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O Chelsea anuncia João Pedro como o Jogador da Temporada poucas horas depois de ele ter ficado de fora da seleção brasileira para a Copa do Mundo
João Pedro ganha prêmio após ter sido preterido pela seleção brasileira
O Chelsea confirmou que João Pedro foi eleito o Jogador da Temporada do clube, após obter mais de 60% dos votos em uma enquete online. O atacante brasileiro terminou bem à frente dos meio-campistas Enzo Fernández e Moisés Caicedo, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.
O anúncio foi feito poucas horas após um grande revés internacional para o jogador de 24 anos. Carlo Ancelotti deixou João Pedro de fora da seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo, uma decisão que surpreendeu muitos observadores. Em vez disso, o técnico da seleção brasileira optou por incluir o experiente atacante Neymar, apesar das recentes lesões do craque do Santos.
Os números da temporada de estreia destacam o impacto dele
Embora o reconhecimento internacional ainda não tenha chegado, o impacto de João Pedro em Stamford Bridge tem sido significativo desde sua transferência de 60 milhões de libras do Brighton no verão passado. Ele se tornou apenas o sexto jogador na história do Chelsea a registrar 20 participações em gols na Premier League em sua primeira temporada, juntando-se a nomes como Eden Hazard, Diego Costa e Cole Palmer. Faltando duas partidas para o fim do campeonato, o atacante soma 15 gols e oito assistências na Premier League. Em todas as competições, ele contribuiu com 29 gols e assistências.
Ancelotti explica a decisão, enquanto João Pedro responde
Ao falar após a divulgação da lista, Ancelotti reconheceu que alguns jogadores inevitavelmente ficariam desapontados com a seleção final.
“Alguns dos jogadores que estiveram conosco este ano não ficarão felizes com esta lista. Sinto muito e quero agradecer a todos que estiveram conosco”, disse Ancelotti aos repórteres.
João Pedro respondeu mais tarde com uma declaração comedida após a omissão. Ele escreveu no Instagram: “Tentei dar o meu melhor em todos os momentos. Infelizmente, não foi possível realizar este sonho de representar o meu país numa Copa do Mundo, mas mantenho a calma e o foco, como sempre tento fazer. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, desejo boa sorte a todos que estão lá e serei apenas mais um torcedor torcendo para que eles tragam o sexto título para casa.”
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E agora?
Os torcedores do Chelsea terão a oportunidade de comemorar a conquista de João Pedro em Stamford Bridge no dia 19 de maio. O clube confirmou que o prêmio será entregue antes do clássico londrino contra o Tottenham Hotspur. Após o confronto com os Spurs, os Blues se prepararão para enfrentar o Sunderland em sua última partida do campeonato, já que João Pedro e companhia ainda lutam para garantir, no mínimo, uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.