Segundo The Sun, o técnico do Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, foi apontado como o principal candidato da Premier League para assumir o Manchester United caso o clube decida demitir Michael Carrick. Embora o United mantenha seu apoio a Carrick apesar de um início difícil, com quatro derrotas em nove jogos, o treinador de 45 anos é considerado o favorito a ser o primeiro técnico da primeira divisão demitido nesta temporada.

Hurzeler tem impressionado desde que chegou ao futebol inglês, levando o Brighton ao oitavo lugar em duas temporadas consecutivas e acumulando um bom retrospecto contra o United.

O técnico alemão de 33 anos já havia sido apontado, ao lado de Andoni Iraola e Oliver Glasner, como um nome para assumir um projeto de longo prazo.