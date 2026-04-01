O BVB foi colocado sob pressão de propósito? Dois grandes clubes parecem estar de olho em uma nova oportunidade com Nico Schlotterbeck

Assim, o objetivo de Schlotterbeck seria ajustar as condições do contrato a seu favor e renegociar o salário e a cláusula de rescisão. Até agora, falava-se de um salário anual de 14 milhões de euros, bem como de uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, válida a partir de 2027.

Entretanto, uma opção de saída após a Copa do Mundo também está em alta para o jogador de 26 anos. Caso tenha um bom desempenho com a seleção alemã, Schlotterbeck gostaria de ter a possibilidade de deixar o BVB já neste verão e se juntar a outro clube.

Além disso, diz-se que, devido à recente situação confusa, o Manchester United e o Liverpool estariam reconsiderando uma contratação. Os dois clubes ingleses estariam prontos caso o Dortmund e Schlotterbeck não consigam chegar a um acordo para continuar a parceria.