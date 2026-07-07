O zagueiro, que joga pelo Bayer 04 Leverkusen, recebeu, com razão, um cartão vermelho nas oitavas de final contra o México, após uma entrada violenta em Jesus Gallardo. O árbitro iraniano Alireza Faghani, a princípio, nem sequer marcou falta do inglês; só após a intervenção do VAR é que ele expulsou o jogador de 23 anos.

De acordo com os regulamentos da FIFA, Quansah deveria agora receber uma suspensão de pelo menos uma partida; considerando a dureza da entrada em plena corrida, duas partidas seriam até mesmo mais adequadas.

No entanto, devido aos recentes acontecimentos em torno do “caso Balogun”, a FIFA pode agora se ver obrigada a retirar a punição contra Quansah ou, pelo menos, suspendê-la com condicional.