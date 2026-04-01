O Chelsea anuncia o maior prejuízo antes dos impostos da história da Premier League

As demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2025 revelam um prejuízo impressionante de 262,4 milhões de libras, valor que supera o recorde anterior da Premier League, de 197,5 milhões de libras, estabelecido pelo Manchester City em 2011. Isso ocorre apenas 12 meses depois que o Blues registrou um lucro de £ 128,4 milhões, embora esse superávit tenha sido fortemente condicionado pela venda do Chelsea Women para a Blueco Midco — uma subsidiária da empresa controladora do clube — por quase £ 200 milhões.

Dirigentes do clube atribuíram a significativa queda a um aumento acentuado nos custos operacionais ao longo da temporada 2024-25. Apesar do número alarmante, o Chelsea registrou uma receita de £ 490,9 milhões, a segunda maior de sua história, impulsionada pela receita gerada pela participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA.