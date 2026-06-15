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O capitão da Inglaterra, Harry Kane, foi apelidado de “mestre do jogo” por um adversário croata antes do confronto na Copa do Mundo
Muitos elogios ao capitão da Inglaterra
Kane chega ao torneio após uma campanha individual sensacional com o Bayern de Munique, onde marcou 61 gols em apenas 51 partidas. Essa eficiência implacável não passou despercebida pelos próximos adversários, que estão bem cientes da ameaça que o jogador de 32 anos representa, enquanto Thomas Tuchel lidera os Três Leões na estreia do Grupo L em Dallas.
O zagueiro croata Caleta-Car admite ter ficado impressionado com a habilidade versátil do atacante em confrontos anteriores, apesar de o jogador não ter marcado gols nessas partidas específicas. “Kane me impressionou na nossa partida contra a Inglaterra no Campeonato Europeu, mesmo sem ter marcado”, disse Caleta-Car. “Seus movimentos e posicionamento – dá para ver claramente que ele é um mestre do jogo e sabe exatamente o que está fazendo.”
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Cicatrizes psicológicas e decepções em torneios
Embora as estatísticas individuais de Kane continuem inigualáveis, incluindo seu status de maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, com 79 gols em 114 partidas pela seleção, sua carreira internacional tem sido marcada por derrotas por uma diferença mínima. Ele carregou o fardo de duas derrotas consecutivas em finais do Campeonato Europeu contra a Itália e a Espanha, bem como a dolorosa eliminação nas semifinais da Copa do Mundo de 2018 às mãos do adversário desta semana.
Apesar dessas decepções, Kane parece ter se adaptado rapidamente à vida nos Estados Unidos, marcando o gol da vitória em um amistoso recente contra a Nova Zelândia. No entanto, a preparação para o torneio não tem sido totalmente tranquila, já que as chuteiras personalizadas do capitão teriam sido roubadas de um veículo da equipe após a chegada do time a Kansas City.
Croácia se prepara para uma batalha defensiva
A experiente seleção croata, que ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2022 no Catar, não tem ilusões quanto à tarefa que a espera no Texas. Caleta-Car, ex-zagueiro do Southampton, acredita que a chave para conter a Inglaterra está na disciplina coletiva e em impedir que Kane tenha o espaço necessário para atuar entre as linhas.
“O mais importante é que traduzamos em campo tudo o que trabalhamos durante a preparação e tentemos executar todas as ideias do técnico”, explicou o zagueiro. “A equipe está pronta, e vamos enfrentar uma partida difícil. Não podemos dar muito espaço a eles, pois contam com jogadores de qualidade capazes de decidir um jogo com uma única jogada. Mas estamos prontos e ansiosos pela primeira partida.”
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A história se repete no Texas
A Inglaterra e a Croácia têm vivido uma acirrada rivalidade nos grandes palcos ao longo da última década. Enquanto os Vatreni acabaram com os sonhos dos Três Leões na Rússia há seis anos, a Inglaterra conseguiu uma certa vingança com a vitória por 1 a 0 em Wembley, durante a fase de grupos da Euro 2020. Este último capítulo em Dallas definirá o tom do Grupo L, que também conta com Gana e Panamá.
A equipe de Zlatko Dalic é conhecida por sua resiliência e qualidade técnica no meio-campo, mas precisará de toda essa experiência para conter o ataque liderado por Kane, que parece mais potente do que nunca sob o comando de Tuchel.