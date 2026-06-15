O capitão da Inglaterra, Harry Kane, foi apelidado de “mestre do jogo” por um adversário croata antes do confronto na Copa do Mundo

Kane chega ao torneio após uma campanha individual sensacional com o Bayern de Munique, onde marcou 61 gols em apenas 51 partidas. Essa eficiência implacável não passou despercebida pelos próximos adversários, que estão bem cientes da ameaça que o jogador de 32 anos representa, enquanto Thomas Tuchel lidera os Três Leões na estreia do Grupo L em Dallas.

O zagueiro croata Caleta-Car admite ter ficado impressionado com a habilidade versátil do atacante em confrontos anteriores, apesar de o jogador não ter marcado gols nessas partidas específicas. “Kane me impressionou na nossa partida contra a Inglaterra no Campeonato Europeu, mesmo sem ter marcado”, disse Caleta-Car. “Seus movimentos e posicionamento – dá para ver claramente que ele é um mestre do jogo e sabe exatamente o que está fazendo.”



