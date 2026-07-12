“O cabo teve um desempenho melhor do que Noni Madueke!” - Zlatan Ibrahimovic critica duramente a atuação do ponta da Inglaterra contra a Noruega, enquanto o astro do Arsenal é substituído no intervalo

A Inglaterra garantiu sua vaga nas semifinais graças a dois gols de Jude Bellingham, mas o desempenho de Madueke deixou muito a desejar aos olhos de Ibrahimovic. O ex-jogador do Chelsea foi escalado como titular na ala direita na ausência de Bukayo Saka, que estava fora de forma, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade em Miami, o que levou a uma avaliação contundente do ex-atacante do AC Milan.

Em entrevista à Fox Sports sobre a partida das oitavas de final, Ibrahimovic não mediu palavras ao falar sobre o desempenho do jogador de 24 anos. “[O intervalo para hidratação] mudou [a dinâmica] um pouco, porque Jude Bellingham tem sido o jogador mais ativo da Inglaterra”, observou Ibrahimovic. “Mas acho que eles estão jogando com um jogador a menos desde que Madueke entrou em campo. Tenho que dizer que, toda vez que ele recebe a bola, toma a decisão errada e fica apenas andando pelo campo.”



