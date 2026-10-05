Heskey espera seguir os passos do pai, ex-atacante de Leicester, Liverpool e Aston Villa. Emile saboreou conquistas na FA Cup, na Copa da Liga e na Copa da Uefa em seus tempos de jogador, além de somar 62 partidas pela seleção principal da Inglaterra.
Reigan já brilhou pelos Young Lions nos níveis sub-17 e sub-18, participando de um torneio de Copa do Mundo em 2025, e é considerado herdeiro de características familiares úteis, como velocidade, força e capacidade de finalização.
Essas qualidades permitiram que ele chamasse a atenção no famoso sistema de base do City, com a estreia competitiva acontecendo ao lado do irmão Jaden em um duelo da Carabao Cup contra o Huddersfield, em setembro de 2025.
Com o caminho para atuar regularmente no time principal bloqueado por experientes jogadores internacionais, enquanto buscava uma função pelo lado esquerdo, foi tomada a decisão de abrir as asas e abraçar um novo começo durante o verão de 2026.
Um pacote de transferência que pode valer até £ 7 milhões (US$ 9 mi) foi acertado com o Koln. Heskey foi integrado aos poucos pelos novos empregadores e, até aqui, fez apenas uma entrada como substituto, de 15 minutos.
Ele, porém, ainda está se adaptando e segue confiante de que todo o seu potencial será desbloqueado com o tempo. Essa é uma opinião compartilhada por seu pai, um homem que sabe tudo sobre aprender o ofício e aproveitar ao máximo as oportunidades que se apresentam em uma idade jovem.