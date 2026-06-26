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“O caminho de Elliot Anderson” - Será que Hayden Hackney conseguirá seguir os passos dele, da EFL até a seleção inglesa? Ex-jogador do Middlesbrough prevê transferência para a Premier League, mas descarta os “seis primeiros”
O Middlesbrough sofreu uma derrota na final do play-off do Campeonato de 2026
Ele esperava dar esse passo adiante com o Boro, clube da infância, tendo ingressado na base do time em 2011 e passado por todas as categorias de base em Teesside até se tornar um destaque do time principal, com 154 partidas e 16 gols em seu currículo.
A equipe chegou à final do playoff da Championship no final da temporada 2025-26, mas, após sofrer uma lesão inoportuna, Hackney ficou restrito a um papel secundário na busca pelo acesso e saiu em lágrimas de Wembley após sofrer uma derrota agonizante para o Hull City.
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Transferência na Premier League: para onde Hackney vai acabar indo?
Faltam apenas 12 meses para o término do contrato do jogador de 24 anos no Riverside Stadium, o que significa que chegou a hora do Middlesbrough lucrar com seu jogador mais valioso, formado nas categorias de base do clube.
Em determinado momento, cogitou-se uma reunião com o ex-técnico do Boro, Michael Carrick, no Manchester United, mas a expectativa é que ele encontre outro trampolim no caminho rumo ao topo. Clubes como Nottingham Forest e Everton manifestaram interesse, com ofertas milionárias a caminho.
Será que Hackney conseguirá seguir um caminho semelhante ao do astro inglês Anderson?
Hackney vai mudar de clube em algum momento antes do fim do próximo prazo de transferências. Questionado sobre se poderia seguir os passos de Anderson, seu conterrâneo do Nordeste — que deixou o Newcastle para jogar no Forest em 2024 e agora é uma estrela da seleção inglesa na Copa do Mundo —, Pallister, em entrevista concedida em parceria com a Spreadex Sports, disse ao GOAL: “Hayden foi eleito o Jogador do Ano da Championship e certamente sentimos sua falta na reta final, nos jogos que disputamos nos play-offs. Sei que ele entrou nos últimos trinta minutos, ou algo assim, na final.
“Ele é um bom jogador. Acho que tem nível para a Premier League. Não tenho certeza, no momento, se ele está entre os seis melhores da Premier League. Mas já vimos que há dois ou três clubes da Premier League interessados nele, e ele precisa tomar uma decisão sobre seu futuro.
“Acho que ele deve estar profundamente decepcionado por terem perdido a chance no ano passado no Middlesbrough. Seria interessante ver, jogando na Premier League, se ele consegue seguir os passos de Elliot Anderson. Ele pode evoluir ao jogar ao lado de jogadores melhores, e acho que isso pode ajudá-lo quando estiver atuando com jogadores de alto nível.
“Adorei o que ele fez pelo Middlesbrough. Ele provavelmente está seguindo um caminho semelhante ao que eu segui, e provavelmente não o vejo no Middlesbrough no início da temporada.”
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Valores: Anderson é cotado em 130 milhões de libras, enquanto Hackney chega a 20 milhões de libras
Tem-se especulado que qualquer negociação envolvendo Hackney poderia chegar à marca de 20 milhões de libras (26 milhões de dólares). Esse valor ainda está muito aquém do recorde britânico que parece destinado a levar Anderson do City Ground para o Etihad Stadium.
O tempo, no entanto, está a favor de Hackney quando se trata de deixar sua marca entre a elite da Premier League e — tendo feito parte da seleção inglesa campeã do Campeonato Europeu Sub-21 em 2025 ao lado de Anderson — o reconhecimento na seleção principal pode não estar muito longe.