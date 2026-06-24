Apesar de completar 39 anos nesta semana, Messi não demonstra nenhum interesse em discutir sua aposentadoria da seleção. Quando questionado sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2030, que marcará o centenário do torneio, o craque do Inter Miami manteve-se evasivo, mas otimista quanto à sua longevidade. “Não sei. A verdade é que não estou pensando nisso agora. Parece um pouco distante, mas, como eu disse, estou vivendo um dia de cada vez e focado no presente”, disse Messi aos repórteres, segundo a ANI.

O experiente atacante, que marcou todos os cinco gols da Argentina nas duas primeiras partidas da fase de grupos contra a Argélia e a Áustria, insistiu que sua continuidade depende inteiramente de sua condição física. Messi acrescentou: “Sim, sim... Vou continuar por algum tempo, enquanto puder contribuir, me sentir bem fisicamente e ajudar meus companheiros... Vou continuar jogando.” Seus comentários sugerem que o sonho de vê-lo competir aos 43 anos continua bem vivo para os fãs de futebol em todo o mundo.



