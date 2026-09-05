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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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O calendário do "descanso": Inter na liderança, Juventus em último. Veja as horas de recuperação entre uma partida e outra

Inter de Milão
Milan
Juventus

Analisando as horas de intervalo entre os compromissos do campeonato e as quatro primeiras rodadas das copas europeias, surge um claro abismo entre os grandes times italianos.

O tempo de descanso é um fator decisivo na economia de uma temporada, entre a Serie A e as copas europeias. O tema do calendário e da gestão do elenco logo se torna um fator-chave para o início da temporada e tem impacto em todo o andamento do ano, considerando os muitos compromissos no programa: ao analisar as horas de intervalo entre os compromissos do campeonato e as quatro primeiras rodadas das copas europeias, entre setembro e o início de novembro, surge uma clara diferença entre os grandes clubes italianos.


Vamos analisar, então, as situações das equipes que disputam competições europeias, 4 na Champions League (Inter, Napoli, Roma, Como), Europa League (Milan, Juventus) e Conference League (Atalanta).

  • INTER

    A programação que aguarda a equipe de Cristian Chivu é a que terá mais horas de descanso à disposição. A partir do jogo de amanhã contra o Napoli, até o último de novembro contra o Como, a Inter é o clube que poderá desfrutar de um tempo maior de recuperação em relação às outras equipes. 


    De Inter x Napoli a Real Madrid x Inter: 75 horas de descanso
    De Real Madrid x Inter a Inter x Udinese: 143 horas e 45' de descanso
    De Inter x Parma a Inter x Club Brugge: 75 horas de descanso
    De Inter x Club Brugge a Bologna x Inter: 93 horas de descanso
    De Bologna x Inter a Inter x Shakhtar: 99 horas de descanso
    De Inter x Shakthar a Inter x Fiorentina: 87 horas e 30' de descanso
    De Milan x Inter a Feyenoord x Inter: 72 horas e 15' de descanso
    De Feyenoord x Inter a Inter x Como: 117 horas

    TOTAL DE DESCANSO: 762 horas e 30' (Antes das Copas: 321 horas e 15', depois das Copas 441 horas e 15')

    • Publicidade

  • Napoli

    De Inter-Napoli a Napoli-Arsenal: 99 horas
    De Napoli-Arsenal a Napoli-Bologna: 93 horas
    De Napoli-Frosinone a Villarreal-Napoli: 72 horas e 15'
    De Villarreal-Napoli a Venezia-Napoli: 90 horas
    De Venezia-Napoli a Napoli-Bodo: 78 horas
    De Napoli-Bodo a Napoli-Roma: 93 horas
    De Juve-Napoli a Porto-Napoli: 72 horas e 15'
    De Porto-Napoli a Napoli-Lazio: 87 horas e 30'

    TOTAL DE DESCANSO: 685 horas (antes da Copa: 321 horas e 30', depois da Copa: 363 horas e 30')

  • Roma

    De Roma-Atalanta a Fenerbahçe-Roma: 118 horas

    De Fenerbahçe-Roma a Torino-Roma: 95 horas e 45'

    De Como-Roma a Roma-Real Madrid: 80 horas e 30'

    De Roma-Real Madrid a Roma-Genoa: 71 horas e 45'

    De Roma-Genoa a Roma-Slovan: 72 horas e 15'

    De Roma-Slovan a Napoli-Roma: 93 horas

    De Udinese-Roma a Manchester United-Roma: 75 horas

    De Man. United-Roma a Roma-Sassuolo: 95 horas e 45'



    TOTAL DE DESCANSO: 702 horas (antes da Copa: 345 horas e 45', depois da Copa: 356 horas e 15')

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  • COMO

    De Genoa-Como a Como-Leipzig: 144 horas e 15'
    De Como-Leipzig a Como-Parma: 93 horas e 30'
    De Como-Roma a Feyenoord-Roma: 78 horas e 15'
    De Feyenoord-Roma a Fiorentina-Como: 92 horas e 15'
    De Fiorentina-Como a Como-Manchester United: 75 horas e 45'
    De Como-Man. United a Como-Sassuolo: 68 horas e 15'
    De Como-Venezia a Lens-Como: 80 horas e 30'
    De Lens-Como a Inter-Como: 93 horas

    TOTAL DE DESCANSO: 725 horas e 45' (antes das Copas: 378 horas e 45', depois das Copas 347 horas)

  • Juventus

    De Sassuolo-Juve a Juve-NEC: 96 horas e 15'
    De Juve-NEC a Juve-Atalanta: 69 horas
    De Cagliari-Juve a Celta-Juve: 96 horas e 15'
    De Celta-Juve a Juve-Lazio: 71 horas e 45'
    De Juve-Lazio a Juve-Rennes: 94 horas
    De Juve-Rennes a Lecce-Juve: 71 horas e 15'
    De Juve-Napoli a Az-Juve: 96 horas e 15'
    De Az-Juve a Fiorentina-Juve: 71 horas e 45'

    TOTAL DE DESCANSO: 666 horas e 30' (antes da Copa: 382 horas e 45', depois da Copa 283 horas e 45')

  • Milan

    De Lazio-Milan a Milan-Benfica: 99 horas
    De Milan-Benfica a Milan-Lecce: 95 horas e 45'
    De Sassuolo-Milan a Salzburg-Milan: 96 horas e 45'
    De Salzburg-Milan a Milan-Atalanta: 71 horas e 15'
    De Milan-Atalanta a Bournemouth-Milan: 99 horas
    De Bournemouth-Milan a Udinese-Milan: 71 horas e 45'
    De Milan-Inter a Milan-Ferencvaros: 118 horas
    De Milan-Ferencvaros a Genoa-Milan: 68 horas e 15'

    TOTAL DE DESCANSO: 719 horas e 45' (antes das Copas: 412 horas e 45', depois das Copas: 307 horas)