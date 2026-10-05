Heskey, que acompanhou com interesse ao longo do verão a campanha da Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo de 2026, esteve em St George’s Park com a Chase para discutir como o impacto da trajetória da Inglaterra no principal torneio da FIFA está inspirando uma nova geração a considerar a carreira de treinador de futebol.

O programa de formação de treinadores de futebol da Chase está oferecendo um caminho para que mais pessoas entrem no treinamento de futebol ao disponibilizar acesso totalmente financiado a qualificações introdutórias de treinador e bolsas profissionais de treinamento para pessoas de baixa renda em todo o Reino Unido.

Heskey já havia dito à GOAL por que Reigan deixou Manchester para trabalhar com diferentes treinadores que possam ajudar a desenvolver seu jogo: “Acho que, aos 17, 18 anos, se você está pronto para jogar no time principal e não está tendo isso, e inevitavelmente não vai ter isso na Inglaterra, você precisa ir para algum lugar onde haja um histórico comprovado. A Alemanha parece ter um histórico comprovado.

“Nosso sistema de base, no nível das seleções de base, tem alguns jogadores fantásticos. Os alemães já viram isso repetidas vezes nesses jogadores. Por que não recebemos a oportunidade na Inglaterra?

“Não deveríamos necessariamente ter que ir para a Alemanha, não deveríamos necessariamente ter que ir para a Bélgica, não deveríamos necessariamente ter que ir para a França. É isso que está acontecendo. Estamos comprando jogadores na Inglaterra vindos da França, da Alemanha, aos 20, 21 anos. Temos jogadores de 20, 21 anos contra os quais temos jogado regularmente, em nível internacional, e vencido.

“E sendo vistos como aquela geração com Sancho, Phil Foden, aquela geração, acho que Marc Guehi também, era vista como a melhor da Europa. Mas não estamos recebendo oportunidades. Marc Guehi estava no Chelsea, não teve uma chance no Chelsea, teve que sair.

“Mas os outros estão todos tendo uma chance em seus respectivos países. E eu entendo, porque na Inglaterra temos a maior liga e possivelmente a melhor liga. Mas nossos garotos nunca vão ter uma chance.

“Meu filho [Jaden] está com 20 anos, fará 21 em breve. Aos 22 eu saí para o Liverpool depois de jogar cinco temporadas [no Leicester]. Então agora temos muitos garotos que estão sendo, eu não diria impedidos, mas estão perdendo anos importantes de aprendizado aos 18, 19, 20 para jogar no sub-21, o que não te dá nada. Tirando a EFL Trophy, o que é bom. Eu gosto disso, gosto muito, mas são dois jogos.”