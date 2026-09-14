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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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O caos do VAR: será que o futebol vai recorrer ao críquete para desvendar os segredos dos árbitros?

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O torcedor no escuro: por que a televisão ouve o que o público das arquibancadas não tem acesso?

Em um único instante, uma decisão do árbitro de vídeo (VAR) pode mudar o resultado de uma partida, acender a fúria de milhares de torcedores e abrir as portas da polêmica por horas e dias. Mas o paradoxo é que esses torcedores, que pagaram seu dinheiro e foram ao estádio para assistir à partida ao vivo, podem ser os últimos a saber o que aconteceu nos bastidores.

Foi isso o que aconteceu em um dos lances de VAR mais polêmicos dos últimos anos. Havia 74.161 espectadores dentro do estádio Old Trafford assistindo a Manchester United e Manchester City, mas eles não sabiam o que realmente estava acontecendo durante a revisão do gol de Erling Haaland.

Quando o árbitro Michael Oliver apitou e validou o gol, muitos dos presentes nas arquibancadas não perceberam que a situação de impedimento que era o foco da revisão não estava relacionada a Haaland, e sim ao jogador Enzo Fernández.

Por outro lado, os telespectadores diante das telas de TV tiveram mais sorte, pois conseguiram saber os detalhes do que ocorreu durante a revisão do gol que deu ao Manchester City a vitória por 1 a 0.

E é aqui que aparece o grande paradoxo na era da tecnologia de vídeo: "o torcedor que acompanha a partida de casa sabe, às vezes, mais do que o torcedor que está dentro do estádio".

  • O torcedor no estádio: a parte que menos entende

    A questão não diz respeito apenas às grandes decisões que viram o resultado das partidas. No sábado, Axel Disasi, zagueiro do Crystal Palace emprestado pelo Chelsea, foi expulso durante a partida em que sua equipe perdeu para o Ipswich Town por 3 a 2.

    O jogador ficou parado junto à linha lateral por mais de um minuto, enquanto a tecnologia do árbitro assistente de vídeo revisava a decisão do cartão vermelho. Naqueles instantes, todos aguardavam para saber se o árbitro confirmaria sua decisão ou voltaria atrás.

    Mas os torcedores dentro do estádio Selhurst Park não receberam qualquer explicação sobre o que estava acontecendo. Não sabem o que disse o árbitro assistente de vídeo, nem o que ele viu, nem se o árbitro principal estava hesitante, nem sequer se a revisão dizia respeito à própria decisão ou a outro detalhe do lance.

    Passaram-se cerca de dez anos desde o início do uso da tecnologia do árbitro assistente de vídeo nos mais altos níveis do futebol e, ainda assim, o torcedor presente nas arquibancadas continua se sentindo como um cidadão de segunda classe quando o assunto é compreender as decisões que determinam o destino da partida.

    A equipe de comentaristas da televisão tem uma posição privilegiada nesse processo, pois pode ouvir o que diz o árbitro assistente de vídeo e as discussões que ocorrem entre a sala do VAR e o árbitro de campo.

    Graças a isso, os comentaristas e analistas conseguem transmitir parte do contexto da revisão aos espectadores em casa. Já o torcedor presente no estádio permanece, na maioria das vezes, diante de um telão que exibe a repetição do lance ou alguns gráficos, sem ouvir o diálogo que, no fim das contas, determina a decisão.

    É aqui que surge a pergunta que se torna cada vez mais urgente com o passar dos anos: "Chegará o futebol algum dia a um estágio em que confie nas torcidas o suficiente para permitir que ouçam diretamente o que dizem os árbitros da tecnologia de vídeo?".

    Outros esportes deram passos mais ousados nesse campo, então por que o futebol não pode fazer o mesmo?

    • Publicidade
  • imago-sport-1062399867.jpgPaul Marriott

    Prometeu transparência, mas a voz ainda continua ausente

    Quando Howard Webb assumiu o cargo de presidente da comissão de arbitragem da Premier League, em 2022, prometeu aumentar a transparência e a abertura no sistema de arbitragem. E, de fato, passos importantes já foram dados nesse caminho.

    O programa "Match Officials Mic'd Up", que exibe os diálogos entre os árbitros e o árbitro assistente de vídeo, foi uma experiência pioneira entre as grandes ligas europeias.

    A escolha de Webb por essa abordagem não foi surpreendente, considerando sua experiência anterior nos Estados Unidos, quando era o presidente dos árbitros da liga americana de futebol.

    Em 2019, a liga americana tornou-se a primeira liga a compartilhar gravações de áudio da tecnologia de vídeo de forma pública após o término das partidas, por meio do programa "Inside VAR".

    O programa serviu como a primeira versão que posteriormente inspirou a experiência do "Match Officials Mic'd Up" na Premier League. Mas passar da divulgação das gravações após a partida para transmiti-las ao vivo durante o jogo era uma história completamente diferente.

    Algumas entidades e ligas tentaram avançar rumo à transmissão ao vivo das conversas da tecnologia de vídeo, mas essas tentativas não chegaram a um resultado definitivo. As informações indicam que várias ligas e entidades responsáveis pela definição das regras do jogo não conseguiram chegar a um consenso sobre esse passo.

    Howard Webb fez parte de um grupo de trabalho que buscou flexibilizar as restrições impostas ao uso das gravações de áudio, preparando o terreno para a possibilidade de transmiti-las ao vivo no futuro.

    Mas o International Football Association Board, órgão responsável por estabelecer as regras do jogo, e a Fifa em particular, ainda estão longe de aprovar a divulgação completa do que ocorre dentro dessas conversas. Os mesmos receios se repetem a cada vez que a ideia de alterar os regulamentos é levantada.

    Há preocupações relacionadas à qualidade das comunicações em diferentes partes do mundo e à pressão adicional a que os árbitros podem ser submetidos durante os processos de revisão, além da possibilidade de afetar sua imagem e credibilidade. A natureza de algumas decisões da tecnologia de vídeo também torna a questão mais complexa.

    Muitas das decisões não se baseiam em um fato claro que possa ser facilmente comprovado, mas sim na avaliação pessoal e na interpretação. Por isso, duas pessoas podem discordar sobre a mesma decisão, mesmo após assistirem ao lance diversas vezes.

  • O caos: o pesadelo dos dirigentes

    Há três anos, Lukas Brud, secretário e diretor-executivo do International Football Association Board, falou à "BBC Sport" sobre a possibilidade de transmitir os áudios ao vivo. Sua postura refletia a dimensão dos receios existentes dentro das entidades responsáveis pelo esporte.

    Do ponto de vista dele, abrir as comunicações de áudio diretamente ao público poderia levar a uma espécie de "caos", por causa da grande quantidade de pessoas envolvidas na conversa e da multiplicidade de vozes e informações durante momentos curtos e tensos.

    Mas Howard Webb tem uma experiência diferente, que o torna uma das pessoas mais capacitadas para falar sobre esse assunto. Ele é o único chefe de arbitragem que já vivenciou de fato a experiência de transmitir ao vivo as conversas da tecnologia de vídeo durante as partidas.

    Em agosto de 2020, durante o torneio "MLS is Back", disputado após o período de paralisação imposto pela pandemia de coronavírus, a liga norte-americana tornou-se a única competição a transmitir ao vivo as conversas da tecnologia de vídeo durante as partidas.

    A experiência foi curta, mas foi considerada bem-sucedida. Ainda assim, quase seis anos depois, não surgiu uma experiência semelhante em nenhuma outra competição. E, em vez de a experiência norte-americana se transformar em um modelo adotado pelo restante do futebol mundial, ela permaneceu apenas como uma página limitada na história da tecnologia de vídeo.

    Para Webb, a questão não pode avançar por meio de uma decisão individual. O órgão de arbitragem da Premier League não pode tomar uma decisão desse tipo sozinho, porque qualquer mudança real precisa de um consenso mais amplo relacionado às regras do jogo e à forma de aplicá-las.

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  • هايسنسHisense

    Outras ligas se anteciparam à Inglaterra

    Apesar de a Premier League ter sido pioneira e inovadora em alguns aspectos do uso da tecnologia de vídeo, outras grandes ligas a superaram em pontos diferentes.

    Esta temporada testemunhou a introdução de novas inovações no futebol inglês, entre elas o uso das câmeras acopladas aos árbitros "RefCam" com transmissão ao vivo do áudio, além da divulgação das transcrições das conversas ocorridas entre o árbitro de vídeo assistente e o árbitro de campo.

    A Premier League também foi uma das primeiras competições a permitir que os árbitros anunciassem eles próprios as decisões da tecnologia de vídeo diante do público.

    E este passo, especificamente, representa um ganho raro para os torcedores dentro do estádio, pois lhes concede ao menos uma explicação direta da decisão, em vez de se limitarem a assistir ao replay nos telões. Mas o avanço ainda é limitado, já que o programa "Match Officials Mic'd Up" ainda aparece apenas uma vez por mês.

    Felizmente, o primeiro episódio da temporada atual será transmitido na terça-feira, o que oferece uma oportunidade ideal para exibir a gravação de áudio referente à decisão de impedimento relacionada a Fernandez. Mas o problema é que uma série de casos polêmicos já ocorreu sem que suas gravações de áudio fossem reveladas.

    Tome como exemplo o toque de mão de Harry Maguire antes do gol do Manchester United contra o Ipswich Town, ou a decisão de não marcar um pênalti para o Arsenal contra o Aston Villa.

    Esses casos foram alvo de amplo debate, mas se passaram semanas sem que o público obtivesse gravações de áudio que esclarecessem como os árbitros pensaram, o que disse o árbitro de vídeo assistente e por que a decisão terminou como terminou.

    E é justamente aqui que existe uma oportunidade para a Premier League aprimorar a forma como lida com a transparência. O problema não está necessariamente em disponibilizar tudo ao vivo, mas sim na rapidez em revelar as informações após o ocorrido.

    O Campeonato Espanhol apresenta um modelo diferente. Na LaLiga, são divulgadas as gravações de áudio e imagem referentes às intervenções da tecnologia de vídeo que exigem um julgamento pessoal do árbitro, ou seja, os casos em que o árbitro de campo se dirige à tela lateral para revisar o lance e tomar uma nova decisão.

    E o mais importante é que essas gravações são publicadas nas redes sociais poucas horas após o término da partida. Não semanas depois. Isso concede aos torcedores a chance de compreender as decisões polêmicas enquanto o debate sobre a partida ainda está presente, em vez de esperar até que o acontecimento perca boa parte de seu impacto.

    Já o Campeonato Italiano tomou um caminho diferente. Suspendeu o programa "Open VAR", que era a versão italiana correspondente ao programa de diálogos dos árbitros na Inglaterra, no fim da temporada passada. Isso ocorreu após as pressões que o programa impunha sobre os árbitros.

    E na Alemanha, não há um programa permanentemente dedicado a exibir os detalhes da tecnologia de vídeo, embora essa situação possa mudar nas próximas temporadas. O Campeonato Alemão se limita a compartilhar as gravações de áudio quando há necessidade ou quando estão ligadas a casos que merecem esclarecimento.

    Assim, não existe até o momento um modelo global unificado para lidar com o áudio da tecnologia de vídeo. Cada liga segue conforme sua própria visão, entre quem prefere a divulgação ampla, quem se limita a gravações específicas e quem evita completamente a transmissão ao vivo.

  • Por que não é possível transmitir o áudio o tempo todo?

    Mesmo que o futebol chegue um dia ao ponto de permitir a transmissão ao vivo das conversas do árbitro de vídeo, algo que parece distante no momento atual, isso não significa que tudo se tornará simples. Existem obstáculos práticos reais.

    A maioria das revisões e verificações acontece com a partida em andamento e, por isso, seria irreal esperar que os narradores parassem de falar toda vez que a sala do árbitro de vídeo iniciasse a revisão de um lance.

    Além disso, as próprias torcidas não querem necessariamente que o clima da partida seja interrompido com frequência para ouvir as discussões do árbitro de vídeo. Mas há outras situações em que a partida já está paralisada.

    O gol do Manchester City, por exemplo, foi uma dessas situações que poderiam servir de modelo adequado. Então, por que não transmitir o áudio pelo menos nesses momentos?

    O problema é que o árbitro assistente de vídeo começa seu trabalho quase imediatamente após a ocorrência do lance. Se a emissora esperar um determinado momento para decidir passar o áudio aos espectadores, pode acabar perdendo uma parte importante do diálogo.

    E a discussão pode começar antes mesmo de o produtor da transmissão perceber que a revisão do árbitro de vídeo será importante o suficiente para ser exibida. Isso significa que o processo de coordenação entre a sala de vídeo e a transmissão televisiva pode aumentar o atraso em vez de reduzi-lo.

    E o atraso associado ao árbitro de vídeo já representa um problema em si. Por isso, acrescentar mais uma camada de espera, aguardando o sinal de um diretor ou produtor do programa para iniciar a transmissão do áudio, pode tornar a experiência ainda mais complexa. Mas talvez exista uma forma de superar esse problema.

  • VAR BundesligaGetty

    A solução mais realista: quando o árbitro vai até o monitor

    O cenário mais realista pode ser transmitir o áudio da tecnologia de vídeo ao vivo apenas quando o árbitro se dirige à tela localizada ao lado do campo. Nesse caso, a situação se torna mais clara e organizada.

    Todos sabem que há uma revisão oficial em andamento, o árbitro está diante da tela, a partida está paralisada e a torcida aguarda a decisão.

    Nesse momento, seria possível transmitir o áudio da conversa entre o árbitro e o árbitro assistente de vídeo de uma forma muito parecida com o que acontece nas revisões ao vivo do sistema de revisão de decisões no críquete.

    E esse modelo pode ser mais aplicável do que a tentativa de transmitir cada conversa que acontece dentro da sala da tecnologia de vídeo.

    Na liga australiana, já existe um passo nessa direção. Quando o árbitro se dirige à tela lateral para revisar o lance, os telões dentro do estádio exibem exatamente o que o árbitro está vendo.

    Mas, mesmo lá, não há áudio da conversa. Isso revela que o problema não é apenas técnico. A questão não está na possibilidade de transmitir a imagem ou o som, mas no quanto as entidades responsáveis pelo esporte estão dispostas a permitir que o público tenha acesso aos detalhes que, até pouco tempo atrás, estavam restritos aos árbitros.

    No fim das contas, isso significa que os torcedores continuarão privados de ouvir o que acontece em muitos casos polêmicos, mesmo que estejam a poucos metros de distância do árbitro.

  • O futebol ainda está atrasado

    O futebol sempre esteve atrás de várias outras modalidades no aproveitamento da tecnologia de uma forma que ofereça ao público uma maior compreensão do que acontece.

    É verdade que a tecnologia do árbitro assistente de vídeo mudou o jogo, e é verdade que a Premier League deu passos importantes rumo a uma maior transparência, mas a distância entre o que o telespectador sabe e o que sabe o torcedor dentro do estádio ainda é grande.

    O paradoxo é que a tecnologia que supostamente deveria tornar as decisões mais claras pode fazer com que o torcedor presente nas arquibancadas sinta ainda mais confusão. "Ele vê o árbitro esperando, vê os jogadores esperando, vê a tela exibindo o replay, mas não sabe o que está sendo dito, não sabe o que os árbitros discutem, nem por que a decisão leva todo esse tempo."

    E a verdadeira pergunta agora talvez não seja se o futebol é capaz de transmitir o áudio da tecnologia de vídeo, mas sim: "Quando decidirá que o torcedor merece saber o que acontece?" Até agora, parece que o caminho até esse momento ainda é longo.

    Já se passaram quase dez anos desde a entrada da tecnologia de vídeo no futebol e, mesmo assim, a ideia de ouvir as conversas do "VAR" ao vivo continua mais próxima da exceção do que da regra.

    E a Premier League segue diante de uma oportunidade real de avançar mais um passo neste tema, não necessariamente abrindo todas as comunicações ao vivo, mas acelerando a divulgação das gravações, ampliando o alcance da transparência e dando às torcidas dentro dos estádios as mesmas informações que os telespectadores recebem em suas casas.

    Pois, se a tecnologia existe, se as gravações de fato são registradas e se algumas ligas comprovaram a possibilidade de divulgá-las, a pergunta que permanece suspensa no escuro é: "Por que o torcedor ainda não ouve?"

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