Ao conquistar este prêmio, Fernandes passa a integrar uma ilustre lista de ícones do United, incluindo Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, George Best e Sir Bobby Charlton. Sua influência tem sido o principal catalisador do renascimento do clube nesta temporada.

Por outro lado, apesar de seu papel fundamental na conquista do título pelo City, Shaw deve deixar o clube quando seu contrato expirar neste verão. Com 110 gols em 133 partidas, ela estaria atraindo grande interesse do Chelsea e de vários clubes americanos.