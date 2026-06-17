Os co-anfitriões tiveram o melhor início possível naquele torneio ao reescreverem os livros de história com uma vitória por 4 a 1 sobre um adversário sul-americano. Christian Pulisic brilhou em campo antes de ser substituído no intervalo, enquanto o atacante do Mônaco, Folarin Balogun — encarregado de liderar o ataque — marcou dois gols.

A equipe de Mauricio Pochettino mereceu plenamente a vitória retumbante, com o toque final dado por Reyna, que saiu do banco para balançar as redes de forma espetacular nos últimos instantes da partida.

Aos oito minutos do tempo de acréscimo, o elegante meia de 23 anos recebeu a bola na entrada da área, deu alguns passos à frente e chutou com a parte externa da chuteira direita, mandando a bola para o fundo da rede, além do mergulho desesperado de Orlando Gill.

Nunca houve dúvida de que Reyna é capaz de criar momentos tão mágicos, mas problemas de forma e condicionamento físico o impediram de mostrar essas qualidades com a frequência que gostaria.