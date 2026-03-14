Os rumores sobre o interesse do BVB no jogador da seleção argentina Marcos Senesi, do AFC Bournemouth, da primeira divisão inglesa, ganham novo fôlego. Segundo reportagens da Sky e do Bild, o zagueiro está sendo “acompanhado de perto” por representantes do Borussia Dortmund.
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O BVB deve “observá-lo de perto”: será que um jogador da seleção argentina vai substituir Niklas Süle?
Senesi se destaca na zaga e, assim, poderia ocupar uma posição que ganhou destaque devido aos recentes acontecimentos no BVB: primeiro, Aaron Anselmino foi chamado de volta ao Chelsea antes do previsto, em janeiro. Há poucos dias, o capitão Emre Can rompeu o ligamento cruzado e, na sexta-feira, o time amarelo e preto anunciou que o contrato de Niklas Süle, que está chegando ao fim, não será renovado. Além disso, ainda não está claro se Nico Schlotterbeck (contrato até 2027) se comprometerá a longo prazo com o Borussia ou se buscará uma transferência no verão.
Portanto, está praticamente certo que o Dortmund contratará pelo menos um zagueiro central para a próxima temporada. Senesi seria uma opção atraente por vários motivos: por um lado, o jogador de 28 anos estará livre de custos de transferência no verão, devido ao término de seu contrato com o Bournemouth. Senesi é titular indiscutível e, nesta temporada, soma 28 partidas pelo nono colocado da Premier League, nas quais deu quatro assistências.
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Marcos Senesi foi transferido do Feyenoord para o Bournemouth em 2022
Os rumores sobre o interesse do BVB em Senesi surgiram pela primeira vez em fevereiro. Na época, porém, também se falava de que vários outros clubes de renome teriam demonstrado interesse pelo robusto zagueiro. Entre eles, foram citados a Juventus de Turim, a AS Roma, o Brighton & Hove Albion, o Chelsea FC, o Everton FC e o Crystal Palace.
Senesi foi formado em seu país natal, no San Lorenzo, e deu o salto para a Europa em 2019. Na época, ele assinou com o Feyenoord, da Eredivisie, por sete milhões de euros. Em 2022, seguiu para o Bournemouth, numa transferência que custou 15 milhões de euros.
Em 2022, Senesi também estreou pela seleção argentina. Depois de anos sem ser convocado pelo técnico da Albiceleste, Lionel Scaloni, ele voltou no outono passado e disputou sua segunda partida pela seleção principal em outubro: no amistoso contra a Venezuela, ele ficou em campo durante os 90 minutos completos.
Segundo o Bild, porém, Senesi não é o único candidato para a defesa do Dortmund: o jogador da seleção juvenil francesa Joane Gadou (19), do RB Salzburg, também teria despertado interesse.
As transferências recordes do BVB
Jogador Posição Contratado por Ano Valor da transferência Ousmane Dembélé Ataque Stade Rennes 2016 35,5 milhões de euros Sebastien Haller Ataque Ajax de Amsterdã 2022 31 milhões de euros Mats Hummels Defesa FC Bayern 2019 30,5 milhões de euros Jobe Bellingham Meio-campo AFC Sunderland 2025 30,5 milhões de euros Jude Bellingham Meio-campo Birmingham City 2020 30,15 milhões de euros