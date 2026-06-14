Getty Images Sport
Traduzido por
O Catar surpreende a Suíça, que desperdiçou muitas chances, na estreia do Grupo B da Copa do Mundo, após uma decisão polêmica de pênalti que abriu o placar para Breel Embolo
Suíços desperdiçadores punidos com a pena de morte
A Suíça ficou lamentando uma enxurrada de chances perdidas, enquanto o Catar conquistou seu primeiro ponto na história da Copa do Mundo de forma dramática. A equipe de Murat Yakin parecia destinada a uma vitória fácil após controlar grande parte da partida em Santa Clara, mas a incapacidade de marcar o segundo gol acabou sendo fatal. A frustração ficou evidente ao apito final, com Yakin jogando uma garrafa de água no chão com raiva ao ver sua equipe deixar escapar dois pontos.
A Suíça conseguiu levar vantagem sobre o adversário com um pênalti de Breel Embolo, que abriu o placar aos 17 minutos. Os suíços pareciam estar caminhando tranquilamente para a vitória até os 94 minutos, quando Boualem Khoukhi subiu mais alto para cabecear para o gol — embora o gol tenha sido oficialmente creditado a Miro Muheim — e provocou comemorações frenéticas nas arquibancadas. Com o resultado, ambas as equipes somam um ponto no Grupo B, deixando a chave totalmente aberta após o empate anterior do Canadá com a Bósnia-Herzegovina.
- Getty Images Sport
Pênalti marcado logo no início gerou polêmica em torno do VAR
A partida foi marcada por um episódio envolvendo o VAR aos 14 minutos, quando o goleiro do Catar, Abunada, colidiu com Remo Freuler dentro da área. O incidente deixou o goleiro temporariamente imóvel, mas, enquanto ele recebia atendimento médico, o árbitro marcou pênalti. No entanto, a decisão foi alvo de controvérsia, já que as imagens sugeriram que poderia ter havido um impedimento na jogada que antecedeu a falta. Houve grande frustração, pois a FIFA não exibiu a confirmação da decisão automatizada no telão do estádio.
Embolo, que havia chegado aos Estados Unidos em um voo atrasado, não mostrou sinais de falta de ritmo ao se preparar para cobrar o pênalti. O atacante chutou com calma, mandando a bola no canto inferior esquerdo. Apesar da vantagem inicial, a Nati não conseguiu aproveitar o momento, com Dan Ndoye e o próprio Embolo desperdiçando chances claras de ampliar a vantagem antes do intervalo.
Xhaka critica o desempenho da Suíça
Granit Xhaka fez comentários contundentes sobre o desempenho de sua equipe após o apito final. O desempenho que demonstraram não foi muito diferente do que tiveram no empate em 1 a 1 contra a Austrália, em um jogo de preparação. O capitão suíço, na verdade, já havia feito um alerta antes da partida, mas isso não surtiu o efeito desejado.
“O futebol tem seus lados bonitos e menos bonitos, isso não vai mudar. Se você não aproveita as chances no ataque, acaba levando gols na defesa. Talvez tenhamos perdido um pouco a paciência e pensado que precisávamos, a todo custo, fazer o 2 a 0. Precisamos ser espertos e experientes o suficiente e simplesmente levar essa vitória para casa”, disse Xhaka àSRF.
“Sabíamos que eles estavam esperando o momento certo. O ritmo estava um pouco desajustado, não estávamos mais jogando nas posições certas, todo mundo estava apenas correndo sem rumo. No fim das contas, é preciso respeitar mais as posições e fazer o que o técnico pede. Não precisa ser o showman e fazer tudo sozinho. É uma questão de disciplina. Se o técnico coloca jogadores em campo e você não tem disciplina em determinadas posições, aí fica difícil.”
- Getty Images Sport
O que vem por aí para a Suíça e o Catar?
Após este empate na estreia no Grupo B, a Suíça já está sob pressão. Com apenas um ponto, a seleção suíça viaja agora para Los Angeles, onde enfrentará a Bósnia e Herzegovina. Os bósnios também estrearam no torneio com um empate contra o Canadá, deixando a classificação do grupo totalmente em aberto. O Catar, por sua vez, comemorou o ponto como se fosse uma vitória e enfrentará agora o co-anfitrião Canadá em Vancouver, no dia 18 de junho.