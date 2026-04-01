O campeão da Copa do Mundo, Mario Götze, assina extensão de contrato com clube da Bundesliga

Götze continuará vestindo a camisa do Eintracht Frankfurt além da temporada atual. Conforme anunciou oficialmente na quarta-feira o time que ocupa a sétima posição na Bundesliga, o meia de 33 anos renovou por mais dois anos o contrato que estava prestes a expirar. Essa decisão garante que o veterano continue sua trajetória com as Águias, iniciada em 2022 após sua transferência do PSV.

“O Eintracht Frankfurt significa muito para mim. Estou aqui há quase quatro anos e tenho vivido momentos maravilhosos até agora. Minha família e eu nos sentimos muito bem em Frankfurt”, explicou Götze no comunicado.

O maestro do meio-campo, que levou a Alemanha ao seu quarto título da Copa do Mundo com seu gol lendário na final contra a Argentina, refletiu sobre o tempo que lhe resta como profissional: “Nesta fase da minha carreira, muitos fatores entram em jogo — sei que a carreira no futebol é finita. Por isso, valorizo ainda mais cada momento em campo e no estádio. A alegria do futebol e deste clube me convenceram a renovar meu contrato.”