Ben STANSALL / AFP
Traduzido por
O Chelsea atrapalha a contratação do Arsenal ao fechar um acordo recorde de 117 milhões de libras com o Aston Villa pela contratação de Morgan Rogers
Recorde britânico quebrado em Stamford Bridge
De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Chelsea intensificou significativamente suas negociações de transferências neste verão ao chegar a um acordo verbal com o Aston Villa para a contratação de Rogers. O negócio, no valor de 117 milhões de libras, fará com que o jogador da seleção inglesa se torne o jogador mais caro da história do clube. O valor deve superar o recorde britânico anterior de 116 milhões de libras, que o Manchester City acordou recentemente pela contratação do meio-campista Elliot Anderson, do Nottingham Forest, bem como os 106 milhões de libras que o Chelsea pagou por Enzo Fernández em 2023.
Os termos pessoais já foram acertados para o jogador de 23 anos, que deve assinar um contrato de longo prazo em Stamford Bridge, válido até 2032. O acordo também inclui a opção de prorrogação por mais 12 meses, garantindo que Rogers continue sendo uma peça-chave para os Blues na próxima década. Sabe-se que um exame médico está agendado para segunda-feira, enquanto os últimos obstáculos administrativos são resolvidos antes da apresentação oficial.
- Getty Images Sport
Arsenal fica de fora, enquanto o fator Alonso se mostra decisivo
A disputa por Rogers foi acirrada, com o Arsenal sendo amplamente apontado como interessado no meio-campista ofensivo. No entanto, o astro inglês acabou optando pelo oeste de Londres, citando a oportunidade de trabalhar com o novo técnico do Chelsea, Alonso, como principal motivação. O ex-técnico do Bayer Leverkusen foi fundamental para apresentar o projeto esportivo do clube a Rogers, que via o Chelsea como seu destino preferido, apesar do interesse de vários outros clubes de elite da Premier League e da Europa.
Rogers deixa o Villa Park como um astro consagrado, tendo marcado 31 gols e dado 29 assistências em 125 partidas pelo clube. Sua ascensão foi meteórica desde que chegou ao Villa vindo do Middlesbrough por apenas 7 milhões de libras no início de 2024. O Middlesbrough deve se beneficiar significativamente com essa transferência, já que o clube da Championship possui uma cláusula de 20% sobre a futura revenda. Sua saída ocorre após uma temporada em que ele levou o Villa ao título da Liga Europa e à classificação para a Liga dos Campeões, marcando 14 gols e dando 12 assistências ao longo da campanha de 2025-26.
Três Leões na Copa do Mundo
Atualmente a serviço da seleção, Rogers tem se destacado pela Inglaterra na Copa do Mundo. Ele participou das seis primeiras partidas dos Três Leões, incluindo partidas como titular contra o Panamá e a Argentina, e deu o cruzamento decisivo para Anthony Gordon marcar o único gol da Inglaterra na semifinal. Ele também está no time titular para a disputa pelo terceiro lugar contra a França. Assim que concluir suas obrigações com a seleção, ele voltará para casa para finalizar sua transferência recorde para o Stamford Bridge.
- Getty
O Aston Villa se prepara para a vida após a saída de Rogers
Embora a perda de um jogador do calibre de Rogers seja um golpe para a equipe de Unai Emery, o clube das Midlands já está se movimentando para reinvestir essa enorme receita extraordinária. Segundo relatos, o Villa esperava receber uma quantia superior a £100 milhões e estava plenamente ciente de que tal oferta poderia se concretizar neste verão, dada a boa fase do jogador. O clube já gastou mais de 50 milhões de libras em Johan Manzambi e fechou um acordo de 35 milhões de libras pelo meio-campista do Wolves, João Gomes, para garantir que o elenco permaneça competitivo para a próxima campanha da Liga dos Campeões, enquanto a equipe de contratações de Emery também está de olho em jogadores como Crysencio Summerville e Ibrahim Mbaye para reforçar suas opções nas laterais.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.