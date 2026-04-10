O capitão do Mônaco aposta que o “incrível” Paul Pogba terá um papel “importante” na reta final da temporada, agora que o ex-jogador do Manchester United finalmente está quase recuperando a forma física

O capitão do Mônaco não hesitou em destacar o impacto que Pogba pode causar agora que o clube entra nas últimas semanas da temporada. Apesar de uma temporada frustrante, na qual o francês ficou afastado dos gramados por longos períodos, seus companheiros de equipe continuam plenamente cientes da qualidade que ele traz para o vestiário e para o campo.

“Paul, acho que está sendo uma temporada um pouco complicada para ele. Entre lesões e maus resultados, nem sempre foi fácil. Ele definitivamente será importante no final da temporada, nestas últimas partidas, para dar aquele toque a mais e tentar chegar o mais longe possível. Ele é um jogador incrível, todos sabemos disso, e é uma pessoa excepcional também”, disse Zakaria sobre seu companheiro de equipe, segundo a RMC Sport.