A mudança ocorre no momento em que a segunda passagem de O'Neill pelo Celtic chega ao fim. O técnico de 74 anos voltou para estabilizar o clube após a desastrosa gestão de Wilfried Nancy, que durou oito jogos. O'Neill sempre foi uma solução de curto prazo, mas continua no caminho certo para conquistar o bicampeonato nacional.

Como parte das mudanças mais amplas esperadas para o verão, o atual assistente de O'Neill, Shaun Maloney, é cotado para assumir uma função sênior nos bastidores. Maloney é muito respeitado pela diretoria do clube e deve ser uma figura central na hierarquia técnica, independentemente de quem assumir o cargo de técnico. A transição é vista como vital para um elenco que deve passar por uma grande reformulação após críticas às recentes estratégias de contratação.