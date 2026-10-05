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Reigan Heskey Manchester CityGetty
Chris Burton
Traduzido por

‘O céu é o limite’ - Como Reigan Heskey está se firmando no Colônia após transferência do Manchester City, enquanto o ex-atacante da Inglaterra Emile explica como é o sucesso para o atacante de 18 anos

R. Heskey
Bundesliga
Manchester City
Colônia
England U19

Emile Heskey explicou à GOAL como é o sucesso para seu filho Reigan depois de trocar o Manchester City por um novo desafio na Alemanha, no Colônia. Aos 18 anos, o talentoso atacante saiu da sua zona de conforto. Há muitos obstáculos profissionais e pessoais a serem superados na Bundesliga, mas “o céu é o limite para ele”.

  • Heskey deixou o Manchester City em um acordo de até £ 7 milhões

    Heskey espera seguir os passos do pai, ex-atacante de Leicester, Liverpool e Aston Villa. Emile saboreou conquistas na FA Cup, na Copa da Liga e na Copa da Uefa em seus tempos de jogador, além de somar 62 partidas pela seleção principal da Inglaterra.

    Reigan já brilhou pelos Young Lions nos níveis sub-17 e sub-18, participando de um torneio de Copa do Mundo em 2025, e é considerado herdeiro de características familiares úteis, como velocidade, força e capacidade de finalização.

    Essas qualidades permitiram que ele chamasse a atenção no famoso sistema de base do City, com a estreia competitiva acontecendo ao lado do irmão Jaden em um duelo da Carabao Cup contra o Huddersfield, em setembro de 2025.

    Com o caminho para atuar regularmente no time principal bloqueado por experientes jogadores internacionais, enquanto buscava uma função pelo lado esquerdo, foi tomada a decisão de abrir as asas e abraçar um novo começo durante o verão de 2026.

    Um pacote de transferência que pode valer até £ 7 milhões (US$ 9 mi) foi acertado com o Koln. Heskey foi integrado aos poucos pelos novos empregadores e, até aqui, fez apenas uma entrada como substituto, de 15 minutos.

    Ele, porém, ainda está se adaptando e segue confiante de que todo o seu potencial será desbloqueado com o tempo. Essa é uma opinião compartilhada por seu pai, um homem que sabe tudo sobre aprender o ofício e aproveitar ao máximo as oportunidades que se apresentam em uma idade jovem.

  • Emile Heskey Chase football coaching programmeChase

    Como Heskey se estabeleceu na Bundesliga

    O ex-astro da Inglaterra Heskey, que falava em associação com o programa de treinamento de futebol da Chase, que está oferecendo acesso gratuito a qualificações de treinador para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido, disse à GOAL, ao ser perguntado sobre como Reigan se adaptou na Alemanha: “Ele está adorando neste momento. Está achando difícil porque, obviamente, entra e sai do time. E, obviamente, é outro idioma, ele tem que aprender etc. Outro país. Mas ele também está gostando desse lado.

    “Ele ainda é jovem, então está no elenco. E pode voltar, está com a seleção [da Inglaterra] sub-19. Então vai estar com alguns dos amigos dele e coisas assim. Então vai poder aproveitar isso.

    “Mas em breve ele tem que começar a se firmar para jogar no time principal. Quando começar a fazer isso, o céu é o limite para ele. Porque ele não está longe do meu tamanho. Ele ainda tem muito a crescer.”

    Heskey acrescentou, ao ser perguntado se minutos em campo são o indicador mais óbvio de sucesso para Reigan em sua temporada de estreia no Koln: “Sim, tempo de jogo. Acho que, se ele conseguir entre 15 e 20 jogos, isso é positivo. Talvez entre 10 e 15 participações em gols seja algo positivo.”

  • Por que Heskey deixou o Manchester City e foi para a Alemanha

    Heskey, que acompanhou com interesse ao longo do verão a campanha da Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo de 2026, esteve em St George’s Park com a Chase para discutir como o impacto da trajetória da Inglaterra no principal torneio da FIFA está inspirando uma nova geração a considerar a carreira de treinador de futebol.

    O programa de formação de treinadores de futebol da Chase está oferecendo um caminho para que mais pessoas entrem no treinamento de futebol ao disponibilizar acesso totalmente financiado a qualificações introdutórias de treinador e bolsas profissionais de treinamento para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido.

    Heskey já havia dito à GOAL por que Reigan deixou Manchester para trabalhar com diferentes treinadores que possam ajudar a desenvolver seu jogo: “Acho que, aos 17, 18 anos, se você está pronto para jogar no time principal e não está tendo isso, e inevitavelmente não vai ter isso na Inglaterra, você precisa ir para algum lugar onde haja um histórico comprovado. A Alemanha parece ter um histórico comprovado.

    “Nosso sistema de base, no nível das seleções de base, tem alguns jogadores fantásticos. Os alemães já viram isso repetidas vezes nesses jogadores. Por que não recebemos a oportunidade na Inglaterra?

    “Não deveríamos necessariamente ter que ir para a Alemanha, não deveríamos necessariamente ter que ir para a Bélgica, não deveríamos necessariamente ter que ir para a França. É isso que está acontecendo. Estamos comprando jogadores na Inglaterra vindos da França, da Alemanha, aos 20, 21 anos. Temos jogadores de 20, 21 anos contra os quais temos jogado regularmente, em nível internacional, e vencido.

    “E sendo vistos como aquela geração com Sancho, Phil Foden, aquela geração, acho que Marc Guehi também, era vista como a melhor da Europa. Mas não estamos recebendo oportunidades. Marc Guehi estava no Chelsea, não teve uma chance no Chelsea, teve que sair.

    “Mas os outros estão todos tendo uma chance em seus respectivos países. E eu entendo, porque na Inglaterra temos a maior liga e possivelmente a melhor liga. Mas nossos garotos nunca vão ter uma chance.

    “Meu filho [Jaden] está com 20 anos, fará 21 em breve. Aos 22 eu saí para o Liverpool depois de jogar cinco temporadas [no Leicester]. Então agora temos muitos garotos que estão sendo, eu não diria impedidos, mas estão perdendo anos importantes de aprendizado aos 18, 19, 20 para jogar no sub-21, o que não te dá nada. Tirando a EFL Trophy, o que é bom. Eu gosto disso, gosto muito, mas são dois jogos.”

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  • Técnicos precisam desbloquear todo o potencial

    Reigan Heskey quer provar seu valor no Colônia, garantindo uma vaga no time principal do clube que, futuramente, lhe permita brigar por reconhecimento internacional no nível principal. Ele certamente tem capacidade para seguir esse caminho.

    Por enquanto, a Inglaterra, com o técnico alemão Thomas Tuchel no comando, está focada na competição da Liga das Nações da Uefa de 2026-27. Embalada por uma contundente vitória por 7 a 0 sobre a Croácia em sua última partida, a equipe recebe a Tchéquia na terça-feira.

    Para mais informações sobre o programa Chase football coaching programme, visite: Chase football coaching programme https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/