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O Chelsea apresenta uma proposta de transferência de 64 milhões de libras por Alex Scott, depois que a estrela do Bournemouth recusou uma nova proposta de contrato no Vitality Stadium
O Blues põe à prova a determinação do Bournemouth
O Chelsea formalizou seu interesse em Scott ao apresentar uma oferta de 64 milhões de libras pelo meia do Bournemouth, segundo a BBC. O gigante do oeste de Londres está ansioso para incorporar o jogador da seleção sub-21 da Inglaterra ao seu elenco, já que planeja reformular seu meio-campo sob o comando do recém-nomeado técnico Xabi Alonso. Apesar da oferta financeira significativa apresentada pelos Blues, o Bournemouth rejeitou a proposta inicial, deixando claro para a diretoria do Stamford Bridge que quaisquer novas tentativas de contratação do jogador não seriam bem-vindas pelo clube.
O Bournemouth tem se mantido firme em suas declarações públicas e privadas sobre Scott, insistindo que pretende manter um de seus jogadores mais influentes. No entanto, o Chelsea continua persistente, percebendo uma oportunidade de contratar um dos jovens talentos mais promissores da Premier League enquanto o futuro dele no Vitality Stadium permanece envolto em incertezas.
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Impasse contratual alimenta a incerteza
A situação no Bournemouth chegou a um ponto crítico, já que Scott teria rejeitado uma nova proposta de contrato que está em aberto há pelo menos dois meses. Apesar do desejo do clube de garantir seu futuro a longo prazo, o meio-campista ainda não se comprometeu com os novos termos, o que faz com que restem apenas dois anos de validade ao seu contrato atual.
Os Cherries não enfrentam, no momento, nenhuma pressão financeira imediata para vender seu valioso jogador após uma temporada de sucesso. Tendo se classificado para a Liga Europa e gerado receitas significativas com as vendas, no verão passado, de Dean Huijsen, Milos Kerkez, Illia Zabarnyi e Dango Outtara, o clube mantém uma situação financeira sólida.
Disputa pela jovem promessa da Inglaterra
A reportagem acrescenta que o Chelsea está longe de ser o único clube a acompanhar a evolução de Scott, já que vários dos “Seis Grandes” da Premier League já haviam explorado a possibilidade de uma contratação. Arsenal, Manchester United, Tottenham e Manchester City também manifestaram interesse em Scott no início da janela de transferências, o que destaca a alta consideração de que goza o meio-campista nascido em Guernsey em toda a divisão.
A ascensão de Scott tem sido nada menos que meteórica desde que ele se transferiu do Bristol City para o Bournemouth em 2023, por uma quantia de 25 milhões de libras. Eleito o Jovem Jogador da Temporada da Championship em 2022–23, o meio-campista de 22 anos já disputou 89 partidas pelos Cherries, marcando seis gols e contribuindo com uma criatividade constante.
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Os preços de mercado continuam disparando
A oferta de 64 milhões de libras do Chelsea surge em meio a uma janela de transferências de verão impressionante, na qual os preços dos meio-campistas atingiram níveis recordes. O Blues já tem se mostrado ativo, garantindo a contratação de Morgan Rogers, do Aston Villa, por 117 milhões de libras, enquanto o Manchester City concluiu oficialmente a contratação de Elliot Anderson por 116 milhões de libras.
Por enquanto, Scott continua fazendo parte dos planos de Marco Rose, já que o novo técnico do Bournemouth se prepara para a próxima temporada com uma pré-temporada na Áustria. Embora o jovem jogador inglês esteja atualmente com o elenco, o clube continua afastando interessados de alto nível para garantir que Rose tenha um elenco competitivo para sua aventura europeia.
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