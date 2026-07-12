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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

“O cabo teve um desempenho melhor do que Noni Madueke!” - Zlatan Ibrahimovic critica duramente a atuação do ponta da Inglaterra contra a Noruega, enquanto o astro do Arsenal é substituído no intervalo

N. Madueke
Inglaterra
Copa do Mundo
Noruega x Inglaterra
Noruega
Z. Ibrahimovic
Arsenal

Zlatan Ibrahimovic lançou um ataque contundente a Noni Madueke após a dramática vitória da Inglaterra sobre a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, brincando de forma mordaz que o cabo da câmera “spidercam” teve um desempenho melhor. O ícone sueco afirmou que os Três Leões estavam, na prática, jogando com dez jogadores antes que o ponta do Arsenal fosse substituído no intervalo por Thomas Tuchel.

  • Ibrahimovic critica Madueke por “andar sem se esforçar”

    A Inglaterra garantiu sua vaga nas semifinais graças a dois gols de Jude Bellingham, mas o desempenho de Madueke deixou muito a desejar aos olhos de Ibrahimovic. O ex-jogador do Chelsea foi escalado como titular na ala direita na ausência de Bukayo Saka, que estava fora de forma, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade em Miami, o que levou a uma avaliação contundente do ex-atacante do AC Milan.

    Em entrevista à Fox Sports sobre a partida das oitavas de final, Ibrahimovic não mediu palavras ao falar sobre o desempenho do jogador de 24 anos. “[O intervalo para hidratação] mudou [a dinâmica] um pouco, porque Jude Bellingham tem sido o jogador mais ativo da Inglaterra”, observou Ibrahimovic. “Mas acho que eles estão jogando com um jogador a menos desde que Madueke entrou em campo. Tenho que dizer que, toda vez que ele recebe a bola, toma a decisão errada e fica apenas andando pelo campo.”


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    Comparação entre cabos de câmera

    A partida ficou marcada por polêmicas quando a bola pareceu bater em um cabo da câmera aérea pouco antes do gol de empate de Bellingham. Enquanto a Noruega protestava contra a interferência, Ibrahimovic aproveitou o estranho incidente para cutucar ainda mais Madueke por sua atuação decepcionante.

    “Nem mesmo o intervalo para hidratação o ajudou. Ele jogou, mas não foi titular em todas as partidas; eles [a Inglaterra] começaram com um jogador a menos. Mas se a bola tocou no cabo, então o cabo teve um desempenho melhor do que Madueke, com certeza”, brincou Ibrahimovic.


  • Tuchel toma medidas no intervalo

    Ibrahimovic estava tão convencido da falta de impacto de Madueke que pediu uma substituição imediata enquanto as equipes ainda estavam no túnel. “Se eu fosse o Tuchel, o tiraria de campo, porque ele não fez nada nestes primeiros 45 minutos”, afirmou Ibrahimovic durante o intervalo. Seu conselho tático refletiu a realidade em campo, já que Thomas Tuchel optou por substituir o ponta por Saka antes do início do segundo tempo.

    O técnico da Inglaterra parecia compartilhar da frustração em relação ao desempenho geral da equipe, apesar da vitória final. Embora as jogadas heroicas de Bellingham tenham garantido um confronto com a Argentina, a dificuldade em integrar efetivamente o substituto de Saka continua sendo uma dor de cabeça para o técnico alemão, à medida que os Três Leões se aproximam da final.


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    A FIFA rejeita alegações de interferência

    Apesar das provocações da lenda sueca, o comunicado oficial sobre o incidente com o cabo da câmera foi categórico. Enquanto os noruegueses se sentiram prejudicados pela arbitragem, a entidade que rege o futebol mundial manteve a decisão de validar o gol, citando os sensores de alta tecnologia embutidos na bola da partida, que rastreiam cada movimento e impacto.

    A FIFA Media divulgou um comunicado esclarecendo a situação: “Antes do gol da Inglaterra aos 45+2 minutos contra a Noruega, o sensor na bola conectada não registrou nenhum pico no ‘batimento cardíaco da bola’ enquanto ela estava no ar e, portanto, não houve evidência de que a bola tenha tocado no fio aéreo e alterado sua trajetória.” Embora a tecnologia tenha descartado o contato com o cabo, nada poderia livrar Madueke da crítica mordaz de Ibrahimovic sobre seu pesadelo em Miami.