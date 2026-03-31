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O CEO do Newcastle revela sua posição sobre uma possível venda de Sandro Tonali em meio ao interesse do Manchester United
Newcastle mantém-se firme em relação ao meio-campista estrela
Os Magpies estão determinados a manter o controle sobre o elenco após uma temporada difícil. Depois de perder Alexander Isak para o Liverpool em uma transação recorde de 125 milhões de libras no ano passado, a diretoria está empenhada em evitar outra saga que enfraqueça a equipe durante uma fase de reconstrução. Tonali surgiu como um dos principais alvos de vários rivais da Premier League, incluindo o Man Utd, que buscam reforçar seus meio-campos. No entanto, a diretoria do Newcastle está preparada para jogar duro para garantir que qualquer possível saída traga o máximo valor para os projetos futuros do clube.
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Hopkinson prioriza os interesses do clube
O CEO do Newcastle United, Hopkinson, insistiu que quaisquer saídas de jogadores neste verão só ocorrerão nos termos do clube. Ao abordar a possibilidade de perder mais um grande nome, ele disse: “Não temos necessariamente uma estratégia geral em relação às saídas de jogadores. Analisamos o que os jogadores podem ou não querer fazer neste verão. Mas se um cenário semelhante ao de Isak se repetir, qualquer jogador sob contrato sairá nos nossos termos e vamos maximizar a oportunidade que isso possa representar para o clube.
“Daqui para frente, nossa estratégia é comprar bem e vender bem. Comprar bem não significa necessariamente gastar mais dinheiro. Significa atuar no mercado em busca dos jogadores que geram mais valor para este clube, em vez de nos concentrarmos no valor pago por eles. Portanto, há uma série de medidas que precisamos adotar, incluindo formar nossos próprios jogadores, buscar oportunidades no mercado e garantir que estamos maximizando nossas oportunidades dentro do orçamento disponível.”
Incerteza sobre o futuro de Howe
Embora a situação de Tonali seja um dos principais assuntos em pauta, o futuro do técnico Eddie Howe também está sob os holofotes. O Newcastle ocupa atualmente a 12ª posição na tabela da Premier League e sofreu recentemente uma dura derrota em casa para o rival Sunderland no clássico, o que levou a questionamentos sobre se uma mudança no comando técnico está prevista para este verão. Quando questionado diretamente sobre a posição de Howe, Hopkinson não se comprometeu quanto ao futuro a longo prazo.
“Não tenho uma posição sobre o futuro dele”, acrescentou Hopkinson. “O que posso dizer é que a derrota no clássico doeu. Levamos isso a sério. Não há nada dentro de nós que pense ‘bem, são apenas três pontos e seguimos em frente’. Isso ressoou.
“Passei algumas horas recentemente num almoço a sós com o Eddie [Howe] e conversamos sobre uma série de assuntos, incluindo esse. O Eddie é o nosso treinador. Espero que tenhamos uma ótima sequência até o final da temporada aqui e conversaremos sobre o futuro quando chegar a hora. No momento, estamos focados na competição desta temporada.”
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E agora?
Depois de terminar em quinto lugar na Premier League na temporada passada, o Newcastle tem enfrentado dificuldades para manter o mesmo nível de desempenho. Até o momento, a equipe somou apenas 42 pontos em 31 partidas, ficando 12 pontos atrás das vagas para a Liga dos Campeões. Com sete partidas restantes no campeonato, as esperanças dos Magpies de disputar a principal competição europeia na próxima temporada são mínimas, e seu objetivo agora é, pelo menos, se classificar para a Liga Europa ou a Liga Conferência. A próxima partida será contra o Crystal Palace, no dia 12 de abril.