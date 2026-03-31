O CEO do Newcastle revela sua posição sobre uma possível venda de Sandro Tonali em meio ao interesse do Manchester United

Embora a situação de Tonali seja um dos principais assuntos em pauta, o futuro do técnico Eddie Howe também está sob os holofotes. O Newcastle ocupa atualmente a 12ª posição na tabela da Premier League e sofreu recentemente uma dura derrota em casa para o rival Sunderland no clássico, o que levou a questionamentos sobre se uma mudança no comando técnico está prevista para este verão. Quando questionado diretamente sobre a posição de Howe, Hopkinson não se comprometeu quanto ao futuro a longo prazo.

“Não tenho uma posição sobre o futuro dele”, acrescentou Hopkinson. “O que posso dizer é que a derrota no clássico doeu. Levamos isso a sério. Não há nada dentro de nós que pense ‘bem, são apenas três pontos e seguimos em frente’. Isso ressoou.

“Passei algumas horas recentemente num almoço a sós com o Eddie [Howe] e conversamos sobre uma série de assuntos, incluindo esse. O Eddie é o nosso treinador. Espero que tenhamos uma ótima sequência até o final da temporada aqui e conversaremos sobre o futuro quando chegar a hora. No momento, estamos focados na competição desta temporada.”