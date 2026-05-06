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Hojbjerg PavardGetty Images
Christian Guinin

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O BVB também está de olho na situação: será que o que já foi considerado o “jogador de elenco perfeito” do FC Bayern de Munique vai se tornar uma verdadeira pechincha neste verão?

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Em Munique, Benjamin Pavard era indiscutivelmente um dos principais jogadores. Após uma passagem conturbada pelo Inter, o francês acabou indo parar no Marselha. Seu futuro está mais incerto do que nunca.

Quando Benjamin Pavard anunciou, no verão passado, sua saída do Inter de Milão para se juntar ao Olympique de Marselha por empréstimo, muitos franziram o cenho. Deixar um clube ambicioso, com ótimas chances de conquistar o campeonato nacional e, pelo menos, chances remotas de levantar a taça da Liga dos Campeões, para se juntar a um clube que, no passado recente, vivia mais do brilho de dias passados? A princípio, isso não parecia muito promissor.

O próprio Pavard justificou sua transferência, que o L’Equipe chegou a descrever como “uma das transferências de verão mais improváveis” da história, com o “projeto” que ele queria ajudar a construir no Marselha. “Quando Medhi (Benatia, diretor esportivo, nota do editor) me ligou, fiquei imediatamente entusiasmado. Quando soube do interesse do Marselha, ficou claro para mim: eu queria fazer parte desse projeto ambicioso, com a Liga dos Campeões. Mas também para jogar com esse entusiasmo no Velódromo (estádio do Marselha). Como jogador de futebol, essas são emoções que a gente precisa viver”, disse o zagueiro central.

  • Por isso, ele "não poderia recusar" uma transferência para Marselha, de volta à sua terra natal. "A infraestrutura é excelente e a torcida está sempre presente. Voltei para a França porque parti de muito jovem. Estão fazendo de tudo para me deixar feliz aqui. Estou muito feliz por estar aqui e me sinto honrado por jogar pelo OM. O OM é um clube muito grande", explicou Pavard.

    E, de fato, o jogador de 30 anos teve um início excepcionalmente bom em Marselha. Ainda no início da temporada atual, o zagueiro central estava com o Les Olympiens na primeira colocação da Ligue 1, após seis vitórias nas oito primeiras partidas e, por um momento, cinco vitórias consecutivas. Além disso, na quinta rodada, o Marselha conseguiu até mesmo derrotar o poderoso Paris Saint-Germain com uma vitória por 1 a 0 conquistada com muito esforço. Sob o comando do então técnico Roberto De Zerbi, o OM praticava um futebol ofensivo bastante agradável de se ver. A mudança de Pavard parecia estar dando certo.

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    Parece que Pavard não vai ficar no Olympique de Marselha

    No entanto, essa sequência de vitórias não se revelou duradoura. Cerca de nove meses após sua transferência espetacular, Pavard está hoje com o Marselha na sexta posição da tabela da Liga Francesa, e a classificação para as competições internacionais está seriamente ameaçada. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a tendência é claramente contra os Olympiens; De Zerbi, contratado com grandes expectativas, também já é história — além disso, há muitos conflitos paralelos: como protestos violentos dos torcedores contra a diretoria do clube, uso indevido de pirotecnia ou a demissão de Benatia.

    O próprio Pavard também se encontra em uma situação desafiadora. O retorno à terra natal não se revelou o golpe de mestre que o jogador de 30 anos talvez esperasse. Seu contrato de empréstimo termina no verão e, no momento, poucos indicadores apontam para que a parceria se mantenha além do fim da temporada. Segundo relatos da mídia, o OM considera a opção de compra de 15 milhões de euros prevista no contrato de empréstimo um valor muito alto – caso o clube não consiga se classificar para as competições europeias, uma contratação definitiva está praticamente descartada.

    Isso porque, em termos de desempenho, Pavard também não trouxe ao Marselha a segurança e a estabilidade esperadas de forma consistente. Embora tenha entrado em campo em 36 partidas em todas as competições (um gol, três assistências) e tenha sido titular na maior parte da temporada até agora, ele não conseguiu convencer de forma realmente duradoura. Assim como em sua passagem pelo FC Bayern de Munique, desempenhos sólidos foram seguidos por erros inexplicáveis e atuações instáveis, o que prejudicou a imagem geral e, aparentemente, levou os dirigentes do OM a decidirem deixá-lo voltar para Milão no final de junho.

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    Pavard exigiu do Bayern de Munique a garantia de uma vaga no time titular

    No entanto, tudo indica que o zagueiro central também não continuará lá. Embora seu contrato com o clube do norte da Itália vá até 2028, é extremamente improvável que Pavard receba uma segunda chance no Inter após sua passagem por empréstimo pelo Marselha. Lá, no decorrer de sua saída surpreendente no verão passado, acabou surgindo um pequeno conflito, já que o empréstimo ao Marselha aparentemente não foi concretizado apenas por motivos esportivos. A mídia italiana havia noticiado na época que Pavard não estava mais totalmente satisfeito com os acontecimentos nos bastidores e, por isso, decidiu abrir um novo capítulo no OM.

    Pelo menos para os torcedores do Bayern, esse comportamento deve parecer familiar, já que Pavard justificou sua saída de Munique em 2023 com motivos semelhantes. Enquanto os dirigentes do clube alemão, recordista de títulos, valorizavam muito o francês por sua flexibilidade — podendo atuar tanto no centro da zaga quanto na lateral direita de uma defesa de quatro — e viam nele o jogador de elenco perfeito, Pavard queria delimitar mais claramente suas funções e ser escalado apenas na zaga central. Exigências que os dirigentes do Bayern acabaram não aceitando.

    “A função na zaga central é a que mais me agrada. E foi exatamente por isso que deixei o Bayern de Munique, para poder jogar como zagueiro central”, explicou ele mais tarde em uma entrevista à UEFA. “Passei quatro anos fantásticos em Munique. Mas eu sabia que seria feliz no Inter – porque jogo na defesa como parte de uma linha de três. Porque eu simplesmente queria jogar mais no centro da defesa.”

  • Pavard MarsigliaGetty Images

    O BVB vai contratar Pavard neste verão?

    Agora, Pavard está prestes a dar mais um novo passo. Aos 30 anos, ele ainda se encontra na melhor idade para o futebol, especialmente para um zagueiro. Em plena forma, ele ainda pode ser útil para grande parte dos principais clubes europeus. Além disso, o valor da rescisão provavelmente não será muito alto, devido às suas chances extremamente reduzidas de futuro em Milão; talvez o francês possa até se tornar uma verdadeira pechincha na próxima janela de transferências de verão.

    Nesse contexto, o BVB também seria um candidato em potencial. Dizem que os amarelos e pretos já estão acompanhando de perto a situação de Pavard. Diante da saída iminente de Niklas Süle e da possível saída de Nico Schlotterbeck após a Copa do Mundo, o Dortmund precisa de reforços na zaga; apenas em termos de salário, o francês provavelmente teria que fazer uma pequena concessão ao BVB. E, ao contrário do Bayern há alguns anos, o Dortmund poderia até mesmo tornar a transferência atraente para Pavard com a função que ele prefere no esquema 3-5-2 de Niko Kovac.