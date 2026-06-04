Liverpool em vez de Leverkusen: Andoni Iraola, cujo nome havia sido cogitado anteriormente pelo Bayer, será o novo técnico do clube inglês mais titulado e, consequentemente, também do jogador da seleção alemã Florian Wirtz. Cinco dias após a demissão de Arne Slot, os Reds anunciaram a contratação do basco de 43 anos, cuja saída do AFC Bournemouth, adversário da Premier League, já estava confirmada.
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O candidato preferido será o sucessor de Arne Slot: o Liverpool encontrou seu novo técnico
"Estou muito feliz. O Liverpool é um dos maiores clubes do mundo. Não é preciso muito para se sentir atraído por ele", afirmou Iraola em um comunicado do clube: "O Liverpool é o Liverpool."
Seu antecessor, Slot, que assumiu o Liverpool no verão de 2024 como sucessor de Jürgen Klopp e levou o time ao 20º título, teve que deixar o cargo após terminar em quinto lugar em sua segunda temporada.
O Bayer Leverkusen também estava interessado em Iraola. No entanto, diante do forte interesse surgido da Anfield Road, o clube da Bundesliga mudou de ideia e apresentou, também na quinta-feira, o espanhol Carles Martínez (FC Toulouse) como sucessor de Kasper Hjulmand.
O ex-jogador profissional Iraola (duas partidas pela seleção espanhola) obteve grande sucesso em Bournemouth com recursos relativamente modestos. Com um futebol rápido e atraente, o AFC terminou em sexto lugar na Premier League – apenas três pontos e uma posição atrás do Liverpool.