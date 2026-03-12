Getty
O Celtic tem como alvo o herói cult do Tottenham para assumir o comando técnico quando Martin O'Neill se retirar
Keane surge como principal candidato a Parkhead
A popularidade de Keane está em alta depois de ter levado o Ferencvaros ao título húngaro na última temporada e, anteriormente, ter conquistado troféus com o Maccabi Tel Aviv. De acordo com o The Guardian, os dirigentes do Celtic acreditam que Keane estaria disposto a regressar ao clube onde teve uma passagem breve, mas memorável, como jogador em 2010. Embora não haja negociações formais até o término da atual campanha da Premiership escocesa, o irlandês está firmemente no topo da lista de candidatos para o cargo permanente.
O'Neill se prepara para passar o bastão
A mudança ocorre no momento em que a segunda passagem de O'Neill pelo Celtic chega ao fim. O técnico de 74 anos voltou para estabilizar o clube após a desastrosa gestão de Wilfried Nancy, que durou oito jogos. O'Neill sempre foi uma solução de curto prazo, mas continua no caminho certo para conquistar o bicampeonato nacional.
Como parte das mudanças mais amplas esperadas para o verão, o atual assistente de O'Neill, Shaun Maloney, é cotado para assumir uma função sênior nos bastidores. Maloney é muito respeitado pela diretoria do clube e deve ser uma figura central na hierarquia técnica, independentemente de quem assumir o cargo de técnico. A transição é vista como vital para um elenco que deve passar por uma grande reformulação após críticas às recentes estratégias de contratação.
Competição pelos serviços de Keane
O Celtic pode enfrentar uma batalha para garantir seu jogador, já que os recentes sucessos de Keane na Europa alertaram vários clubes do Reino Unido. Recentemente, ele foi associado a um retorno ao Tottenham após a demissão de Thomas Frank, embora, segundo relatos, não tenha demonstrado interesse no contrato de curto prazo que acabou sendo assinado por Igor Tudor. Atualmente, Keane continua focado em suas funções na Hungria, onde o Ferencvaros está empatado na liderança da liga e continua competitivo na Liga Europa.
A hierarquia do Celtic está ciente da concorrência, mas continua confiante de que o apelo do gigante de Glasgow será suficiente para atrair Keane. O clube está desesperado por um projeto de longo prazo após uma temporada de mudanças na gestão que o deixou cinco pontos atrás do líder da liga, o Hearts.
Opções alternativas em análise
Embora Keane seja a escolha preferida, o Celtic naturalmente considerou outros nomes caso o acordo não se concretize. O atual técnico do País de Gales, Craig Bellamy, tem admiradores em Parkhead, embora sua situação seja complicada pelo envolvimento de seu país nas próximas eliminatórias da Copa do Mundo. Além disso, o técnico do Motherwell, Jens Berthel Askou, tem recebido elogios por seu impressionante trabalho no Fir Park, embora alguns membros da diretoria estejam cautelosos quanto à sua preparação para um aumento tão significativo na pressão.
A prioridade continua sendo Keane, cuja mentalidade vencedora em Israel e na Hungria provou que ele é capaz de cumprir as expectativas de conquistar títulos. O Celtic está determinado a evitar uma repetição da contratação de Nancy e acredita que Keane oferece a combinação necessária de perspicácia tática e liderança. Com a temporada nacional chegando ao clímax, o Hoops está pronto para agir rapidamente assim que O'Neill se afastar, a fim de garantir que o novo técnico tenha uma pré-temporada completa para implementar sua visão.
