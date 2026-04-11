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O CEO do Liverpool pede aos torcedores que levem em conta os “fatos” antes dos protestos previstos contra o aumento dos preços dos ingressos
O Liverpool defende o aumento do preço dos ingressos
O diretor executivo do Liverpool defendeu a decisão do clube de aumentar os preços dos ingressos para a temporada 2026-27, explicando as pressões financeiras por trás dessa medida. Em uma carta enviada aos titulares de ingressos para a temporada, o CEO Hogan afirmou que os custos dos dias de jogo aumentaram cerca de 85% nos últimos 10 anos. O clube implementou, portanto, um aumento de 3% no preço dos ingressos como parte de um plano para compensar o que descreve como “custos incontroláveis”, incluindo o aumento das contas de serviços públicos e das taxas comerciais. No entanto, a decisão gerou reações negativas por parte dos torcedores.
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Hogan exorta seus apoiadores a basearem quaisquer protestos em fatos
Hogan pediu aos torcedores que levassem em conta o contexto financeiro por trás da decisão. O dirigente do Liverpool também argumentou que os Reds aumentaram os preços de forma mais cautelosa do que os rivais da Premier League.
“Gostaríamos também
de pedir uma coisa nos próximos dias e semanas: que qualquer protesto e qualquer debate se baseiem nos fatos — o que está mudando, por que está mudando e o que isso significa na prática”, escreveu ele em sua mensagem aos torcedores.
“Na última década, aumentamos os preços dos ingressos em
apenas 4% para manter qualquer aumento ao mínimo. Nesse contexto, acreditamos que vincular quaisquer aumentos à inflação, confirmada em 3% para a temporada 2026/27, é a maneira mais justa e transparente de tentar cobrir alguns desses custos incontroláveis.
“Também atuamos em uma liga onde outros clubes aumentaram os preços a uma taxa significativamente maior na última década. Desde 2016/17, nossos concorrentes entre os seis primeiros colocados aumentaram os preços dos ingressos em uma média de 17%,
enquanto nós aumentamos nossos preços em 4% no mesmo período.”
Torcedores vão retirar as bandeiras de Anfield
A reação da torcida foi rápida e visível. O grupo Spion Kop 1906 confirmou que as bandeiras e faixas desaparecerão a partir deste fim de semana, em sinal de protesto.
“Todas as bandeiras do Spion Kop 1906 não estarão mais presentes em Anfield nas partidas restantes”, afirmou o grupo, conforme citado pela BBC. “Sentimos que não nos resta outra opção. Ano após ano, os custos crescentes estão afastando cada vez mais torcedores do futebol. O que é Anfield sem seu batimento cardíaco? Façam a coisa certa pelo futuro do nosso esporte. Ouçam o batimento cardíaco.”
- AFP
E agora?
O Liverpool está se preparando para enfrentar o Fulham na Premier League, onde ocupa a quinta posição, seis pontos atrás do terceiro colocado, o Manchester United, e cinco pontos atrás do quarto colocado, o Aston Villa. Os Reds enfrentarão então o Paris Saint-Germain na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões na próxima semana.