AFP
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O capitão do Chelsea, Reece James, pede desculpas aos torcedores pela “falta de resultados”, já que a derrota na final da FA Cup deixa os Blues, em baixa de rendimento, na expectativa quanto à classificação para as competições europeias
Desilusão em Wembley para os Blues
Em uma partida muito disputada, com poucas chances claras para ambos os lados, foi Antoine Semenyo quem abriu o placar nos últimos 15 minutos. James ficou desolado após o Chelsea sofrer uma derrota por uma diferença mínima na final da FA Cup. O capitão dos Blues, que voltou à equipe titular para a grande final em Wembley, destacou como pequenas diferenças acabaram decidindo o resultado no noroeste de Londres. O capitão foi escalado no meio-campo para dar mais estabilidade à equipe. Apesar das atuações individuais positivas, o resultado coletivo deixa o clube em uma posição difícil à medida que se aproxima a última semana da temporada nacional.
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Um pedido de desculpas aos torcedores de Stamford Bridge
Com apenas duas partidas restantes na Premier League, o Chelsea ainda está matematicamente na briga por uma vaga nas competições europeias, mas James foi sincero sobre as falhas da equipe neste ano. Ele deixou claro que a atual situação do clube está muito abaixo do padrão esperado para um time de seu calibre.
“Nosso desempenho ficou aquém do esperado nesta temporada. Gostaria de pedir desculpas aos torcedores pela falta de resultados. Tem sido difícil. Espero que a gente se recupere logo”, disse ele ao site oficial do clube. “Precisamos descansar e nos recuperar e, sabe, voltar ao, ao, ao campo de treino e, sabe, começar a nos preparar para o nosso próximo jogo contra o Spurs.”
James busca melhorar após derrota por uma diferença mínima
Ao refletir sobre a partida, James considerou que sua equipe merecia mais pelo esforço, mas admitiu que a falta de eficiência na finalização custou caro contra os candidatos ao título da Premier League.
“É decepcionante perder”, acrescentou James. “Se você der um passo atrás e analisar o jogo, e não apenas o placar, vimos que estávamos à altura deles e jogamos de igual para igual. No primeiro tempo, eles provavelmente tiveram mais posse de bola, mas isso não estava nos prejudicando de verdade; então, eles conseguiram marcar em uma jogada de poucas chances no segundo tempo. Tentei de tudo e fiz tudo o que pude. Todo mundo na final quer vencer, seja pelo título local ou pela FA Cup. Não posso questionar a vontade ou o desejo de vencer de ninguém. Todos nós queríamos isso. Simplesmente não tivemos sorte.”
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Elogios ao retorno de Levi Colwill
Um ponto positivo para James foi o desempenho de Levi Colwill, também formado na base do clube. O zagueiro foi titular pela segunda partida consecutiva após um longo período afastado por lesão, e James não hesitou em destacar a importância de ter o jogador de 23 anos de volta ao centro da defesa do Chelsea.
“Levi é fundamental para o clube e para a equipe”, continuou James. “Sua ausência foi uma grande perda nesta temporada, e estamos muito felizes com seu retorno. Desde que voltou, ele parece muito forte e está nos ajudando muito.”