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O Chelsea anuncia o maior prejuízo antes dos impostos da história da Premier League
Números recordes em Stamford Bridge
As demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2025 revelam um prejuízo impressionante de 262,4 milhões de libras, valor que supera o recorde anterior da Premier League, de 197,5 milhões de libras, estabelecido pelo Manchester City em 2011. Isso ocorre apenas 12 meses depois que o Blues registrou um lucro de £ 128,4 milhões, embora esse superávit tenha sido fortemente condicionado pela venda do Chelsea Women para a Blueco Midco — uma subsidiária da empresa controladora do clube — por quase £ 200 milhões.
Dirigentes do clube atribuíram a significativa queda a um aumento acentuado nos custos operacionais ao longo da temporada 2024-25. Apesar do número alarmante, o Chelsea registrou uma receita de £ 490,9 milhões, a segunda maior de sua história, impulsionada pela receita gerada pela participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
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Manter-se em conformidade com a PSR
Um ponto crucial tanto para os torcedores quanto para o técnico é que o Chelsea insiste em afirmar que continua em conformidade com as Regras de Rentabilidade e Sustentabilidade (PSR) da Premier League. Embora as normas limitem, em geral, as perdas a 105 milhões de libras ao longo de um período contínuo de três anos, o clube utilizou "ajustes de reajuste" específicos para permanecer dentro dos limites. Despesas relacionadas a projetos de infraestrutura, à academia e à equipe feminina são dedutíveis de acordo com as regras atuais da liga.
Entende-se que essas deduções permitidas garantiram que o clube evitasse o destino de outros times da primeira divisão que enfrentaram deduções de pontos nas últimas temporadas. Fontes próximas ao clube continuam confiantes de que o negócio está agora “totalmente estruturado para atender a todos os requisitos regulatórios” daqui para frente, com a receita prevista para ultrapassar £ 700 milhões no ano fiscal de 2025-26.
O custo da era Boehly
Desde que o consórcio liderado por Todd Boehly assumiu o comando do clube, substituindo Roman Abramovich no verão de 2022, o Chelsea revolucionou o mercado de transferências, gastando aproximadamente 1,5 bilhão de libras em novos talentos. No entanto, o clube destacou as vendas bem-sucedidas como um fator de equilíbrio, alegando que suas receitas com transferências no verão passado foram as mais altas da história da Premier League. Fontes internas também observaram que os gastos com agentes ficaram na média da liga ou abaixo dela.
O relatório financeiro também apresentou uma atualização sobre a equipe feminina. O Chelsea Football Club Women Ltd registrou um prejuízo de 17,1 milhões de libras, apesar da crescente popularidade do esporte ter ajudado a equipe a gerar uma receita saudável de 21,3 milhões de libras durante o mesmo período.
- AFP
Lidando com o legado de Abramovich
O clube também está lidando com as consequências da gestão anterior. O Chelsea espera receber uma penalidade financeira da Federação Inglesa de Futebol após admitir violações das regras relativas a pagamentos a agentes durante a era Abramovich. Espera-se que quaisquer multas sejam pagas com fundos especificamente reservados pelo consórcio Boehly durante a aquisição inicial do clube em 2022.
Isso ocorre após uma recente investigação da Premier League sobre pagamentos não divulgados no valor de £ 47,5 milhões do regime anterior. Embora o clube tenha evitado uma dedução de pontos no mês passado, foi punido com uma multa de £ 10,75 milhões e uma proibição de transferências suspensa por um ano. A liga destacou a “cooperação” do Chelsea ao longo da investigação como motivo para a sanção esportiva relativamente branda, embora o clube continue sob uma pena suspensa no que diz respeito ao cumprimento futuro das normas da UEFA.