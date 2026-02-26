Getty/GOAL
O Chelsea bateu o recorde com o maior prejuízo antes dos impostos da história inglesa, com um enorme déficit de € 407 milhões revelado
Apenas o Barcelona superou as derrotas do Chelsea
O relatório European Club Finance and Investment Landscape, publicado anualmente, detalha os 10 clubes que sofreram as maiores perdas financeiras em uma determinada temporada. O Chelsea ocupa uma posição infeliz no topo dessa tabela.
A Premier League nunca viu números como esses antes, com apenas o gigante da La Liga, o Barcelona — cujas finanças foram afetadas pela pandemia da Covid-19 — registrando perdas maiores, chegando a € 555 milhões (£ 484 milhões/$ 655 milhões) em 2020-21.
Por que as perdas do Chelsea continuam aumentando
As perdas do Chelsea ultrapassaram £ 200 milhões (US$ 271 milhões) em quatro temporadas consecutivas, com a queda nas receitas sendo compensada por custos cada vez maiores. Uma fonte disse ao The Athletic que “a enorme perda do Chelsea na última temporada foi, assim como a do Barcelona antes deles, impulsionada por lançamentos contábeis significativos não monetários”. O Blues também foi penalizado com uma multa de € 31 milhões (£ 27 milhões/$ 37 milhões) da UEFA por violar as regras financeiras estabelecidas pela entidade reguladora do futebol europeu.
A fonte do The Athletic afirma que “o enorme déficit não refletiu o desempenho operacional subjacente do clube nem como serão as finanças na temporada atual e nas futuras”. Diz-se que os responsáveis do oeste de Londres estiveram “a resolver questões históricas, com vários itens pontuais de custo elevado registados no mesmo período de reporte financeiro”.
As finanças do Chelsea são consideradas difíceis de interpretar, pois o clube se envolveu em várias transações que “ficam na lacuna entre os regulamentos financeiros da UEFA e da Premier League”. Negócios desse tipo incluem a venda do time feminino do clube, dois hotéis e um estacionamento.
O Chelsea enfrentará alguma penalidade?
As perdas acumuladas do Chelsea ao longo de um período de três anos atingiram 622 milhões de euros (542 milhões de libras/735 milhões de dólares) — um valor bem acima dos 60 milhões de euros (52 milhões de libras/71 milhões de dólares) permitidos pela regra de rendimentos do futebol da UEFA. No entanto, afirma-se que as penalidades financeiras serão evitadas.
O Chelsea celebrou um acordo com a UEFA que lhe permite operar em conformidade com “o déficit projetado apresentado no plano de negócios” - o que significa que as perdas devem ser mantidas dentro dos valores previamente indicados.
A fonte do The Athletic afirma que o Blues não violou as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) para 2024-25 que existem na Premier League, o que o livra de qualquer possível dedução de pontos.
A referida fonte afirmou que “o clube está confiante de que está operando de acordo com os termos do acordo e outras regras financeiras, citando a melhoria no desempenho subjacente e, entre outras coisas, vendas significativas de jogadores”. O Chelsea arrecadou cerca de £ 300 milhões (US$ 407 milhões) no mercado de transferências do verão de 2025.
O The Athletic continua relatando que “a grande perda de 2024-25 não foi representativa das finanças do Chelsea daqui para frente e é, em vez disso, o resultado final de um período de racionalização dos negócios”. Os gigantes da Premier League esperam “cumprir as regras financeiras tanto no país quanto no exterior, auxiliados pelas receitas que crescerão nesta temporada, principalmente devido ao retorno à Liga dos Campeões”. A competição europeia de elite teria rendido ao Blues cerca de £ 80 milhões (US$ 108 milhões) em prêmios nesta temporada, já que o time chegou às oitavas de final.
Blues construindo um futuro brilhante
O Chelsea gastou muito em novas contratações durante a era da propriedade da Clearlake Capital, com contratos longos sendo oferecidos a superestrelas recém-chegadas. Muitos desses acordos foram fechados com um olho no futuro a longo prazo.
Houve mais mudanças na gestão do Bridge nesta temporada, com o técnico Enzo Maresca, vencedor da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes, sendo dispensado no início de 2026, e Liam Rosenior agora encarregado da tarefa de proporcionar consistência em campo, o que acabará por ajudar nos esforços para restaurar a estabilidade fora dele.
