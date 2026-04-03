O BVB enfrenta um grande dilema: Nico Schlotterbeck teria recebido uma proposta concreta de transferência

Schlotterbeck havia descartado, de forma bem clara, as notícias sobre uma renovação iminente de contrato com o BVB durante uma aparição na zona mista, no âmbito do amistoso da seleção alemã contra Gana na segunda-feira.

O Bild e a Sky haviam afirmado anteriormente que Schlotterbeck renovaria seu contrato, válido até 2027, após o retorno da seleção alemã, e que tudo estaria acertado, exceto por alguns detalhes finais. “Infelizmente, ainda não chegamos a esse ponto. Negociei por muito tempo com Sebastian (Kehl, nota do editor), que agora não está mais lá”, disse Schlotterbeck.

Segundo a Sky, teria ocorrido na quarta-feira uma reunião com o sucessor de Kehl, Ole Book, na qual Schlotterbeck teria tentado melhorar a seu favor os termos negociados com Kehl. Assim, o zagueiro central desejaria renegociar o salário e, especialmente, a cláusula de rescisão.