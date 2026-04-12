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Chicago Fire FC v CF MontrealGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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O CF Montreal demite o técnico Marco Donadel após um início ruim na temporada da MLS

CF Montreal
Major League Soccer

O CF Montreal demitiu o técnico Marco Donadel após um início ruim na temporada da MLS. A saída de Donadel significa que o CF Montreal terá que procurar um novo técnico novamente, apenas seis meses após sua contratação. O difícil início de campanha do clube acabou se revelando um obstáculo insuperável, forçando mais uma mudança no comando técnico.

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    O que aconteceu

    A decisão do clube surge em meio a um início de temporada desastroso, incluindo a derrota de sábado para o Philadelphia Union, que até então não havia conquistado nenhuma vitória. Com essa derrota, o Montreal soma apenas uma vitória nos primeiros sete jogos do clube, o que o deixa na penúltima posição da classificação da Conferência Leste da MLS.

    Donadel foi nomeado técnico titular em outubro, após inicialmente assumir o cargo interinamente em março de 2025. Ele havia substituído Laurent Courtois, que foi demitido de forma semelhante no início da temporada de 2025. A saída de Courtois ocorreu após apenas cinco partidas, nas quais o clube começou a temporada com 0 vitórias, 4 empates e 1 derrota.

    Antes de assumir o cargo de técnico do Montreal, Donadel jogou pelo clube de 2015 a 2018, após uma passagem de destaque pela Fiorentina, da Série A.

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  • O que foi dito

    "Luca Saputo, diretor-geral de Contratações e Metodologia Esportiva do CF Montréal, anunciou que Marco Donadel foi dispensado do cargo de técnico principal a partir de hoje", informou o clube em comunicado. "Philippe Eullaffroy assumirá as funções de técnico principal da equipe até que seja contratado um técnico permanente." Os assistentes técnicos Jacopo Falanga e Lorenzo Pinzauti também deixaram o clube."

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    Um histórico de instabilidade

    Com a saída de Donadel, o clube buscará agora seu 12º treinador principal desde sua fundação, em 2012. Dos 11 treinadores principais efetivos, nenhum chegou a comandar a equipe por 100 partidas. Nenhum treinador permaneceu no cargo por três temporadas. O clube chegou aos playoffs duas vezes nas últimas quatro temporadas, incluindo uma participação na fase de wild card na última temporada.

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    E agora?

    O CF Montreal agora se concentra em uma série de dois jogos em casa contra as equipes de Nova York da MLS. O primeiro será contra o Red Bulls no sábado, antes da visita do NYCFC, no dia 25 de abril.

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