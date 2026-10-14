Getty Images Sport
Traduzido por
“O candidato que mais se destaca!”: Fabian Hurzeler, técnico do Brighton, é cotado para ser o próximo treinador do Manchester United
Hurzeler surge como principal candidato para o Old Trafford
Segundo The Sun, o técnico do Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, foi apontado como o principal candidato da Premier League para assumir o Manchester United caso o clube decida demitir Michael Carrick. Embora o United mantenha seu apoio a Carrick apesar de um início difícil, com quatro derrotas em nove jogos, o treinador de 45 anos é considerado o favorito a ser o primeiro técnico da primeira divisão demitido nesta temporada.
Hurzeler tem impressionado desde que chegou ao futebol inglês, levando o Brighton ao oitavo lugar em duas temporadas consecutivas e acumulando um bom retrospecto contra o United.
O técnico alemão de 33 anos já havia sido apontado, ao lado de Andoni Iraola e Oliver Glasner, como um nome para assumir um projeto de longo prazo.
- Getty Images Sport
Brighton se prepara para uma abordagem, com indenização à vista
Contratar Hurzeler exigiria um investimento financeiro significativo do Manchester United, já que o técnico assinou em junho uma extensão de contrato válida até 2029. Tony Bloom, proprietário do Brighton, afirmou recentemente que o clube está totalmente preparado para qualquer eventualidade caso outra equipe procure seu técnico.
Saídas anteriores do Amex Stadium para outros clubes da Premier League, como a transferência de Graham Potter para o Chelsea, envolveram compensações de vários milhões de libras.
O United havia descartado opções para o comando técnico, como Iraola e Glasner, antes de efetivar Carrick no cargo após a classificação para a Champions League.
Antonio Conte e outras opções avaliados
O Manchester United também acompanhou outros técnicos disponíveis, incluindo Antonio Conte, ex-treinador de Chelsea e Tottenham. Fontes indicam que Conte gostaria de voltar ao futebol inglês após levar o Napoli ao título da Serie A, embora nenhuma reunião formal tenha ocorrido.
Outros nomes considerados anteriormente por dirigentes do clube incluem os técnicos britânicos Kieran McKenna e Eddie Howe.
No entanto, a ambição do clube de conquistar o título da Premier League em 2028, ano de seu 150º aniversário, complica possíveis mudanças de técnico no meio da temporada.
- AFP
Carrick luta para estabilizar a situação em meio à pressão crescente
Por enquanto, Carrick segue à beira do campo enquanto o Manchester United se prepara para os próximos jogos, mas a sequência exigente deixa pouca margem para erros. Como o Brighton continua superando as expectativas sob o comando de Hurzeler, a especulação sobre o futuro do comando técnico em Old Trafford deve persistir.
A diretoria do United tem decisões cruciais pela frente ao tentar conciliar os resultados imediatos com seu planejamento estratégico de longo prazo.
Qualquer possível investida por Hurzeler dependerá, em grande parte, de a direção do United decidir dispensar a atual comissão técnica.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.