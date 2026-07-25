Maxime Lacroix, do Crystal Palace para o Chelsea por cerca de 60 milhões de euros, é apenas o mais recente negócio. E nem mesmo esse, apesar do valor nada banal colocado em cima da mesa, foi capaz de provocar as mesmas reações geradas por operações muito mais estrondosas, como a ida para os Blues de Morgan Rogers – 137 milhões vindos do Aston Villa, com a transferência simultânea de Alejandro Garnacho para Birmingham e o forte agrado por Nicolas Jackson – ou a dupla contratação de mais de 200 milhões de euros do Tottenham, que garantiu Sandro Tonali junto do Newcastle e Mateus Fernandes junto do West Ham. Sem falar na "troca" entre os Spurs e o Brighton, que levou o defesa Van Hecke para junto de De Zerbi por 60 milhões de euros, em simultâneo com a ida, por um valor semelhante, de Vuskovic para os Seagulls. Ou ainda a venda de Elliot Andersson do Nottingham Forest para o Manchester City por 135 milhões de euros.
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O caso Morgan Rogers, mas também Garnacho, Tonali e a desilusão Summerville para a Roma: como a Premier League está a inflacionar o mercado internacional de transferências
Números fora de alcance
O futebol inglês avança a uma velocidade já insustentável para os concorrentes espalhados pela Europa. Os valores de que os clubes da Premier League dispõem para reforçar os respetivos plantéis estão claramente fora do alcance da grande maioria das realidades do Velho Continente, com exceção do habitual Paris Saint-Germain ou de grandes históricos como Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid, que em nome do prestígio, das contas equilibradas (as do clube alemão) e das avultadíssimas receitas garantidas pela força da marca e por relações privilegiadas com certos institutos de crédito, ainda conseguem protagonizar campanhas de contratações tendentes ao faraónico.
EIS A SUPERLIGA
O resto do panorama europeu, a começar pela triste realidade do futebol italiano, vive já sob o signo da necessidade de equilibrar as contas, de trabalhar sobretudo na sustentabilidade financeira dos seus próprios projetos técnicos e, inevitavelmente, os investimentos em transferências mas sobretudo nos salários dos jogadores ressentem-se disso. Mas a sensação, reforçada por estas primeiras semanas de “verdadeiro” mercado de transferências depois da fisiológica pausa para o Mundial, é a de que a Premier League está a pôr em prática mecanismos que já no imediato e, sobretudo, a médio-longo prazo, vão desencorajar ainda mais a capacidade e a vontade das outras equipas fora das fronteiras inglesas de apostar em grandes contratações. Quem há alguns anos olhava com horror e indignação para o projeto da Superliga, hoje deveria pelo menos reconhecer que aquilo que acontece em Inglaterra se aproxima muito dessa ideia de futebol como um clube exclusivo que acabará por aniquilar o conceito de competição justa.
O Milan de Berlusconi
Nem mesmo a Serie A na sua era de ouro, aquela que dos anos 80 aos primeiros anos dos anos 2000 nos permitiu pôr as mãos nos jogadores mais cobiçados do panorama internacional, punha em prática um mecanismo de “canibalização” dos melhores produtos do seu próprio campeonato, com custos levados a valores tão astronómicos que permitiam às sociedades não de primeiríssimo plano salvaguardar os seus balanços através de uma ou duas vendas bem remuneradas. Em Itália tivemos certamente o exemplo do Milan de Silvio Berlusconi, que na primeira metade dos anos 90 fagocitava vários jogadores de outras equipas de nível médio, mas que não atingia os níveis de influência no mercado internacional que os clubes ingleses alcançaram ultimamente.
O caso Chelsea
As operações mais controversas no habitual e desmedido verão da Premier League são, como tem acontecido com frequência nas últimas janelas, as levadas a cabo pelo Chelsea. Um clube que, apesar de ter falhado a qualificação para a próxima Liga dos Campeões e de se ter “distinguido” por gastos loucos que ultrapassaram amplamente a barreira de mil milhões de euros e por um número despropositado de jogadores no seu plantel, continua a operar impunemente. À revelia de qualquer regra de Fair Play Financeiro e de qualquer lógica de gestão de um balneário. Um Chelsea que pagou claramente em excesso por um muito bom jogador, mas certamente não um craque, como o internacional inglês Morgan Rogers (14 golos e 12 assistências na última temporada, encerrada com a conquista da Liga Europa). E que, por acaso, está a colocar alguns dos seus excedentários precisamente no Aston Villa: depois de Garnacho (proposto também à Roma), em breve poderá ser a vez de Nicolas Jackson, que Unai Emery treinou no Villarreal.
A via de fuga árabe
Como se não bastasse, há ainda o estranho caso de algumas transferências milionárias para a Arábia Saudita,país que há alguns anos vem estreitando relações cada vez mais fortes com o mundo das finanças e do futebol inglês. Levando também treinadores e dirigentes saídos da Premier League a acertarem com a riquíssima Saudi Pro League por salários de seis dígitos. Depois, claro, há os jogadores, e o caso mais recente é o do ex-West Ham Crysencio Summerville: justamente quando a Roma pensava ter conseguido fechar o negócio com a última oferta de 50 milhões de euros, bónus incluídos, de repente apareceu o Al-Hilal, de Simone Inzaghi, que com os 80 milhões de euros colocados na mesa pelo passe e um salário monstruoso de 15 milhões de euros líquidos por temporada levou o internacional inglês. E que no seu plantel ainda tem - embora não se saiba por quanto tempo - um certo Darwin Nunez, outro jogador que poderia ter ido para qualquer lugar depois da dececionante passagem pelo Liverpool, mas que no fim escolheu os petrodólares sauditas.
A Premier League distorce o mercado
Os exemplos, como foi dito, são muitos e variados e demonstram que o mecanismo vale para todos e tem como objetivo manter o sistema no seu conjunto saudável. Se os clubes que não podem competir pela vitória do campeonato conseguem encontrar nos históricos gigantes (juntamente com Arsenal, Manchester City, United e Liverpool, há certamente Chelsea e Tottenham) o destino natural para os seus melhores talentos, fazendo com que sejam pagos por eles como ninguém mais poderia fora da Inglaterra, isso acontece porque o objetivo final é que o planeta Premier League continue a manter uma velocidade de crescimento insustentável para as concorrentes europeias.Claro, não há nada de ilícito ou proibido pelos regulamentos, mas estamos certamente a falar de situações que estão a acabar por “dopar” o mercado mundial de transferências e que estão a obrigar a grande maioria dos clubes não ingleses a mudar objetivos e forma de atuar, na tentativa desesperada de conseguir acompanhar o ritmo.
A observação torna-se necessária
Juntamente com a valorização das suas próprias camadas jovens, estamos a falar do scouting, que na Bélgica, Holanda, França, Alemanha e Portugal, mas também no Norte da Europa, já produziu bastantes resultados e se torna um expediente necessário e praticamente obrigatório para tentar contrariar o domínio da Premier League. Onde o Chelsea da vez, que nos sub-17 e sub-19 de todo o mundo se está a movimentar de forma muito agressiva há um par de anos, não chega, ainda há espaço para tentar entrar na corrida e deitar as mãos a muitos talentos em bruto sobre os quais trabalhar e construir os seus próprios projetos. Técnicos, mas também económicos, através de um player trading que permita salvaguardar as contas e reinvestir prontamente noutros jogadores.
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