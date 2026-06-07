Segundo informações do jornal *Bild*, já teriam ocorrido as primeiras conversas entre o clube da Saxônia e o jogador nascido em Berlim, embora as negociações pareçam estar ainda em um estágio muito inicial e nada esteja definido.
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O BVB também está de olho nele! O RB Leipzig parece ter entrado em contato com a revelação da Bundesliga
No Hoffenheim, Asllani ainda tem contrato até 30 de junho de 2029; no entanto, ele pode deixar o TSG neste verão por uma cláusula de rescisão fixada em 30 milhões de euros.
Isso atraiu a atenção não só do Leipzig, mas também de alguns outros grandes clubes. Há algum tempo, o BVB vem sendo apontado como interessado no jogador de 23 anos — especialmente depois da transferência de Ole Book para o time amarelo e preto, a situação esquentou. Os dois se conhecem desde a época em que jogaram juntos no SV Elversberg, time recém-promovido à Bundesliga.
Além disso, o FC Barcelona, onde Hansi Flick, um técnico alemão, comanda o time, também está de olho no atacante. Seu assessor confirmou recentemente que houve contato com os catalães.
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O Leipzig já tem três atacantes centrais sob contrato
No caso do Leipzig, por sua vez, questiona-se até que ponto uma transferência do jogador de 23 anos faria sentido. Com Romulo, Conrad Harder e o jovem talento Samba Konate, os “Bullen” já contam com três atacantes centrais em seu elenco. Romulo, em particular, teve um excelente desempenho na última temporada, contribuindo com 13 participações em gols (nove gols e quatro assistências) em 30 partidas da Bundesliga.
Asllani, por sua vez, apresenta números ainda melhores. Ele entrou em campo 33 vezes pela TSG na primeira divisão alemã na temporada 2025/26, marcando dez gols e dando nove assistências.