências focadas quase exclusivamente na contratação de jovens de alto potencial, os Blues estão agora se voltando para jogadores com experiência comprovada, a fim de equilibrar seu elenco.
O meio-campista assinou com o Brentford por dois anos apenas no verão passado, após uma passagem de 18 meses pelo Ajax, gigante holandês. No entanto, a equipe de Keith Andrews poderia estar disposta a rescindir o contrato, permitindo que ele se junte aos Blues em uma transferência sem custos. Isso permitiria que Henderson prolongasse sua carreira no mais alto nível do futebol europeu, ao mesmo tempo em que ajudaria o Chelsea a lidar com suas restrições financeiras.
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O Chelsea não é o único clube interessado
Apesar da idade avançada, Henderson continua sendo uma figura relevante no cenário internacional. Recentemente, ele integrou a seleção inglesa de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026, onde foi considerado uma influência fundamental nos bastidores. Embora seus minutos em campo tenham se limitado a uma única participação breve saindo do banco, sua presença no elenco foi muito valorizada pela comissão técnica.
O Chelsea não é o único clube da Premier League acompanhando a situação, já que acredita-se que outros dois times da primeira divisão, cujos nomes não foram divulgados, estejam interessados no jogador, que já disputou 90 partidas pela seleção. No entanto, o Chelsea parece estar na liderança da disputa, à medida que intensifica seu interesse em vários jogadores experientes.
O Sunderland bloqueia a transferência de Xhaka
O Chelsea tentou contratar um jogador experiente neste verão: o meio-campista do Sunderland, Granit Xhaka, que já teve grande desempenho sob o comando de Xabi Alonso no Bayer Leverkusen. No entanto, o clube de Wearside rejeitou veementemente qualquer proposta para se desfazer de seu craque, cujo contrato atual no Stadium of Light vai até o verão de 2028.
A postura inflexível do Sunderland foi reforçada pelo técnico Regis Le Bris, que declarou enfaticamente que “esse assunto está encerrado” no que diz respeito a uma transferência para Stamford Bridge. Os Black Cats consideram o jogador da seleção suíça absolutamente indispensável para sua próxima campanha na Liga Europa e não enfrentam nenhuma pressão financeira para vendê-lo, o que levou o Chelsea a redirecionar seus esforços para a contratação de Henderson.
- AFP
A carreira de Henderson em números
Henderson disputou 694 partidas ao longo de sua carreira pelos clubes pelos quais atuou – Coventry City, Sunderland, Liverpool, Al-Ettifaq, Ajax e Brentford –, marcando 41 gols e dando 87 assistências. O meio-campista conquistou oito títulos ao longo de sua carreira, todos com o Liverpool, com destaque para o título da Premier League de 2019-20 e a conquista da Liga dos Campeões de 2019. Ele também foi eleito o Melhor Jogador da Temporada da Premier League em 2020.
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