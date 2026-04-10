AFP
Traduzido por
O capitão do Mônaco aposta que o “incrível” Paul Pogba terá um papel “importante” na reta final da temporada, agora que o ex-jogador do Manchester United finalmente está quase recuperando a forma física
Zakaria elogia a influência “incrível” de Pogba
O capitão do Mônaco não hesitou em destacar o impacto que Pogba pode causar agora que o clube entra nas últimas semanas da temporada. Apesar de uma temporada frustrante, na qual o francês ficou afastado dos gramados por longos períodos, seus companheiros de equipe continuam plenamente cientes da qualidade que ele traz para o vestiário e para o campo.
“Paul, acho que está sendo uma temporada um pouco complicada para ele. Entre lesões e maus resultados, nem sempre foi fácil. Ele definitivamente será importante no final da temporada, nestas últimas partidas, para dar aquele toque a mais e tentar chegar o mais longe possível. Ele é um jogador incrível, todos sabemos disso, e é uma pessoa excepcional também”, disse Zakaria sobre seu companheiro de equipe, segundo a RMC Sport.
- AFP
De volta à plena forma física após um período difícil de lesões
A trajetória do jogador de 33 anos no principado tem sido marcada por altos e baixos em termos de condição física. Após chegar como jogador sem contrato, ele somou apenas 30 minutos em campo em três participações como reserva nesta temporada, tendo sua última atuação ocorrido em 5 de dezembro. No entanto, o técnico Sébastien Pocognoli confirmou que o meio-campista vem treinando continuamente com o grupo desde a pausa para os jogos internacionais.
Pogba foi incluído na lista de convocados para a recente vitória por 2 a 1 sobre o Marselha e, embora não tenha entrado em campo, foi visto bastante envolvido no banco de reservas. Pocognoli destacou o processo positivo, afirmando: “Ele está aqui todos os dias nos treinos e continua a melhorar. Espero que ele seja útil para nós em campo. Temos que esperar pelo momento certo. Mas, de qualquer forma, ele teve mais uma semana muito boa de treinos, está progredindo em todas as áreas, então isso é muito positivo.”
Uma lembrança da magia de Pogba
Embora suas oportunidades em campo tenham sido escassas, Pogba provou recentemente que sua habilidade técnica continua sendo de nível mundial. Durante um amistoso no meio da temporada contra o Brentford, em La Turbie, ele marcou o primeiro gol da partida com um chute fulminante de pé direito da entrada da área. Foi seu primeiro gol com a camisa do Mônaco e serviu como um grande incentivo psicológico.
- AFP
Jogando pelo seu futuro no Mônaco
Embora Pogba tenha contrato até 2027, a diretoria do clube deixou claro que seu futuro a longo prazo depende de sua capacidade de se manter em forma e ter um bom desempenho. O diretor Thiago Scuro já havia dado a entender que as duas partes se reuniriam neste verão para avaliar a situação, tornando este último mês da temporada uma prova de fogo para o meio-campista.
Scuro explicou: “Há duas possibilidades: ou dá certo, ele volta aos gramados e causa impacto na equipe, ou não dá certo e, é claro, as duas partes podem se sentar à mesa no próximo verão para ter uma nova conversa.” Com jogos contra times como o Paris FC e o Auxerre no horizonte, o cenário está pronto para um renascimento típico de Pogba.