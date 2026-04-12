Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
جيسوس ورونالدو وفيليكس
GOAL

Traduzido por

O caminho para o título... O Al-Nasr enfrenta o fantasma da primeira fase em uma missão suicida

Especiais e Opinião
Al-Nassr
Al Hilal
Campeonato Saudita
J. Jesus
C. Ronaldo
J. Felix
Arábia Saudita
Portugal

Uma fase difícil que preocupa os jogadores do técnico português Jorge Jesus

O Al-Nasr entra na fase decisiva da competição da Liga Saudita de Futebol em meio a um clima acirrado e confrontos esperados que podem lançar uma sombra sobre sua trajetória na corrida pelo título, sob grande pressão e forte perseguição do Al-Hilal na liderança da tabela de classificação.

Com a temporada se aproximando de suas etapas finais, a rivalidade entre os grandes da competição se intensifica, já que não há margem para perder pontos, o que torna cada rodada um confronto decisivo que pode redefinir o topo da tabela.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Onde está a vitória?

    O Al-Nasr lidera a tabela da Liga Profissional Roshen, com 73 pontos, após conquistar uma vitória importante sobre o Al-Akhdoud, no último sábado, por 2 a 0, na 28ª rodada da competição.

    O Al-Nasr está à frente do segundo colocado, Al-Hilal, por uma diferença de 5 pontos (68), sendo a equipe com o melhor ataque, com 78 gols marcados, e a segunda melhor defesa, com 21 gols sofridos.

    • Publicidade
  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Missão suicida

    O Al-Nassr sonha em reconquistar o título do Campeonato Saudita após muitos anos longe do pódio, mas enfrentará um calendário difícil, com seis partidas complicadas no final da temporada.

    A primeira partida será contra o Al-Ittifaq, na próxima quarta-feira, pela 29ª rodada, seguida pelo Al-Ahli no dia 28 de abril, na 30ª rodada da competição.

    Leia também... Grande surpresa... Árbitro do Al-Nassr e do Al-Akhdoud ignorou a expulsão de Sadio Mané!
    Leia também... Vídeo... Ronaldo: A disputa com o Al-Hilal e o Al-Ahli não acabou... Estamos prontos para as fases decisivas

    Na 31ª rodada, o Al-Nassr enfrentará o Al-Qadisiyah no próximo dia 2 de maio, antes de enfrentar o Al-Hilal no clássico de Riyadh na semana seguinte.

    Está previsto que o Al-Nassr encerre sua trajetória no campeonato jogando contra o Al-Shabab no dia 13 de maio, na 33ª rodada, e depois enfrente o Damac na última rodada, no dia 21 do mesmo mês.



  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O fantasma do primeiro andar

    O Al-Nasr começou a temporada de forma impressionante, conquistando 10 vitórias na Liga Roshen e liderando a tabela de classificação da competição, com 30 pontos, sendo a última delas contra o Al-Akhdoud.

    No entanto, o Al-Nasr sofreu depois uma estranha queda de rendimento, ficando sem vencer em quatro partidas consecutivas: empatou com o Al-Ittifaq (2 a 2) e perdeu para o Al-Ahli (2 a 3).

    A queda continuou com a derrota para o Al-Qadisiyah (1 a 2) e depois para o Al-Hilal (1 a 3), fazendo com que perdesse 11 pontos, o que foi suficiente para afastá-lo da liderança da Liga Roshen em favor do Al-Hilal, com uma diferença de aproximadamente 7 pontos.

    O Al-Nasr volta ao final do campeonato enfrentando o mesmo desafio difícil, tendo conquistado a vitória sobre o Al-Akhdoud por 2 a 0, restando-lhe 6 partidas decisivas, com destaque para as 4 rodadas em que tropeçou na primeira fase.


  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Surpresa ou consagração?

    O Al-Hilal espera conquistar a vitória nessas quatro partidas específicas contra o Al-Ittifaq, o Al-Ahli, o Al-Qadisiyah e o próprio Al-Hilal, a fim de conquistar oficialmente o título da Liga Roshen, sem depender de outros resultados.

    No entanto, caso se repita o que aconteceu na primeira fase, o Al-Nassr perderá o título para o Al-Hilal ou o Al-Ahli, já que o “Al-Raqi” ficaria em terceiro lugar, com 66 pontos.

    Assim, o português Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, enfrentará uma missão extremamente difícil, na qual busca garantir o título a duas rodadas do fim e às custas do Al-Hilal no clássico.

Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Sadd crest
Al-Sadd
ALS
Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI