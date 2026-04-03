Nico Schlotterbeck teria agora recebido uma proposta concreta de transferência de um clube de ponta cujo nome não foi revelado. É o que informa a Sky. Segundo a emissora, embora já houvesse interesse por parte do Liverpool, do Manchester United ou do Real Madrid, esse interesse era de natureza mais vaga. Isso teria mudado agora, pelo menos no caso de um clube.
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O BVB enfrenta um grande dilema: Nico Schlotterbeck teria recebido uma proposta concreta de transferência
Schlotterbeck havia descartado, de forma bem clara, as notícias sobre uma renovação iminente de contrato com o BVB durante uma aparição na zona mista, no âmbito do amistoso da seleção alemã contra Gana na segunda-feira.
O Bild e a Sky haviam afirmado anteriormente que Schlotterbeck renovaria seu contrato, válido até 2027, após o retorno da seleção alemã, e que tudo estaria acertado, exceto por alguns detalhes finais. “Infelizmente, ainda não chegamos a esse ponto. Negociei por muito tempo com Sebastian (Kehl, nota do editor), que agora não está mais lá”, disse Schlotterbeck.
Segundo a Sky, teria ocorrido na quarta-feira uma reunião com o sucessor de Kehl, Ole Book, na qual Schlotterbeck teria tentado melhorar a seu favor os termos negociados com Kehl. Assim, o zagueiro central desejaria renegociar o salário e, especialmente, a cláusula de rescisão.
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O BVB enfrenta um dilema no jogo de cartas em Schlotterbeck
O BVB teria oferecido a Schlotterbeck um salário anual de 14 milhões de euros e garantido a ele uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros. Schlotterbeck agora quer conseguir que a cláusula já possa ser acionada neste verão.
Caso as posições se endureçam devido a esses pontos, o BVB corre o risco de enfrentar um cenário de pesadelo no caso Schlotterbeck. Se o jogador de 26 anos decidir não renovar o contrato, o BVB ficaria em um dilema.
Ou perder Schlotterbeck sem indenização no verão de 2027, ou deixar o zagueiro-chefe sair já no próximo verão por uma indenização relativamente baixa. Nesse cenário, ela seria de apenas 30 a 35 milhões de euros. Nesse caso, a suposta exigência de cláusula de rescisão de Schlotterbeck faria mais sentido economicamente.
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A jogada do BVB: Kovac dá apoio a Schlotterbeck e mantém-se otimista
Apesar das negociações contratuais ainda em andamento, não parece haver ressentimentos no BVB. Pelo menos o técnico Niko Kovac, na coletiva de imprensa realizada na quinta-feira antes da partida fora de casa do Dortmund contra o VfB Stuttgart, demonstrou abertamente seu apoio a Schlotterbeck, a quem não atribuiu qualquer culpa pelo alvoroço da mídia nos últimos dias.
“Não acredito que Schlotti tenha sido o responsável pelas manchetes, mas sim aqueles que publicaram e espalharam algo que não era totalmente verdade. O clube sabe disso, Schlotti sabe disso e ele tem todo o direito de esclarecer isso”, disse Kovac. Apenas o fato de Schlotterbeck ter sugerido que as negociações teriam sofrido um revés devido à saída de Kehl foi considerado por Kovac como “infeliz”.
O treinador também se mostrou novamente confiante de que Schlotterbeck aceitará a oferta de renovação antecipada do contrato. “Eu mesmo estou muito otimista e continuarei assim. Ele é um jogador realmente muito bom. Um jogador de quem precisamos e que todos nós amamos. Faremos de tudo para que ele fique conosco”, disse ele.
Nico Schlotterbeck: Dados de desempenho e estatísticas
Clube Jogos Gols Assistências Cartões amarelos BVB 154 10 18 26 SC Freiburg 56 4 2 8 Union Berlim 17 2 - 3