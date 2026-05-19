Ao falar após a divulgação da lista, Ancelotti reconheceu que alguns jogadores inevitavelmente ficariam desapontados com a seleção final.

“Alguns dos jogadores que estiveram conosco este ano não ficarão felizes com esta lista. Sinto muito e quero agradecer a todos que estiveram conosco”, disse Ancelotti aos repórteres.

João Pedro respondeu mais tarde com uma declaração comedida após a omissão. Ele escreveu no Instagram: “Tentei dar o meu melhor em todos os momentos. Infelizmente, não foi possível realizar este sonho de representar o meu país numa Copa do Mundo, mas mantenho a calma e o foco, como sempre tento fazer. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, desejo boa sorte a todos que estão lá e serei apenas mais um torcedor torcendo para que eles tragam o sexto título para casa.”