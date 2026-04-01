O capitão da Polônia, Robert Lewandowski, luta para conter as lágrimas depois que o sueco Viktor Gyokeres acaba com seu sonho de uma despedida em grande estilo da Copa do Mundo

A imagem de Lewandowski, ainda usando uma máscara protetora após ter fraturado a órbita ocular em fevereiro, pedindo desculpas aos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe, tornou-se a imagem marcante da noite. Sua reação emocionante repercutiu nas redes sociais, com torcedores e comentaristas prestando homenagem a um dos maiores artilheiros da história do futebol.

“Tão triste, ele merecia sua última Copa do Mundo”, compartilhou um torcedor nas redes sociais, ecoando os sentimentos de muitos que assistiram ao desespero do astro do Barcelona. Outro acrescentou: “Uma daquelas imagens que realmente doem. É um momento de partir o coração para os fãs de futebol em todo o mundo; certamente sentiremos falta de ver sua qualidade no cenário mundial.”



