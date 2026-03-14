O BVB deve “observá-lo de perto”: será que um jogador da seleção argentina vai substituir Niklas Süle?

Os rumores sobre o interesse do BVB em Senesi surgiram pela primeira vez em fevereiro. Na época, porém, também se falava de que vários outros clubes de renome teriam demonstrado interesse pelo robusto zagueiro. Entre eles, foram citados a Juventus de Turim, a AS Roma, o Brighton & Hove Albion, o Chelsea FC, o Everton FC e o Crystal Palace.

Senesi foi formado em seu país natal, no San Lorenzo, e deu o salto para a Europa em 2019. Na época, ele assinou com o Feyenoord, da Eredivisie, por sete milhões de euros. Em 2022, seguiu para o Bournemouth, numa transferência que custou 15 milhões de euros.

Em 2022, Senesi também estreou pela seleção argentina. Depois de anos sem ser convocado pelo técnico da Albiceleste, Lionel Scaloni, ele voltou no outono passado e disputou sua segunda partida pela seleção principal em outubro: no amistoso contra a Venezuela, ele ficou em campo durante os 90 minutos completos.

Segundo o Bild, porém, Senesi não é o único candidato para a defesa do Dortmund: o jogador da seleção juvenil francesa Joane Gadou (19), do RB Salzburg, também teria despertado interesse.