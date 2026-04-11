O CEO do Liverpool pede aos torcedores que levem em conta os “fatos” antes dos protestos previstos contra o aumento dos preços dos ingressos

Hogan pediu aos torcedores que levassem em conta o contexto financeiro por trás da decisão. O dirigente do Liverpool também argumentou que os Reds aumentaram os preços de forma mais cautelosa do que os rivais da Premier League.

“Gostaríamos também de pedir uma coisa nos próximos dias e semanas: que qualquer protesto e qualquer debate se baseiem nos fatos — o que está mudando, por que está mudando e o que isso significa na prática”, escreveu ele em sua mensagem aos torcedores.

“Na última década, aumentamos os preços dos ingressos em apenas 4% para manter qualquer aumento ao mínimo. Nesse contexto, acreditamos que vincular quaisquer aumentos à inflação, confirmada em 3% para a temporada 2026/27, é a maneira mais justa e transparente de tentar cobrir alguns desses custos incontroláveis.

“Também atuamos em uma liga onde outros clubes aumentaram os preços a uma taxa significativamente maior na última década. Desde 2016/17, nossos concorrentes entre os seis primeiros colocados aumentaram os preços dos ingressos em uma média de 17%, enquanto nós aumentamos nossos preços em 4% no mesmo período.”