O capitão do Chelsea, Reece James, pede desculpas aos torcedores pela “falta de resultados”, já que a derrota na final da FA Cup deixa os Blues, em baixa de rendimento, na expectativa quanto à classificação para as competições europeias

Com apenas duas partidas restantes na Premier League, o Chelsea ainda está matematicamente na briga por uma vaga nas competições europeias, mas James foi sincero sobre as falhas da equipe neste ano. Ele deixou claro que a atual situação do clube está muito abaixo do padrão esperado para um time de seu calibre.

“Nosso desempenho ficou aquém do esperado nesta temporada. Gostaria de pedir desculpas aos torcedores pela falta de resultados. Tem sido difícil. Espero que a gente se recupere logo”, disse ele ao site oficial do clube. “Precisamos descansar e nos recuperar e, sabe, voltar ao, ao, ao campo de treino e, sabe, começar a nos preparar para o nosso próximo jogo contra o Spurs.”