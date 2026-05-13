O impacto que Carrick causou no elenco de Carrington tem sido inegável, com vários jogadores experientes já expressando seus sentimentos. Após a vitória por 3 a 2 sobre o arquirrival Liverpool, o jovem talento Kobbie Mainoo enfatizou a lealdade do elenco ao afirmar: “Queremos dar a vida por ele em campo.” Esse sentimento é compartilhado por toda a estrutura, onde tanto a comissão técnica quanto os jogadores estão trabalhando com a expectativa de que o técnico de 44 anos permaneça no cargo, segundo o The Athletic.

Carrick manteve a calma durante toda a especulação, abordando recentemente o barulho em torno de outros candidatos ao dizer: “Seja discutido ou não, isso não me incomodou. Não mudou a forma como eu lido com isso. Tenho confiança no trabalho que estamos fazendo, no trabalho com os jogadores e na liderança do clube, então isso literalmente não teve nenhum efeito sobre mim. Acho que é bastante óbvio que será um processo, obviamente desde o início, em termos de encontrar alguém para ocupar o cargo no final.”