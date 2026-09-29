Matthijs de Ligt está parado há quase um ano: a última partida disputada foi Manchester United x Crystal Palace, 1 a 2, em 30 de novembro de 2025. Depois, veio o calvário, por causa de um problema nas costas que, após seis meses de tratamento, o obrigou a passar por uma cirurgia no mês de abril. O holandês nascido em 1999, entre outras coisas, também foi obrigado a perder a Copa do Mundo.
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O calvário de De Ligt, Gullit: "Espero de verdade que toda a dor que ele viveu possa desaparecer"
Sobre o ex-zagueiro de Ajax, Juventus e Bayern de Munique fala um dos grandes nomes do futebol holandês, Ruud Gullit: "Ele é um cara fantástico, em campo sempre deu tudo de si e espero que consiga deixar para trás este momento complicado. As lesões condicionaram a carreira dele até hoje e lamento muito por isso, a expectativa é que ele possa ter a sua revanche. Espero de verdade que toda a dor que ele viveu possa desaparecer, para que assim consiga mudar as coisas e ainda ter uma carreira positiva".
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