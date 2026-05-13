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O Celtic vence com um pênalti polêmico nos acréscimos, enquanto os gigantes de Glasgow enfrentam o Hearts na decisão do título da Premiership, na última partida da temporada
O Hearts conquista uma vitória tranquila
O Hearts manteve sua vantagem de um ponto na liderança da tabela após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Falkirk, em Tynecastle. Gols de Frankie Kent e Cammy Devlin no primeiro tempo colocaram o líder do campeonato firmemente no comando, antes de Blair Spittal marcar o terceiro gol com um chute com efeito no final da partida. Com o resultado, o Hearts cumpriu sua parte à perfeição, precisando agora apenas de um empate na última partida para garantir seu primeiro título do campeonato em 66 anos. No entanto, suas esperanças de levantar o troféu antecipadamente foram frustradas por acontecimentos extraordinários que se desenrolaram simultaneamente no Fir Park.
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Drama e polêmica no Fir Park
O Celtic passou por um grande susto, mas acabou vencendo o Motherwell por 3 a 2 após uma partida caótica. Elliot Watt e Liam Gordon marcaram para os anfitriões, mas Daizen Maeda e Benjamin Nygren mantiveram o Celtic na disputa. Nos últimos segundos do tempo adicional, o árbitro John Beaton marcou um pênalti por uma suposta mão após uma breve revisão do VAR. Kelechi Iheanacho converteu com calma, selando a vitória. Os comentaristas ficaram furiosos. Kris Boyd afirmou: “A bola bate claramente na cabeça dele. Se tivesse batido na mão, teria caído aos pés dele. O cartão vermelho não dado a Alistair Johnston contra o Rangers e agora isso hoje à noite. Mais uma decisão duvidosa a favor do Celtic. Haverá perguntas a serem feitas.”
Especialistas questionam a decisão de marcar uma penalidade severa
A decisão de marcar pênalti gerou indignação generalizada, com muitos argumentando que a bola bateu na cabeça do zagueiro do Motherwell, e não na mão. Darren O'Dea comentou: "Analisando as imagens que acabamos de ver, a bola bateu com força na cabeça de Sam Nicholson devido à trajetória que ela seguiu. Não sei como é possível afirmar com certeza que foi mão."
Somando-se às críticas, o ex-jogador do Hearts, Ryan Stevenson, criticou duramente a rápida análise do vídeo, dizendo: “É uma vergonha. O VAR levou seis minutos na recente partida entre West Ham e Arsenal porque todos entenderam o quão importante era a decisão. John Beaton ficou diante do monitor por quanto tempo, 20 segundos?”
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A decisão pelo título no último dia está por vir
O título da Premiership escocesa será decidido neste sábado, quando o Celtic receberá o Hearts em Glasgow. O Celtic precisa vencer para manter o título, enquanto um empate já será suficiente para o Hearts conquistar uma glória histórica. Esta final de grande envergadura promete ser um final emocionante para a temporada.