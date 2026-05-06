O BVB também está acompanhando a situação: será que o que já foi considerado o “jogador de elenco perfeito” do FC Bayern de Munique se tornará uma verdadeira pechincha neste verão?

Quando Benjamin Pavard anunciou, no verão passado, sua saída do Inter de Milão para se juntar ao Olympique de Marselha por empréstimo, muitos franziram a testa. Deixar um clube ambicioso, com ótimas chances de conquistar o campeonato nacional e, pelo menos, chances remotas de levantar a taça da Liga dos Campeões, para se juntar a um clube que, no passado recente, vivia mais do brilho de dias passados? A princípio, isso não parecia muito promissor.
O próprio Pavard justificou sua transferência, que o L’Equipe chegou a descrever como “uma das transferências de verão mais improváveis” da história, com o “projeto” que ele queria ajudar a construir no Marselha. “Quando Medhi (Benatia, diretor esportivo, nota do editor) me ligou, fiquei imediatamente entusiasmado. Quando soube do interesse do Marselha, ficou claro para mim: eu queria fazer parte desse projeto ambicioso, com a Liga dos Campeões. Mas também para jogar com esse entusiasmo no Velódromo (estádio do Marselha). Como jogador de futebol, essas são emoções que a gente precisa viver”, disse o zagueiro central.