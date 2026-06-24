Getty Images Sport
Traduzido por
O capitão da Argentina, Lionel Messi, não descarta a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2030 após bater o recorde de gols no torneio
O GOAT se recusa a dizer adeus
Apesar de completar 39 anos nesta semana, Messi não demonstra nenhum interesse em discutir sua aposentadoria da seleção. Quando questionado sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2030, que marcará o centenário do torneio, o craque do Inter Miami manteve-se evasivo, mas otimista quanto à sua longevidade. “Não sei. A verdade é que não estou pensando nisso agora. Parece um pouco distante, mas, como eu disse, estou vivendo um dia de cada vez e focado no presente”, disse Messi aos repórteres, segundo a ANI.
O experiente atacante, que marcou todos os cinco gols da Argentina nas duas primeiras partidas da fase de grupos contra a Argélia e a Áustria, insistiu que sua continuidade depende inteiramente de sua condição física. Messi acrescentou: “Sim, sim... Vou continuar por algum tempo, enquanto puder contribuir, me sentir bem fisicamente e ajudar meus companheiros... Vou continuar jogando.” Seus comentários sugerem que o sonho de vê-lo competir aos 43 anos continua bem vivo para os fãs de futebol em todo o mundo.
- Getty Images Sport
Conquistas que quebraram recordes no cenário mundial
A atual forma de Messi sugere que a idade continua sendo pouco mais do que um número para o oito vezes vencedor da Bola de Ouro. Ao marcar dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, ele se tornou o maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo, superando o recorde anterior de 16 gols. Tem sido um início impecável na campanha de 2026, após o hat-trick na partida de estreia, que também o tornou o jogador mais velho a marcar três gols em uma única partida na história da competição.
O ex-jogador do Barcelona mostrou-se humilde ao refletir sobre esse marco, mesmo depois de ter perdido um pênalti no início da partida. “A verdade é que é espetacular como isso aconteceu”, admitiu Messi. “Hoje tive o pênalti com o qual poderia ter ampliado o placar, mas se tivesse marcado aquele pênalti, talvez não tivesse marcado os outros dois. Nunca se sabe, mas estou feliz com o resultado.”
Condição física ideal aos 39 anos
Embora a maioria dos jogadores já tenha se aposentado há muito tempo ao chegar ao final dos trinta, Messi continua a impressionar a todos com seu condicionamento físico. Ao comemorar seu 39º aniversário, o capitão argentino compartilhou um vídeo em que aparece realizando flexões na barra fixa com perfeição na base de treinamento da Albiceleste, demonstrando o rigoroso trabalho na academia por trás de seu sucesso em campo. Essa dedicação física convenceu muitos de que ele poderia seguir os passos de outros ícones do esporte que jogaram até bem depois dos quarenta.
Os especialistas já especulam sobre qual poderá ser sua próxima transferência, e o ex-jogador da seleção inglesa Gabby Agbonlahor concorda que uma participação na Copa do Mundo de 2030 está nos planos. Agbonlahor chegou a sugerir que, se Messi fizesse uma transferência surpreendente para a Premier League, indo para o Aston Villa, ele levaria o time à glória tanto no campeonato nacional quanto na Europa.
- AFP
Defendendo o título na América do Norte
Por enquanto, o foco principal continua sendo a defesa do título da Copa do Mundo. A Argentina já garantiu sua vaga nas oitavas de final com uma partida de antecedência, o que permite ao técnico Lionel Scaloni, possivelmente, poupar seus astros para o último confronto do Grupo J contra a Jordânia. Scaloni tem sido franco sobre seu desejo de manter seu capitão feliz e em boa forma, destacando o clima positivo dentro do elenco enquanto buscam o bicampeonato mundial.
“Acreditamos que é o grupo que supera tanto os momentos bons quanto os ruins. Sabemos que estar ao lado de um amigo sempre torna as coisas melhores. É assim que todos nós nos sentimos, e imagino que Leo sinta o mesmo, com base no que ele disse”, comentou Scaloni. Com as fases eliminatórias se aproximando, a forma excepcional de Messi, que vem quebrando recordes, e sua excelente condição física sugerem que a Argentina continua sendo a equipe a ser batida em sua caminhada rumo à final em Nova York.