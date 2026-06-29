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O capitão da seleção brasileira, Marquinhos, responde à provocação “arrogante” de Neymar, estrela do Japão, antes do confronto na Copa do Mundo
Neymar volta a ser o centro das atenções
Neymar, alvo principal das críticas de Shiogai, continua sendo uma figura de destaque da seleção nacional, mesmo sob constante escrutínio internacional após o anúncio de sua convocação. O atacante do Wolfsburg, Shiogai, afirmou que Neymar “não era mais o mesmo” e sugeriu que o Brasil não inspira mais o mesmo respeito de antigamente. Suas palavras rapidamente repercutiram no centro de treinamento da seleção brasileira em Houston.
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Brasil ganha motivação extra
Marquinhos acredita que a melhor resposta a quaisquer questionamentos técnicos ou físicos é o Brasil jogar no seu máximo. Em entrevista à Caze TV, Marquinhos revelou que o grupo está ciente das críticas e as está usando como motivação para a fase eliminatória.
“É bom que continuem falando para manter a motivação da nossa equipe. Estamos nos Estados Unidos há um mês, trabalhando com muita humildade. Deixamos essa conversa para os adversários, que continuem falando bastante para nos motivar”, afirmou o zagueiro.
Acusações de “arrogância”
Embora o técnico Carlo Ancelotti tenha preferido adotar uma postura diplomática, Marquinhos foi mais direto ao analisar a atitude dos Samurais Azuis. Para o capitão, houve uma falta de respeito desnecessária em relação à trajetória da seleção brasileira, que busca o sexto título mundial, o que representaria um recorde.
“É fato que o futebol hoje em dia é muito equilibrado. Trata-se de ter inteligência, sabedoria; talvez tenha sido um pouco de arrogância da parte deles. O Brasil continua sendo uma grande seleção. Trata-se de mostrar nossa força, nossa qualidade... em cada jogada, sabendo que ela pode ser decisiva... deixamos isso (as conversas) para eles e vamos usar isso como motivação para vencer a partida”, explicou Marquinhos.
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Um confronto de alta tensão em Houston
A partida no NRG Stadium marca a primeira vez que essas duas seleções se enfrentam em uma fase eliminatória da Copa do Mundo. O Brasil chega ao jogo tendo encontrado seu ritmo após um início lento, conquistando vitórias por 3 a 0 sobre o Haiti e a Escócia, após um empate inicial com o Marrocos. Mas o Brasil teve um desempenho ruim no último confronto, em outubro passado. Em um amistoso disputado em Tóquio, o Brasil não conseguiu manter a vantagem conquistada no primeiro tempo, permitindo que o Japão se recuperasse e conquistasse a vitória por 3 a 2. Ancelotti espera um desempenho muito melhor, já que a Seleção busca chegar às oitavas de final.