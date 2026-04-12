O CF Montreal demite o técnico Marco Donadel após um início ruim na temporada da MLS

A decisão do clube surge em meio a um início de temporada desastroso, incluindo a derrota de sábado para o Philadelphia Union, que até então não havia conquistado nenhuma vitória. Com essa derrota, o Montreal soma apenas uma vitória nos primeiros sete jogos do clube, o que o deixa na penúltima posição da classificação da Conferência Leste da MLS.

Donadel foi nomeado técnico titular em outubro, após inicialmente assumir o cargo interinamente em março de 2025. Ele havia substituído Laurent Courtois, que foi demitido de forma semelhante no início da temporada de 2025. A saída de Courtois ocorreu após apenas cinco partidas, nas quais o clube começou a temporada com 0 vitórias, 4 empates e 1 derrota.

Antes de assumir o cargo de técnico do Montreal, Donadel jogou pelo clube de 2015 a 2018, após uma passagem de destaque pela Fiorentina, da Série A.