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O CEO do Manchester United recomendará que Michael Carrick receba uma oferta para assumir o cargo de técnico permanente na reunião com Sir Jim Ratcliffe
Reunião de Ratcliffe para decidir o futuro de Carrick
Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox devem recomendar formalmente Carrick para o cargo de técnico principal em uma reunião do comitê executivo nesta semana, segundo o The Athletic. A proposta será apresentada a Ratcliffe, que detém a autoridade máxima em questões esportivas no clube, enquanto a família Glazer continua satisfeita em deixar a INEOS liderar a estratégia esportiva.
Com a classificação para a Liga dos Campeões agora oficialmente garantida, os executivos do United acreditam que é o momento certo para definir a situação da comissão técnica. Embora outros nomes, como Andoni Iraola e Unai Emery, tenham sido considerados durante um minucioso processo de análise, Carrick continua sendo o favorito, após garantir 33 pontos em apenas 15 partidas durante sua passagem interina.
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Vestiário com todo o apoio
O impacto que Carrick causou no elenco de Carrington tem sido inegável, com vários jogadores experientes já expressando seus sentimentos. Após a vitória por 3 a 2 sobre o arquirrival Liverpool, o jovem talento Kobbie Mainoo enfatizou a lealdade do elenco ao afirmar: “Queremos dar a vida por ele em campo.” Esse sentimento é compartilhado por toda a estrutura, onde tanto a comissão técnica quanto os jogadores estão trabalhando com a expectativa de que o técnico de 44 anos permaneça no cargo, segundo o The Athletic.
Carrick manteve a calma durante toda a especulação, abordando recentemente o barulho em torno de outros candidatos ao dizer: “Seja discutido ou não, isso não me incomodou. Não mudou a forma como eu lido com isso. Tenho confiança no trabalho que estamos fazendo, no trabalho com os jogadores e na liderança do clube, então isso literalmente não teve nenhum efeito sobre mim. Acho que é bastante óbvio que será um processo, obviamente desde o início, em termos de encontrar alguém para ocupar o cargo no final.”
Rooney alerta para o risco das transferências
Apesar do clima positivo em Old Trafford, a lenda do clube, Wayne Rooney, alertou que qualquer atraso adicional na oficialização da contratação pode prejudicar o clube na próxima janela de transferências. O United já está planejando grandes contratações para o verão, e seu maior artilheiro de todos os tempos afirmou que qualquer talento de nível mundial abordado pelo clube buscaria imediatamente garantias sobre quem estará no banco de reservas.
“Se eu fosse jogador e o Man Utd quisesse me contratar, a primeira pergunta que eu faria seria ‘quem é o técnico? O técnico me quer?’”, explicou Rooney. “Acho que, para o clube anunciá-lo, eles precisam agir rapidamente, porque precisam trazer jogadores. Eles precisam trazer jogadores para melhorar o time.”
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Manter o ímpeto de Old Trafford
A decisão de nomear Carrick como técnico definitivo é vista como a melhor maneira de manter o ritmo positivo construído desde janeiro. Tendo assumido o comando quando a equipe estava na sétima posição, Carrick levou o United ao terceiro lugar na Premier League, atualmente seis pontos à frente do Liverpool, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato. Essa reviravolta notável restaurou um sentimento de orgulho no clube após um período difícil sob o comando de Ruben Amorim. Se a recomendação for ratificada por Ratcliffe, Carrick poderá assumir o microfone após o último confronto em casa no domingo contra o Nottingham Forest para inaugurar oficialmente uma nova era para o United como seu líder permanente.