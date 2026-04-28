O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, iguala Cristiano Ronaldo e Robin van Persie após mais uma atuação decisiva na Premier League

O capitão do United alcançou um marco importante ao igualar a lenda do clube, Ronaldo, em participações em gols na Premier League. Durante a vitória do United por 2 a 1 contra o Brentford na segunda-feira, Fernandes deu a assistência decisiva para Benjamin Sesko ampliar a vantagem.

A assistência marcou a 140ª participação em gols de Fernandes na competição, fazendo com que ele igualasse a marca alcançada por seu ex-companheiro de equipe. Notavelmente, o maestro do meio-campo atingiu esse número em 11 partidas a menos do que Ronaldo, que acumulou suas estatísticas em duas passagens distintas pelo clube.