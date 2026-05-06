No entanto, essa sequência de vitórias não se revelou duradoura. Cerca de nove meses após sua transferência espetacular, Pavard está hoje com o Marselha na sexta posição da tabela da Liga Francesa, e a classificação para as competições internacionais está seriamente ameaçada. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a tendência é claramente contra os Olympiens; De Zerbi, contratado com grandes expectativas, também já é história — além disso, há muitos conflitos paralelos: como protestos violentos dos torcedores contra a diretoria do clube, uso indevido de pirotecnia ou a demissão de Benatia.

O próprio Pavard também se encontra em uma situação desafiadora. O retorno à terra natal não se revelou o golpe de mestre que o jogador de 30 anos talvez esperasse. Seu contrato de empréstimo termina no verão e, no momento, poucos indicadores apontam para que a parceria se mantenha além do fim da temporada. Segundo relatos da mídia, o OM considera a opção de compra de 15 milhões de euros prevista no contrato de empréstimo um valor muito alto – caso o clube não consiga se classificar para as competições europeias, uma contratação definitiva está praticamente descartada.

Isso porque, em termos de desempenho, Pavard também não trouxe ao Marselha a segurança e a estabilidade esperadas de forma consistente. Embora tenha entrado em campo em 36 partidas em todas as competições (um gol, três assistências) e tenha sido titular na maior parte da temporada até agora, ele não conseguiu convencer de forma realmente duradoura. Assim como em sua passagem pelo FC Bayern de Munique, desempenhos sólidos foram seguidos por erros inexplicáveis e atuações instáveis, o que prejudicou a imagem geral e, aparentemente, levou os dirigentes do OM a decidirem deixá-lo voltar para Milão no final de junho.