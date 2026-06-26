“O caminho de Elliot Anderson” - Será que Hayden Hackney conseguirá seguir os passos dele, da EFL até a seleção inglesa? Ex-jogador do Middlesbrough prevê transferência para a Premier League, mas descarta os “seis primeiros”

Hackney vai mudar de clube em algum momento antes do fim do próximo prazo de transferências. Questionado sobre se poderia seguir os passos de Anderson, seu conterrâneo do Nordeste — que deixou o Newcastle para jogar no Forest em 2024 e agora é uma estrela da seleção inglesa na Copa do Mundo —, Pallister, em entrevista concedida em parceria com a Spreadex Sports, disse ao GOAL: “Hayden foi eleito o Jogador do Ano da Championship e certamente sentimos sua falta na reta final, nos jogos que disputamos nos play-offs. Sei que ele entrou nos últimos trinta minutos, ou algo assim, na final.

“Ele é um bom jogador. Acho que tem nível para a Premier League. Não tenho certeza, no momento, se ele está entre os seis melhores da Premier League. Mas já vimos que há dois ou três clubes da Premier League interessados nele, e ele precisa tomar uma decisão sobre seu futuro.

“Acho que ele deve estar profundamente decepcionado por terem perdido a chance no ano passado no Middlesbrough. Seria interessante ver, jogando na Premier League, se ele consegue seguir os passos de Elliot Anderson. Ele pode evoluir ao jogar ao lado de jogadores melhores, e acho que isso pode ajudá-lo quando estiver atuando com jogadores de alto nível.

“Adorei o que ele fez pelo Middlesbrough. Ele provavelmente está seguindo um caminho semelhante ao que eu segui, e provavelmente não o vejo no Middlesbrough no início da temporada.”