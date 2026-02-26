O Chelsea bateu o recorde com o maior prejuízo antes dos impostos da história inglesa, com um enorme déficit de € 407 milhões revelado

As perdas acumuladas do Chelsea ao longo de um período de três anos atingiram 622 milhões de euros (542 milhões de libras/735 milhões de dólares) — um valor bem acima dos 60 milhões de euros (52 milhões de libras/71 milhões de dólares) permitidos pela regra de rendimentos do futebol da UEFA. No entanto, afirma-se que as penalidades financeiras serão evitadas.

O Chelsea celebrou um acordo com a UEFA que lhe permite operar em conformidade com “o déficit projetado apresentado no plano de negócios” - o que significa que as perdas devem ser mantidas dentro dos valores previamente indicados.

A fonte do The Athletic afirma que o Blues não violou as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) para 2024-25 que existem na Premier League, o que o livra de qualquer possível dedução de pontos.

A referida fonte afirmou que “o clube está confiante de que está operando de acordo com os termos do acordo e outras regras financeiras, citando a melhoria no desempenho subjacente e, entre outras coisas, vendas significativas de jogadores”. O Chelsea arrecadou cerca de £ 300 milhões (US$ 407 milhões) no mercado de transferências do verão de 2025.

O The Athletic continua relatando que “a grande perda de 2024-25 não foi representativa das finanças do Chelsea daqui para frente e é, em vez disso, o resultado final de um período de racionalização dos negócios”. Os gigantes da Premier League esperam “cumprir as regras financeiras tanto no país quanto no exterior, auxiliados pelas receitas que crescerão nesta temporada, principalmente devido ao retorno à Liga dos Campeões”. A competição europeia de elite teria rendido ao Blues cerca de £ 80 milhões (US$ 108 milhões) em prêmios nesta temporada, já que o time chegou às oitavas de final.