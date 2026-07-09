Segundo Romano, o Barça seria o único clube para o qual o jogador de 24 anos estaria disposto a deixar o BVB neste verão. Os catalães aguardam, no momento, uma resposta do Dortmund. De acordo com o jornal *Marca*, já haveria um acordo entre Adeyemi e o Blaugrana sobre todas as condições contratuais. Segundo o “Bild”, o BVB estaria exigindo um valor fixo de 40 milhões de euros, que pode aumentar em mais dez milhões de euros por meio de bônus. Já a “Sky” informa que o BVB pretende obter um lucro de 33 milhões de euros com a transferência de Adeyemi, já que o ponta havia chegado do Salzburgo em 2022 por 30 milhões.

As negociações sobre uma renovação de contrato para além de 2027 entre o Dortmund e Adeyemi — que agora é representado pelo renomado agente Jorge Mendes — foram recentemente descritas pelo “Bild” como “condenadas ao fracasso”, pois “mundos de diferença” separariam as duas partes. Adeyemi ganharia atualmente cerca de 6,5 milhões de euros por ano, mas aparentemente exigia mais de dez milhões e uma cláusula de rescisão em caso de renovação.

Exigências que os dirigentes do BVB aparentemente não estavam dispostos a atender integralmente ao jogador, que já disputou onze partidas pela seleção nacional, especialmente devido às flutuações gritantes que ele vem apresentando repetidamente em seu desempenho. De acordo com uma reportagem recente do “Ruhr Nachrichten”, nas últimas semanas teria havido “desentendimentos” entre os dirigentes do BVB, já que as negociações com Adeyemi ficaram tão paralisadas.