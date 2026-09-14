Apesar de a Premier League ter sido pioneira e inovadora em alguns aspectos do uso da tecnologia de vídeo, outras grandes ligas a superaram em pontos diferentes.

Esta temporada testemunhou a introdução de novas inovações no futebol inglês, entre elas o uso das câmeras acopladas aos árbitros "RefCam" com transmissão ao vivo do áudio, além da divulgação das transcrições das conversas ocorridas entre o árbitro de vídeo assistente e o árbitro de campo.

A Premier League também foi uma das primeiras competições a permitir que os árbitros anunciassem eles próprios as decisões da tecnologia de vídeo diante do público.

E este passo, especificamente, representa um ganho raro para os torcedores dentro do estádio, pois lhes concede ao menos uma explicação direta da decisão, em vez de se limitarem a assistir ao replay nos telões. Mas o avanço ainda é limitado, já que o programa "Match Officials Mic'd Up" ainda aparece apenas uma vez por mês.

Felizmente, o primeiro episódio da temporada atual será transmitido na terça-feira, o que oferece uma oportunidade ideal para exibir a gravação de áudio referente à decisão de impedimento relacionada a Fernandez. Mas o problema é que uma série de casos polêmicos já ocorreu sem que suas gravações de áudio fossem reveladas.

Tome como exemplo o toque de mão de Harry Maguire antes do gol do Manchester United contra o Ipswich Town, ou a decisão de não marcar um pênalti para o Arsenal contra o Aston Villa.

Esses casos foram alvo de amplo debate, mas se passaram semanas sem que o público obtivesse gravações de áudio que esclarecessem como os árbitros pensaram, o que disse o árbitro de vídeo assistente e por que a decisão terminou como terminou.

E é justamente aqui que existe uma oportunidade para a Premier League aprimorar a forma como lida com a transparência. O problema não está necessariamente em disponibilizar tudo ao vivo, mas sim na rapidez em revelar as informações após o ocorrido.

O Campeonato Espanhol apresenta um modelo diferente. Na LaLiga, são divulgadas as gravações de áudio e imagem referentes às intervenções da tecnologia de vídeo que exigem um julgamento pessoal do árbitro, ou seja, os casos em que o árbitro de campo se dirige à tela lateral para revisar o lance e tomar uma nova decisão.

E o mais importante é que essas gravações são publicadas nas redes sociais poucas horas após o término da partida. Não semanas depois. Isso concede aos torcedores a chance de compreender as decisões polêmicas enquanto o debate sobre a partida ainda está presente, em vez de esperar até que o acontecimento perca boa parte de seu impacto.

Já o Campeonato Italiano tomou um caminho diferente. Suspendeu o programa "Open VAR", que era a versão italiana correspondente ao programa de diálogos dos árbitros na Inglaterra, no fim da temporada passada. Isso ocorreu após as pressões que o programa impunha sobre os árbitros.

E na Alemanha, não há um programa permanentemente dedicado a exibir os detalhes da tecnologia de vídeo, embora essa situação possa mudar nas próximas temporadas. O Campeonato Alemão se limita a compartilhar as gravações de áudio quando há necessidade ou quando estão ligadas a casos que merecem esclarecimento.

Assim, não existe até o momento um modelo global unificado para lidar com o áudio da tecnologia de vídeo. Cada liga segue conforme sua própria visão, entre quem prefere a divulgação ampla, quem se limita a gravações específicas e quem evita completamente a transmissão ao vivo.