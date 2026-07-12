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“O cabo teve um desempenho melhor do que Noni Madueke!” - Zlatan Ibrahimovic critica duramente a atuação do ponta da Inglaterra contra a Noruega, enquanto o astro do Arsenal é substituído no intervalo
Ibrahimovic critica Madueke por “andar sem se esforçar”
A Inglaterra garantiu sua vaga nas semifinais graças a dois gols de Jude Bellingham, mas o desempenho de Madueke deixou muito a desejar aos olhos de Ibrahimovic. O ex-jogador do Chelsea foi escalado como titular na ala direita na ausência de Bukayo Saka, que estava fora de forma, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade em Miami, o que levou a uma avaliação contundente do ex-atacante do AC Milan.
Em entrevista à Fox Sports sobre a partida das oitavas de final, Ibrahimovic não mediu palavras ao falar sobre o desempenho do jogador de 24 anos. “[O intervalo para hidratação] mudou [a dinâmica] um pouco, porque Jude Bellingham tem sido o jogador mais ativo da Inglaterra”, observou Ibrahimovic. “Mas acho que eles estão jogando com um jogador a menos desde que Madueke entrou em campo. Tenho que dizer que, toda vez que ele recebe a bola, toma a decisão errada e fica apenas andando pelo campo.”
- AFP
Comparação entre cabos de câmera
A partida ficou marcada por polêmicas quando a bola pareceu bater em um cabo da câmera aérea pouco antes do gol de empate de Bellingham. Enquanto a Noruega protestava contra a interferência, Ibrahimovic aproveitou o estranho incidente para cutucar ainda mais Madueke por sua atuação decepcionante.
“Nem mesmo o intervalo para hidratação o ajudou. Ele jogou, mas não foi titular em todas as partidas; eles [a Inglaterra] começaram com um jogador a menos. Mas se a bola tocou no cabo, então o cabo teve um desempenho melhor do que Madueke, com certeza”, brincou Ibrahimovic.
Tuchel toma medidas no intervalo
Ibrahimovic estava tão convencido da falta de impacto de Madueke que pediu uma substituição imediata enquanto as equipes ainda estavam no túnel. “Se eu fosse o Tuchel, o tiraria de campo, porque ele não fez nada nestes primeiros 45 minutos”, afirmou Ibrahimovic durante o intervalo. Seu conselho tático refletiu a realidade em campo, já que Thomas Tuchel optou por substituir o ponta por Saka antes do início do segundo tempo.
O técnico da Inglaterra parecia compartilhar da frustração em relação ao desempenho geral da equipe, apesar da vitória final. Embora as jogadas heroicas de Bellingham tenham garantido um confronto com a Argentina, a dificuldade em integrar efetivamente o substituto de Saka continua sendo uma dor de cabeça para o técnico alemão, à medida que os Três Leões se aproximam da final.
- AFP
A FIFA rejeita alegações de interferência
Apesar das provocações da lenda sueca, o comunicado oficial sobre o incidente com o cabo da câmera foi categórico. Enquanto os noruegueses se sentiram prejudicados pela arbitragem, a entidade que rege o futebol mundial manteve a decisão de validar o gol, citando os sensores de alta tecnologia embutidos na bola da partida, que rastreiam cada movimento e impacto.
A FIFA Media divulgou um comunicado esclarecendo a situação: “Antes do gol da Inglaterra aos 45+2 minutos contra a Noruega, o sensor na bola conectada não registrou nenhum pico no ‘batimento cardíaco da bola’ enquanto ela estava no ar e, portanto, não houve evidência de que a bola tenha tocado no fio aéreo e alterado sua trajetória.” Embora a tecnologia tenha descartado o contato com o cabo, nada poderia livrar Madueke da crítica mordaz de Ibrahimovic sobre seu pesadelo em Miami.
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