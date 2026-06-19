Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

Traduzido por

O caminho para a Liga dos Campeões não está garantido... Antecedentes assustadores ameaçam o Barcelona

Especiais e Opinião
Barcelona
Real Madrid
Juventus
Milan
Olympique de Marseille
Fenerbahçe
Besiktas
Anderlecht
La Liga
Liga dos Campeões
Campeonato Italiano
Espanha
Itália
França
Turquia
Bélgica

Por que o Barça ainda está na zona de risco?

Apesar de ter conquistado títulos nacionais e de ter garantido seu lugar entre os grandes do continente, o Barcelona continua sob o peso de um caso que pode mudar completamente seu futuro europeu. O “caso Negreira”, que abalou o futebol espanhol nos últimos anos, ainda não foi encerrado; pelo contrário, voltou com força à tona depois que o Real Madrid solicitou à UEFA que concluísse os procedimentos disciplinares relacionados ao caso.

Enquanto todos aguardam o desfecho das investigações e das decisões judiciais, destaca-se um fato importante que não pode ser ignorado: a UEFA não é obrigada a aguardar as sentenças finais dos tribunais civis para tomar suas próprias decisões. Por esse motivo, muitos acreditam que o Barcelona ainda corre o risco de sofrer sanções esportivas que podem chegar à proibição de participar de competições europeias.

E embora esse cenário pareça chocante para a torcida do clube catalão, a história do futebol europeu apresenta inúmeros exemplos que confirmam que a UEFA não hesitou em punir grandes e tradicionais clubes quando considerou que a integridade das competições estava em dúvida.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    O Real Madrid pressiona

    Reportagens da imprensa espanhola revelaram que o Real Madrid enviou uma carta oficial à União Europeia de Futebol (UEFA), na qual solicitou a continuação das investigações e dos procedimentos relacionados ao caso Negreira.

    O clube real apontou a existência de provas que descreveu como sólidas, considerando que elas reforçam as suspeitas relacionadas aos pagamentos recebidos por José Maria Enríquez Negreira, ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros da Espanha, ao longo de muitos anos — pagamentos esses que geraram ampla polêmica devido à ausência de uma explicação clara e convincente sobre sua natureza.

    Embora o Barcelona continue afirmando sua inocência e negue ter cometido qualquer irregularidade que afete a imparcialidade das competições, o caso continua em análise pelas autoridades competentes e também continua sendo acompanhado pela Federação Europeia de Futebol (UEFA).

    • Publicidade
  • Fbl-Eur-FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Por que a UEFA pode punir o Barcelona?

    Alguns acreditam que qualquer possível sanção europeia deve aguardar a decisão judicial definitiva, mas a realidade jurídica é totalmente diferente, segundo informou o jornal espanhol “AS”.

    A UEFA, na qualidade de órgão esportivo independente, possui competência para tomar suas próprias decisões disciplinares a fim de proteger a integridade de suas competições. Por isso, não é necessariamente obrigada a aguardar o término de todas as instâncias do processo perante os tribunais civis.

    Com base nisso, a UEFA pode decidir impor sanções esportivas se considerar que os fatos disponíveis justificam tal medida, mesmo na ausência de sentenças criminais definitivas.

    Daí a crescente preocupação nos círculos catalães, especialmente porque vários precedentes confirmam que a UEFA já tomou medidas severas contra diversos clubes em circunstâncias semelhantes.

  • Juventus' forward Alessandro Del Piero (AFP

    A punição mais famosa da história do futebol europeu

    Quando se fala em corrupção no futebol e em sanções esportivas, o nome da Juventus continua figurando entre os principais exemplos históricos. Em 2006, eclodiu o famoso escândalo “Calciopoli”, que abalou o futebol italiano. As investigações da época revelaram uma rede de contatos e acordos relacionados à escolha dos árbitros e à manipulação de algumas partidas.

    Luciano Moggi, ex-diretor-geral da Juventus, foi a figura mais proeminente no caso, depois que as investigações revelaram tentativas de influenciar a nomeação de árbitros durante as temporadas de 2004 e 2005.

    As punições foram severas e sem precedentes. A Juventus foi destituída dos títulos do Campeonato Italiano de 2005 e 2006, foi rebaixada para a segunda divisão e perdeu o direito de participar da Liga dos Campeões.

    A Juventus não foi a única prejudicada, já que as punições se estenderam a outros clubes, como a Fiorentina, a Lazio e o Milan. Os dois primeiros perderam suas vagas nas competições europeias, enquanto o Milan sofreu deduções de pontos que afetaram sua classificação no campeonato nacional. Esse caso tornou-se um exemplo clássico da disposição das autoridades esportivas em punir até mesmo os maiores clubes quando a questão diz respeito à integridade das competições.

  • Marseille 1993 UEFA European Cup Final WinnersHulton Archive

    O campeão europeu paga o preço

    Na França, o futebol viveu um dos escândalos mais polêmicos da década de 1990.

    O Olympique de Marselha vivia a época de ouro de sua história e conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa em 1993, uma conquista que continua sendo única na história dos clubes franceses.

    No entanto, esse sucesso coincidiu com um grande escândalo, após a revelação de que alguns jogadores do Valenciennes haviam recebido dinheiro para perder a partida e evitar lesões poucos dias antes da final da Liga dos Campeões contra o Milan.

    O caso levou a decisões severas da Federação Francesa de Futebol, que retirou do Marselha o título do campeonato nacional e o rebaixou administrativamente, além de proibir sua participação em competições europeias na temporada seguinte.

    Embora o clube tenha mantido o título da Liga dos Campeões, as punições representaram um duro golpe para sua imagem e prestígio esportivo.

  • Fenerbahce SK v Besiktas JK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    As sanções atingem os gigantes da Turquia

    O futebol turco, por sua vez, também enfrentou casos semelhantes que resultaram em severas sanções europeias.

    O Fenerbahçe foi excluído das competições europeias após acusações de manipulação de resultados, sanções essas que foram posteriormente confirmadas pelo Tribunal Arbitral do Esporte.

    O caso incluiu condenações que atingiram dirigentes e jogadores do clube, e o nome do então presidente do clube, Aziz Yildirim, foi associado ao caso, que gerou ampla polêmica tanto na Turquia quanto no exterior.

    Já o Beşiktaş enfrentou uma punição semelhante, tendo sido impedido de participar de uma das edições da Liga Europa devido a alegações relacionadas à manipulação de resultados.

  • Kasimpasa v Sivasspor - Turkish Super LeagueGetty Images Sport

    Outros clubes pagaram o preço

    A lista de sanções europeias não se limita apenas a esses nomes. Em 2009, o clube FK Popeda, da Macedônia do Norte, sofreu uma punição severa, que consistiu na exclusão das competições europeias por um período de oito anos devido à manipulação de resultados de partidas.

    Além disso, a União Europeia excluiu o clube grego Olympiacos Volos das competições europeias e impôs-lhe sanções adicionais pelo mesmo motivo.

    Em 2018, o clube albanês Skenderbeu recebeu uma das punições mais severas da história do futebol europeu, ao ser impedido de participar de todas as competições continentais por dez anos.

    Da mesma forma, os clubes turcos Eskişehirspor e Sivasspor foram excluídos da Liga Europa após terem sido comprovadamente envolvidos em irregularidades relacionadas à manipulação dos resultados de algumas partidas nacionais.

  • SOCCER JPL CPO D10 UNION SG VS RSC ANDERLECHTAFP

    A exceção que quebrou a regra

    Apesar da grande quantidade de casos que resultaram em sanções, a história também registra exemplos em que os clubes conseguiram se defender com sucesso.

    Entre os casos mais notáveis está o do clube belga Anderlecht, que sofreu sanções da União Europeia devido a alegações relacionadas à manipulação de resultados de partidas europeias na década de 1980.

    No entanto, o clube recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte, que posteriormente anulou as sanções e proferiu uma decisão a seu favor, tornando o caso um exemplo da possibilidade de contestar e anular decisões de órgãos esportivos.

    Até o momento, não há nenhuma sanção europeia oficial contra o Barcelona, e o caso ainda passa por diferentes etapas legais e processuais. No entanto, uma análise dos precedentes históricos confirma que a União Europeia de Futebol possui um longo histórico de sanções severas contra clubes que considera terem violado os princípios da integridade esportiva.

    Por esse motivo, a classificação para a Liga dos Campeões não significa necessariamente o fim das preocupações para o Barcelona. O destino do clube catalão pode não ser definido apenas dentro de campo, mas também nos corredores dos tribunais e das comissões disciplinares, onde será decidida uma das questões mais polêmicas da história recente do futebol espanhol.