O Chelsea "bate à porta" de uma estrela do Bayern de Munique, na tentativa de resolver uma questão crucial com uma contratação no mercado de verão

Kim tem passado por uma fase de altos e baixos na Alemanha desde sua transferência de grande repercussão do Napoli. Apesar de ter ajudado a equipe de Vincent Kompany a conquistar títulos na temporada passada, ele se viu atrás de Dayot Upamecano e Jonathan Tah na hierarquia da equipe nesta temporada. Ele somou apenas 12 partidas como titular na Bundesliga, sendo frequentemente utilizado como uma opção de luxo na rotação do time bávaro.

O técnico do Bayern, Vincent Kompany, foi rápido em minimizar qualquer sugestão de desentendimento, afirmando no mês passado: “Haverá rodízio quando todos estiverem em forma. Não é que alguém tenha feito algo errado. Precisamos de uma competição saudável. Deixar alguém de fora não significa nada, é apenas uma decisão que você tem que tomar – haverá outra e depois outra. Hoje foi o Kim e da próxima vez você vai me perguntar sobre outra pessoa.”