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O Chelsea "bate à porta" de uma estrela do Bayern de Munique, na tentativa de resolver uma questão crucial com uma contratação no mercado de verão
O Chelsea identifica Kim como principal alvo para a defesa
Embora o Chelsea conte atualmente com várias opções para a zaga, incluindo nomes como Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo e Levi Colwill, que está afastado há muito tempo devido a lesão, a diretoria parece estar buscando novos reforços. O astro sul-coreano, que se transferiu para a Baviera em uma negociação que o tornou o jogador asiático mais caro da história, é visto como o perfil ideal para liderar a defesa do clube londrino, de acordo com as últimas informações do jornalista Christian Falk.
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A situação na Allianz Arena
Kim tem passado por uma fase de altos e baixos na Alemanha desde sua transferência de grande repercussão do Napoli. Apesar de ter ajudado a equipe de Vincent Kompany a conquistar títulos na temporada passada, ele se viu atrás de Dayot Upamecano e Jonathan Tah na hierarquia da equipe nesta temporada. Ele somou apenas 12 partidas como titular na Bundesliga, sendo frequentemente utilizado como uma opção de luxo na rotação do time bávaro.
O técnico do Bayern, Vincent Kompany, foi rápido em minimizar qualquer sugestão de desentendimento, afirmando no mês passado: “Haverá rodízio quando todos estiverem em forma. Não é que alguém tenha feito algo errado. Precisamos de uma competição saudável. Deixar alguém de fora não significa nada, é apenas uma decisão que você tem que tomar – haverá outra e depois outra. Hoje foi o Kim e da próxima vez você vai me perguntar sobre outra pessoa.”
Valor da transferência e disputa pela sua contratação
Apesar da posição pública de Kompany, acredita-se que o Bayern de Munique esteja aberto à ideia de uma venda, caso o preço seja adequado. A reportagem sugere que o gigante alemão estaria disposto a entrar em negociações caso recebesse uma oferta entre € 30 milhões (£ 26 milhões) e € 40 milhões (£ 34,5 milhões). Essa avaliação colocou vários dos principais clubes da Europa em alerta máximo à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.
O Chelsea não é o único a acompanhar a situação, já que o gigante italiano AC Milan planeja fazer uma oferta na esperança de que ele considere um retorno à Série A. Inter e Tottenham também demonstraram interesse no ex-jogador do Napoli, preparando o terreno para uma possível disputa entre vários clubes.
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O que vem por aí para o Chelsea e o Bayern?
Kim espera entrar em campo quando o Bayern tentar garantir a classificação com tranquilidade nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta, levando uma vantagem confortável de 6 a 1 no placar agregado para a segunda partida. Enquanto isso, a necessidade urgente do Chelsea de mostrar solidez defensiva estará mais uma vez em destaque, já que o time enfrenta a gigantesca tarefa de reverter a desvantagem de 5 a 2 sofrida na primeira partida contra o Paris Saint-Germain.
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