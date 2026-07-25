Como se não bastasse, há ainda o estranho caso de algumas transferências milionárias para a Arábia Saudita,país que há alguns anos vem estreitando relações cada vez mais fortes com o mundo das finanças e do futebol inglês. Levando também treinadores e dirigentes saídos da Premier League a acertarem com a riquíssima Saudi Pro League por salários de seis dígitos. Depois, claro, há os jogadores, e o caso mais recente é o do ex-West Ham Crysencio Summerville: justamente quando a Roma pensava ter conseguido fechar o negócio com a última oferta de 50 milhões de euros, bónus incluídos, de repente apareceu o Al-Hilal, de Simone Inzaghi, que com os 80 milhões de euros colocados na mesa pelo passe e um salário monstruoso de 15 milhões de euros líquidos por temporada levou o internacional inglês. E que no seu plantel ainda tem - embora não se saiba por quanto tempo - um certo Darwin Nunez, outro jogador que poderia ter ido para qualquer lugar depois da dececionante passagem pelo Liverpool, mas que no fim escolheu os petrodólares sauditas.