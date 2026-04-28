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O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, iguala Cristiano Ronaldo e Robin van Persie após mais uma atuação decisiva na Premier League
Fernandes iguala o número de participações em gols de Ronaldo
O capitão do United alcançou um marco importante ao igualar a lenda do clube, Ronaldo, em participações em gols na Premier League. Durante a vitória do United por 2 a 1 contra o Brentford na segunda-feira, Fernandes deu a assistência decisiva para Benjamin Sesko ampliar a vantagem.
A assistência marcou a 140ª participação em gols de Fernandes na competição, fazendo com que ele igualasse a marca alcançada por seu ex-companheiro de equipe. Notavelmente, o maestro do meio-campo atingiu esse número em 11 partidas a menos do que Ronaldo, que acumulou suas estatísticas em duas passagens distintas pelo clube.
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Alcançando a simetria estatística em Old Trafford
A natureza das estatísticas de Fernandes destaca sua importância única para a equipe, tanto como finalizador preciso quanto como centro criativo. Ele já registrou um total perfeitamente equilibrado de 70 gols e 70 assistências na Premier League. Em contrapartida, o recorde de Ronaldo, com 140 participações, foi fortemente inclinado para o gol, consistindo em 103 gols e 37 assistências.
Fernandes também se juntou a um seleto grupo em termos de consistência. Ele é o primeiro jogador do Manchester United a marcar ou dar assistências em sete ou mais partidas consecutivas da Premier League desde que Van Persie conseguiu uma sequência de dez entre novembro de 2012 e janeiro de 2013.
O desempenho brilhante de Fernandes em casa
Old Trafford tornou-se uma fortaleza para o capitão, que agora é apenas o terceiro jogador do United a marcar ou dar assistências em oito ou mais partidas consecutivas da Premier League no Teatro dos Sonhos. Ele segue os passos de Ronaldo, que conseguiu uma sequência de dez jogos em 2008, e de Wayne Rooney, que teve uma sequência de oito jogos em 2010.
Esse desempenho consistente em casa ajudou a impulsionar Fernandes ao topo das estatísticas individuais nesta temporada. Ele está a caminho de conquistar o prêmio de Melhor Armador, tendo registrado 19 assistências até agora nesta temporada. Isso o coloca nove assistências à frente de seus rivais mais próximos na Premier League, Rayan Cherki, do Manchester City (dez), e o atacante do West Ham, Jarrod Bowen (dez).
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Em busca do recorde de Henry e De Bruyne
Com quatro partidas restantes na atual temporada, Fernandes está prestes a quebrar o recorde histórico da Premier League de assistências em uma única temporada. Ele precisa de apenas mais duas para superar a marca lendária de 20, atualmente compartilhada pelo ícone do Arsenal, Thierry Henry (2002-03), e pela lenda do Manchester City, Kevin De Bruyne (2019-20).
Dada sua forma atual e a frequência com que está criando chances, o recorde parece bem ao seu alcance. Caso Fernandes consiga alcançá-lo, isso consolidaria ainda mais seu lugar entre os maiores meias criativos que já atuaram na primeira divisão inglesa.