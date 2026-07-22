O Chelsea apresenta uma proposta de transferência de 64 milhões de libras por Alex Scott, depois que a estrela do Bournemouth recusou uma nova proposta de contrato no Vitality Stadium

O Chelsea formalizou seu interesse em Scott ao apresentar uma oferta de 64 milhões de libras pelo meia do Bournemouth, segundo a BBC. O gigante do oeste de Londres está ansioso para incorporar o jogador da seleção sub-21 da Inglaterra ao seu elenco, já que planeja reformular seu meio-campo sob o comando do recém-nomeado técnico Xabi Alonso. Apesar da oferta financeira significativa apresentada pelos Blues, o Bournemouth rejeitou a proposta inicial, deixando claro para a diretoria do Stamford Bridge que quaisquer novas tentativas de contratação do jogador não seriam bem-vindas pelo clube.

O Bournemouth tem se mantido firme em suas declarações públicas e privadas sobre Scott, insistindo que pretende manter um de seus jogadores mais influentes. No entanto, o Chelsea continua persistente, percebendo uma oportunidade de contratar um dos jovens talentos mais promissores da Premier League enquanto o futuro dele no Vitality Stadium permanece envolto em incertezas.



