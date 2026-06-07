O BVB também está de olho nele! O RB Leipzig parece ter entrado em contato com a revelação da Bundesliga

No Hoffenheim, Asllani ainda tem contrato até 30 de junho de 2029; no entanto, ele pode deixar o TSG neste verão por uma cláusula de rescisão fixada em 30 milhões de euros.

Isso atraiu a atenção não só do Leipzig, mas também de alguns outros grandes clubes. Há algum tempo, o BVB vem sendo apontado como interessado no jogador de 23 anos — especialmente depois da transferência de Ole Book para o time amarelo e preto, a situação esquentou. Os dois se conhecem desde a época em que jogaram juntos no SV Elversberg, time recém-promovido à Bundesliga.

Além disso, o FC Barcelona, onde Hansi Flick, um técnico alemão, comanda o time, também está de olho no atacante. Seu assessor confirmou recentemente que houve contato com os catalães.