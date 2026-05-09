Getty/GOAL
Traduzido por
O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, e a atacante do Manchester City, Khadija Shaw, foram coroados vencedores do prêmio de Jogador do Ano da FWA
Triunfo dos Red Devils e dos Cityzens
Fernandes tornou-se o primeiro jogador do United a conquistar o prêmio masculino desde Wayne Rooney em 2010, após uma temporada sensacional com oito gols e 19 assistências na Premier League. Ele superou Declan Rice, do Arsenal, e Erling Haaland, do City, conquistando o primeiro lugar após garantir o retorno do United à Liga dos Campeões. Já Shaw foi coroada a Jogadora do Ano após levar o City ao seu primeiro título da WSL em uma década, com 19 gols no campeonato.
- Getty Images Sport
Em busca de recordes lendários
O reconhecimento da FWA destaca uma temporada em que ambos os jogadores estiveram a um passo de alcançar marcos históricos. Fernandes, agora com 31 anos, está atualmente a apenas uma assistência de igualar o recorde histórico da Premier League de 20 assistências em uma única temporada, detido conjuntamente por Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Na categoria feminina, Shaw superou Alessia Russo e Lauren James para se juntar a Sam Kerr e Fran Kirby como as únicas jogadoras a conquistar o troféu em duas ocasiões distintas.
Bruno alcança o status de elite, enquanto Shaw se prepara para seguir em frente
Ao conquistar este prêmio, Fernandes passa a integrar uma ilustre lista de ícones do United, incluindo Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, George Best e Sir Bobby Charlton. Sua influência tem sido o principal catalisador do renascimento do clube nesta temporada.
Por outro lado, apesar de seu papel fundamental na conquista do título pelo City, Shaw deve deixar o clube quando seu contrato expirar neste verão. Com 110 gols em 133 partidas, ela estaria atraindo grande interesse do Chelsea e de vários clubes americanos.
- Getty Images
Tentativas de recorde e sagas de transferências
Fernandes tem mais três partidas pela frente para bater o recorde absoluto de assistências e consolidar ainda mais a posição final do United no campeonato. Para Shaw, o foco continua sendo garantir a terceira Chuteira de Ouro consecutiva da WSL antes de sua esperada saída do Joie Stadium no verão. Sua possível transferência para um rival nacional ou uma mudança lucrativa para os Estados Unidos provavelmente dominará as manchetes da próxima janela de transferências. Enquanto isso, os dois clubes de Manchester enfrentam um período de transição, buscando aproveitar esses sucessos individuais na próxima temporada.