O caminho para o título... O Al-Nasr enfrenta o fantasma da primeira fase em uma missão suicida

O Al-Nassr sonha em reconquistar o título do Campeonato Saudita após muitos anos longe do pódio, mas enfrentará um calendário difícil, com seis partidas complicadas no final da temporada.

A primeira partida será contra o Al-Ittifaq, na próxima quarta-feira, pela 29ª rodada, seguida pelo Al-Ahli no dia 28 de abril, na 30ª rodada da competição.

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Na 31ª rodada, o Al-Nassr enfrentará o Al-Qadisiyah no próximo dia 2 de maio, antes de enfrentar o Al-Hilal no clássico de Riyadh na semana seguinte.

Está previsto que o Al-Nassr encerre sua trajetória no campeonato jogando contra o Al-Shabab no dia 13 de maio, na 33ª rodada, e depois enfrente o Damac na última rodada, no dia 21 do mesmo mês.







