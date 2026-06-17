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Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty
Chris Burton

Traduzido por

“O céu é o limite” para Gio Reyna: a estrela da Seleção dos EUA recebe um conselho já conhecido de Kasey Keller após o gol espetacular na Copa do Mundo contra o Paraguai

G. Reyna
Estados Unidos da América
Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Paraguai
Estados Unidos da América x Austrália

Dizem a Gio Reyna que “o céu é o limite” quando se trata de seu potencial, mas o astro da Seleção Masculina dos Estados Unidos (USMNT) enfrenta conselhos já conhecidos ao tentar explorar plenamente essa capacidade. O ex-jogador da seleção dos Estados Unidos Kasey Keller — que é amigo íntimo da família Reyna — falou ao GOAL sobre a necessidade de encontrar maior consistência após marcar um gol espetacular contra o Paraguai na Copa do Mundo de 2026.

  • Reyna marcou um gol espetacular de trivela contra o Paraguai

    Os co-anfitriões tiveram o melhor início possível naquele torneio ao reescreverem os livros de história com uma vitória por 4 a 1 sobre um adversário sul-americano. Christian Pulisic brilhou em campo antes de ser substituído no intervalo, enquanto o atacante do Mônaco, Folarin Balogun — encarregado de liderar o ataque — marcou dois gols.

    A equipe de Mauricio Pochettino mereceu plenamente a vitória retumbante, com o toque final dado por Reyna, que saiu do banco para balançar as redes de forma espetacular nos últimos instantes da partida.

    Aos oito minutos do tempo de acréscimo, o elegante meia de 23 anos recebeu a bola na entrada da área, deu alguns passos à frente e chutou com a parte externa da chuteira direita, mandando a bola para o fundo da rede, além do mergulho desesperado de Orlando Gill.

    Nunca houve dúvida de que Reyna é capaz de criar momentos tão mágicos, mas problemas de forma e condicionamento físico o impediram de mostrar essas qualidades com a frequência que gostaria.

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  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Reyna busca maior consistência no clube e na seleção

    Questionado sobre a atuação impressionante de Reyna e a promessa de que mais está por vir, o ex-goleiro da Seleção dos EUA Keller — enquanto torcedores de todo o mundo se perguntam quem é o favorito para vencer a Copa do Mundo de 2026 — disse ao GOAL: “Acho que é isso que estamos esperando. Estamos esperando para ver como isso vai se repetir semana após semana. Então, a outra pergunta é: por que isso ainda não está acontecendo semana após semana?

    “Fiquei muito animado quando ele foi para o Gladbach, obviamente por ser um ex-jogador do clube, mas achei que ele tinha algo que realmente ajudaria o Gladbach. Ele estava jogando um pouco mais, mas sofreu uma pequena lesão e ficou um tempo afastado; no final da temporada, estava ganhando um pouco mais de tempo de jogo.

    “Tenho certeza de que ninguém está mais frustrado do que o Gio. A família vai ficar na nossa casa para o jogo contra o Seattle. Conheço o Gio desde que ele nasceu, obviamente por causa da minha proximidade com o Claudio. Obviamente, em termos de talento, o céu é o limite, e agora falta apenas aquele pequeno detalhe de encontrar essa consistência, encontrar aquele algo que garanta que você esteja em campo.”


  • Trunfo ou titular? O papel de Reyna na seleção masculina dos EUA

    A seleção masculina dos EUA (USMNT) está a caminho do estado de Washington para um confronto contra a Austrália na sexta-feira. Depois de se reunir com a família Keller, Reyna espera voltar a ter um papel de destaque nos planos de Pochettino.

    Questionado sobre se ele é mais adequado para um papel de impacto no momento — já que jogadores como Weston McKennie, Tyler Adams e Malik Tillman oferecem mais energia e tenacidade no meio-campo —, Keller acrescentou um importante trunfo que ainda pode ser jogado logo no início de uma partida da Copa do Mundo: “Tenho certeza de que ele também entende que simplesmente não teve tempo de jogo suficiente, por qualquer motivo que seja, para achar que está pronto para a partida inteira.

    “Olha, se alguém se lesionar, não acho que vai haver problema. Aquele era um trio bastante dinâmico no meio-campo. Não acho, de forma alguma, que o Gio não pudesse se encaixar ali confortavelmente, se, digamos, o Tillman se lesionar ou algo do tipo.

    “Mas todos nós já passamos por essas situações em que você está pronto, se sente pronto, mas os caras à sua frente estão jogando muito, muito bem. Você só precisa esperar a sua hora.”

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Histórico de Reyna: Partidas e gols pela Seleção Masculina dos EUA

    Reyna elevou seu número de partidas pela seleção principal para 39 e sua contagem de gols para dois dígitos. Ele acredita que ambos os números deveriam ser maiores, e seu plano é avançar ainda mais nessas duas áreas.

    Ele deve ter bastante tempo de jogo durante o restante da Copa do Mundo, já que a seleção dos EUA está determinada a chegar longe no torneio em casa, enquanto a temporada 2026-27 pode trazer uma reviravolta na sorte no Borussia Mönchengladbach, permitindo que as grandes expectativas sejam atendidas.

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