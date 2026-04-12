O caminho para o título... O Al-Nasr enfrenta o fantasma da primeira fase em uma missão suicida

O Al-Nasr entra na fase decisiva da competição da Liga Saudita de Futebol em meio a um clima acirrado e confrontos esperados que podem lançar uma sombra sobre sua trajetória na corrida pelo título, sob grande pressão e forte perseguição do Al-Hilal na liderança da tabela de classificação.
Com a temporada se aproximando de suas etapas finais, a rivalidade entre os grandes da competição se intensifica, já que não há margem para perder pontos, o que torna cada rodada um confronto decisivo que pode redefinir o topo da tabela.