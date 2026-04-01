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O capitão da Polônia, Robert Lewandowski, luta para conter as lágrimas depois que o sueco Viktor Gyokeres acaba com seu sonho de uma despedida em grande estilo da Copa do Mundo
Desilusão amorosa em Estocolmo
A busca da Polônia por uma terceira participação consecutiva na Copa do Mundo terminou em agonia durante uma emocionante final da repescagem contra a Suécia. Os jogadores de Urban demonstraram enorme garra ao empatarem duas vezes após ficarem em desvantagem e manterem o empate em 2 a 2 durante grande parte do segundo tempo. No entanto, o atacante do Arsenal, Gyokeres, aproveitou um rebote no final da partida, aos 88 minutos, para garantir a vitória por 3 a 2. A derrota marca um triste fim da campanha de qualificação para a seleção polonesa, que tinha grandes esperanças de chegar ao torneio de 2026.
Lágrimas por um grande nome da atualidade
A imagem de Lewandowski, ainda usando uma máscara protetora após ter fraturado a órbita ocular em fevereiro, pedindo desculpas aos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe, tornou-se a imagem marcante da noite. Sua reação emocionante repercutiu nas redes sociais, com torcedores e comentaristas prestando homenagem a um dos maiores artilheiros da história do futebol.
“Tão triste, ele merecia sua última Copa do Mundo”, compartilhou um torcedor nas redes sociais, ecoando os sentimentos de muitos que assistiram ao desespero do astro do Barcelona. Outro acrescentou: “Uma daquelas imagens que realmente doem. É um momento de partir o coração para os fãs de futebol em todo o mundo; certamente sentiremos falta de ver sua qualidade no cenário mundial.”
O renascimento da Suécia sob o comando de Potter
Enquanto a Polônia lamentava sua eliminação, o resultado representou um triunfo monumental para Graham Potter, que foi nomeado técnico da Suécia em outubro de 2025, após ter sido demitido do West Ham após apenas seis partidas disputadas na temporada. Desde então, Potter levou a Suécia de volta ao cenário mundial com sucesso, após o país não ter conseguido se classificar para as edições de 2010, 2014 e 2022. Esta classificação serve como um momento de redenção profissional para o técnico, que agora aguarda ansiosamente um desafiador Grupo F da Copa do Mundo, que conta com Holanda, Japão e Tunísia.
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Hora da decisão para uma lenda
O mundo do futebol aguarda agora para ver se Lewandowski dará continuidade à sua carreira internacional, que conta com 165 partidas e um recorde de 89 gols desde 2008. Aos 37 anos, o desgaste físico e emocional causado por essa saída pode significar o fim de sua passagem lendária pela seleção nacional. Ele também ainda não confirmou se permanecerá no Barcelona após o término de seu contrato, que vence neste verão.