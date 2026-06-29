O capitão da seleção brasileira, Marquinhos, responde à provocação “arrogante” de Neymar, estrela do Japão, antes do confronto na Copa do Mundo

Marquinhos acredita que a melhor resposta a quaisquer questionamentos técnicos ou físicos é o Brasil jogar no seu máximo. Em entrevista à Caze TV, Marquinhos revelou que o grupo está ciente das críticas e as está usando como motivação para a fase eliminatória.

“É bom que continuem falando para manter a motivação da nossa equipe. Estamos nos Estados Unidos há um mês, trabalhando com muita humildade. Deixamos essa conversa para os adversários, que continuem falando bastante para nos motivar”, afirmou o zagueiro.