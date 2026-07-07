Segundo vários meios de comunicação ingleses, que citam fontes da federação, a seleção dos Three Lions estaria avaliando a possibilidade de recorrer da expulsão de Jarell Quansah e da consequente suspensão para a partida das quartas de final contra a Noruega.
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O “caso Balogun” como precedente? A Inglaterra aparentemente analisa a possibilidade de recorrer contra o cartão vermelho antes do jogo da Copa do Mundo contra a Noruega
O zagueiro, que joga pelo Bayer 04 Leverkusen, recebeu, com razão, um cartão vermelho nas oitavas de final contra o México, após uma entrada violenta em Jesus Gallardo. O árbitro iraniano Alireza Faghani, a princípio, nem sequer marcou falta do inglês; só após a intervenção do VAR é que ele expulsou o jogador de 23 anos.
De acordo com os regulamentos da FIFA, Quansah deveria agora receber uma suspensão de pelo menos uma partida; considerando a dureza da entrada em plena corrida, duas partidas seriam até mesmo mais adequadas.
No entanto, devido aos recentes acontecimentos em torno do “caso Balogun”, a FIFA pode agora se ver obrigada a retirar a punição contra Quansah ou, pelo menos, suspendê-la com condicional.
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A FIFA aplica penalidade a Balogun — Trump teria exercido influência?
Em uma decisão extremamente polêmica, a federação mundial aceitou, em meio a grandes protestos, a suspensão de Balogun — que havia recebido um cartão vermelho na partida anterior contra a Bósnia e Herzegovina —, permitindo assim que o atacante pudesse jogar na partida das oitavas de final entre a seleção dos EUA e a Bélgica.
Um fato particularmente polêmico a esse respeito é uma ligação telefônica confirmada por ambas as partes entre Donald Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, na qual o presidente dos EUA aparentemente teria pedido que a suspensão de Balogun fosse revogada. Infantino negou qualquer influência externa; no entanto, vários meios de comunicação e especialistas acusaram Trump de ter interferido na decisão, que deveria ser independente, da Comissão Disciplinar da FIFA.
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Thomas Tuchel reclama: “Até onde isso vai chegar?”
Logo após o anúncio da sentença sobre Balogun e a rejeição do recurso da Federação Belga, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, fez críticas contundentes a Infantino e à FIFA.
“Três pessoas do VAR e o árbitro analisaram a jogada e consideraram que era um cartão vermelho. Portanto, uma decisão foi tomada. Quem, então, revoga essa decisão — e quando? E com base em quê? Até onde isso vai agora? Para mim, é simplesmente estranho. Queremos apenas coerência nas decisões. Vamos entrar com um recurso agora, se um cartão amarelo não for considerado um cartão amarelo? Daria para debater isso sem fim. Onde isso começa e onde termina?”, comentou o alemão.
Caso a suspensão de Quansah seja mantida, Tuchel teria que reformular definitivamente seu time. Contra o México, o jogador do Leverkusen havia começado como lateral-direito devido à lesão de Reece James. Se James não se recuperar a tempo, provavelmente Djed Spence entraria em campo — o lateral do Tottenham Hotspur já havia ajudado na lateral direita da zaga de quatro contra o Panamá e a República Democrática do Congo. Contudo, especialmente contra o Congo, ele pareceu extremamente sobrecarregado.
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