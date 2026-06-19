O caminho para a Liga dos Campeões não está garantido... Antecedentes assustadores ameaçam o Barcelona

Apesar de ter conquistado títulos nacionais e de ter garantido seu lugar entre os grandes do continente, o Barcelona continua sob o peso de um caso que pode mudar completamente seu futuro europeu. O “caso Negreira”, que abalou o futebol espanhol nos últimos anos, ainda não foi encerrado; pelo contrário, voltou com força à tona depois que o Real Madrid solicitou à UEFA que concluísse os procedimentos disciplinares relacionados ao caso.

Enquanto todos aguardam o desfecho das investigações e das decisões judiciais, destaca-se um fato importante que não pode ser ignorado: a UEFA não é obrigada a aguardar as sentenças finais dos tribunais civis para tomar suas próprias decisões. Por esse motivo, muitos acreditam que o Barcelona ainda corre o risco de sofrer sanções esportivas que podem chegar à proibição de participar de competições europeias.

E embora esse cenário pareça chocante para a torcida do clube catalão, a história do futebol europeu apresenta inúmeros exemplos que confirmam que a UEFA não hesitou em punir grandes e tradicionais clubes quando considerou que a integridade das competições estava em dúvida.