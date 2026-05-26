O caos acaba prejudicando o Real Madrid: José Mourinho provavelmente sairá muito mais caro do que se imaginava

O presidente Florentino Pérez, em uma coletiva de imprensa sensacionalista em meados de maio, começou por repreender verbalmente todos os representantes da imprensa, falou de uma “campanha difamatória” contra o clube e, por fim, convocou novas eleições para a presidência. E, pela primeira vez na história, Enrique Riquelme se candidatou efetivamente como adversário de Pérez nas eleições.

O acordo com Mourinho, que na verdade deveria ter sido oficializado na segunda-feira de Pentecostes, estaria, segundo o jornal Bild, agora suspenso, pois é preciso aguardar o resultado da eleição. No Benfica, no entanto, acredita-se que “The Special One” irá, mais cedo ou mais tarde neste verão, assumir pela segunda vez o cargo de técnico do Real Madrid, após a passagem de 2010 a 2013.

Marco Silva, que trabalha no Fulham FC desde 2021, deve assumir o cargo de sucessor. Com os Cottagers, ele alcançou a décima primeira posição na tabela da Premier League na última temporada. O contrato de Silva com o clube londrino expira no verão.

Mourinho havia assinado com o Benfica em setembro do ano passado, após uma passagem pouco bem-sucedida pelo Fenerbahçe, mas não conseguiu conquistar nenhum título com o grande clube português, apesar de uma temporada sem derrotas no campeonato. O FC Porto foi o campeão, tendo também eliminado Mourinho e o Benfica nas quartas de final da Copa. Na Liga dos Campeões, a campanha terminou precocemente na fase intermediária, justamente contra o Real Madrid.