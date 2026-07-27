O Chelsea cogita uma contratação surpreendente de Jordan Henderson, já que o meio-campista estaria disponível gratuitamente apenas um ano após sua transferência para o Brentford

De acordo com o SunSport, o Chelsea está planejando uma investida surpreendente para contratar Henderson, estrela do Brentford, à medida que o clube continua reformulando sua estratégia no mercado de transferências. Após várias janelas de transferências focadas quase exclusivamente na contratação de jovens de alto potencial, os Blues estão agora se voltando para jogadores com experiência comprovada, a fim de equilibrar seu elenco.

O meio-campista assinou com o Brentford por dois anos apenas no verão passado, após uma passagem de 18 meses pelo Ajax, gigante holandês. No entanto, a equipe de Keith Andrews poderia estar disposta a rescindir o contrato, permitindo que ele se junte aos Blues em uma transferência sem custos. Isso permitiria que Henderson prolongasse sua carreira no mais alto nível do futebol europeu, ao mesmo tempo em que ajudaria o Chelsea a lidar com suas restrições financeiras.



