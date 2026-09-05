O tempo de descanso é um fator decisivo na economia de uma temporada, entre a Serie A e as copas europeias. O tema do calendário e da gestão do elenco logo se torna um fator-chave para o início da temporada e tem impacto em todo o andamento do ano, considerando os muitos compromissos no programa: ao analisar as horas de intervalo entre os compromissos do campeonato e as quatro primeiras rodadas das copas europeias, entre setembro e o início de novembro, surge uma clara diferença entre os grandes clubes italianos.





Vamos analisar, então, as situações das equipes que disputam competições europeias, 4 na Champions League (Inter, Napoli, Roma, Como), Europa League (Milan, Juventus) e Conference League (Atalanta).