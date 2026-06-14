O Catar surpreende a Suíça, que desperdiçou muitas chances, na estreia do Grupo B da Copa do Mundo, após uma decisão polêmica de pênalti que abriu o placar para Breel Embolo

Granit Xhaka fez comentários contundentes sobre o desempenho de sua equipe após o apito final. O desempenho que demonstraram não foi muito diferente do que tiveram no empate em 1 a 1 contra a Austrália, em um jogo de preparação. O capitão suíço, na verdade, já havia feito um alerta antes da partida, mas isso não surtiu o efeito desejado.

“O futebol tem seus lados bonitos e menos bonitos, isso não vai mudar. Se você não aproveita as chances no ataque, acaba levando gols na defesa. Talvez tenhamos perdido um pouco a paciência e pensado que precisávamos, a todo custo, fazer o 2 a 0. Precisamos ser espertos e experientes o suficiente e simplesmente levar essa vitória para casa”, disse Xhaka àSRF.

“Sabíamos que eles estavam esperando o momento certo. O ritmo estava um pouco desajustado, não estávamos mais jogando nas posições certas, todo mundo estava apenas correndo sem rumo. No fim das contas, é preciso respeitar mais as posições e fazer o que o técnico pede. Não precisa ser o showman e fazer tudo sozinho. É uma questão de disciplina. Se o técnico coloca jogadores em campo e você não tem disciplina em determinadas posições, aí fica difícil.”