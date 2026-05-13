O Celtic vence com um pênalti polêmico nos acréscimos, enquanto os gigantes de Glasgow enfrentam o Hearts na decisão do título da Premiership, na última partida da temporada

A decisão de marcar pênalti gerou indignação generalizada, com muitos argumentando que a bola bateu na cabeça do zagueiro do Motherwell, e não na mão. Darren O'Dea comentou: "Analisando as imagens que acabamos de ver, a bola bateu com força na cabeça de Sam Nicholson devido à trajetória que ela seguiu. Não sei como é possível afirmar com certeza que foi mão."

Somando-se às críticas, o ex-jogador do Hearts, Ryan Stevenson, criticou duramente a rápida análise do vídeo, dizendo: “É uma vergonha. O VAR levou seis minutos na recente partida entre West Ham e Arsenal porque todos entenderam o quão importante era a decisão. John Beaton ficou diante do monitor por quanto tempo, 20 segundos?”