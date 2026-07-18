O Chelsea atrapalha a contratação do Arsenal ao fechar um acordo recorde de 117 milhões de libras com o Aston Villa pela contratação de Morgan Rogers

De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Chelsea intensificou significativamente suas negociações de transferências neste verão ao chegar a um acordo verbal com o Aston Villa para a contratação de Rogers. O negócio, no valor de 117 milhões de libras, fará com que o jogador da seleção inglesa se torne o jogador mais caro da história do clube. O valor deve superar o recorde britânico anterior de 116 milhões de libras, que o Manchester City acordou recentemente pela contratação do meio-campista Elliot Anderson, do Nottingham Forest, bem como os 106 milhões de libras que o Chelsea pagou por Enzo Fernández em 2023.

Os termos pessoais já foram acertados para o jogador de 23 anos, que deve assinar um contrato de longo prazo em Stamford Bridge, válido até 2032. O acordo também inclui a opção de prorrogação por mais 12 meses, garantindo que Rogers continue sendo uma peça-chave para os Blues na próxima década. Sabe-se que um exame médico está agendado para segunda-feira, enquanto os últimos obstáculos administrativos são resolvidos antes da apresentação oficial.







