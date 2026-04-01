Segundo uma reportagem do jornal Bild, o jogador da seleção alemã teria aproveitado a situação caótica em torno da demissão do diretor esportivo Sebastian Kehl para pressionar ainda mais os dirigentes do Borussia Dortmund.
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O BVB foi colocado sob pressão de propósito? Dois grandes clubes parecem estar de olho em uma nova oportunidade com Nico Schlotterbeck
Assim, o objetivo de Schlotterbeck seria ajustar as condições do contrato a seu favor e renegociar o salário e a cláusula de rescisão. Até agora, falava-se de um salário anual de 14 milhões de euros, bem como de uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, válida a partir de 2027.
Entretanto, uma opção de saída após a Copa do Mundo também está em alta para o jogador de 26 anos. Caso tenha um bom desempenho com a seleção alemã, Schlotterbeck gostaria de ter a possibilidade de deixar o BVB já neste verão e se juntar a outro clube.
Além disso, diz-se que, devido à recente situação confusa, o Manchester United e o Liverpool estariam reconsiderando uma contratação. Os dois clubes ingleses estariam prontos caso o Dortmund e Schlotterbeck não consigam chegar a um acordo para continuar a parceria.
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Schlotterbeck chama a atenção com declarações sobre o contrato
Após a vitória da seleção alemã por 2 a 1 sobre Gana na noite de segunda-feira, Schlotterbeck negou veementemente as notícias sobre um acordo nas negociações contratuais com o Borussia Dortmund, abrindo assim espaço para novas especulações.
“Que a assinatura esteja prestes a acontecer, infelizmente ainda não chegamos a esse ponto. Por isso, preciso abordar esse assunto. Sinceramente, tenho que negar isso categoricamente. Negociei por muito tempo com Sebastian (Kehl, nota do editor), que agora não está mais aqui. Provavelmente teria tomado uma decisão nas próximas semanas. Agora a situação já mudou um pouco, preciso analisar isso”, explicou o jogador de 26 anos.
Internamente, no BVB, suspeita-se que Schlotterbeck esteja usando a menção à transferência de Book para Kehl como pretexto para ganhar um pouco mais de tempo para refletir. Além disso, não haveria planos por parte do clube de retirar a oferta, já que as coisas ainda estão dentro do prazo acordado.
BVB - Calendário: Os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data
Jogo
4 de abril, 18h30
VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15h30
BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15h30
TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)