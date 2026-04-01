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O campeão da Copa do Mundo, Mario Götze, assina extensão de contrato com clube da Bundesliga
Götze assina novo contrato
Götze continuará vestindo a camisa do Eintracht Frankfurt além da temporada atual. Conforme anunciou oficialmente na quarta-feira o time que ocupa a sétima posição na Bundesliga, o meia de 33 anos renovou por mais dois anos o contrato que estava prestes a expirar. Essa decisão garante que o veterano continue sua trajetória com as Águias, iniciada em 2022 após sua transferência do PSV.
“O Eintracht Frankfurt significa muito para mim. Estou aqui há quase quatro anos e tenho vivido momentos maravilhosos até agora. Minha família e eu nos sentimos muito bem em Frankfurt”, explicou Götze no comunicado.
O maestro do meio-campo, que levou a Alemanha ao seu quarto título da Copa do Mundo com seu gol lendário na final contra a Argentina, refletiu sobre o tempo que lhe resta como profissional: “Nesta fase da minha carreira, muitos fatores entram em jogo — sei que a carreira no futebol é finita. Por isso, valorizo ainda mais cada momento em campo e no estádio. A alegria do futebol e deste clube me convenceram a renovar meu contrato.”
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Campeão da Copa do Mundo enfrenta desafios em time da Bundesliga
Apesar da renovação do contrato, as últimas semanas não foram isentas de dificuldades esportivas para Götze. Sob o comando do novo técnico Albert Riera, o veterano perdeu recentemente sua vaga garantida no time titular. Antes da pausa para os jogos internacionais, durante a derrota por 2 a 1 contra o Mainz 05, o talentoso meia-atacante surpreendentemente ficou de fora da lista de convocados para a partida. No entanto, a confiança entre o jogador e o clube parece inabalável.
O próprio Götze vê a fase atual como parte de um processo e continua otimista. “Temos alguns desafios a superar neste momento. Mas estamos prontos para enfrentá-los”, enfatizou ele sobre a situação esportiva do SGE. Embora as vagas na Liga dos Campeões pareçam fora de alcance nesta temporada, Götze já tem um grande objetivo bem definido para os próximos anos: “E quem sabe o que será possível no futuro próximo. Ganhar a taça novamente, por exemplo, é algo que eu realmente adoraria.”
Krösche elogia o papel de liderança de Götze
Para o diretor esportivo Markus Krösche, o valor do ex-jogador do Dortmund e do Bayern de Munique é inquestionável. Apesar de sua função alterada em campo, Götze atua como um mentor indispensável dentro do jovem elenco do Frankfurt. Até o momento, ele disputou 148 partidas oficiais pelo Eintracht, marcando doze gols e dando 18 assistências.
“Mario é um jogador muito importante e uma personalidade igualmente importante para a equipe e para o clube”, elogiou Krösche seu jogador mais experiente. O diretor esportivo destacou que o impacto de Götze vai muito além do futebol em si: “Ele já passou por quase tudo em sua carreira profissional, viveu altos e baixos e, assim, adquiriu uma vasta experiência que agora deseja compartilhar com os muitos jovens jogadores do nosso clube.”
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De olho no confronto com o Colônia
A notícia da renovação chega em um momento estrategicamente importante, já que o confronto da Bundesliga contra o Colônia se aproxima no domingo de Páscoa. Na atual temporada, ele disputou 26 partidas entre a Bundesliga, a Liga dos Campeões e a DFB-Pokal, embora ainda não tenha marcado nenhum gol, tendo dado duas assistências nesse período.