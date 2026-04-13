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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

O BVB corre o risco de sofrer um duro golpe: o PSG e o FC Barcelona estariam de olho em um meio-campista do Borussia Dortmund

Bundesliga
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Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen
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S. Inacio

Dois gigantes europeus estão de olho em Samuele Inacio, jogador da seleção italiana sub-19 do Borussia Dortmund. É o que relata o especialista em transferências Gianluca Di Marzio.

Segundo essas informações, o PSG, vencedor da Liga dos Campeões, e o FC Barcelona, campeão da Espanha, enviaram olheiros para observar o meio-campista ofensivo no fim de semana, durante a derrota do BVB por 0 a 1 na Bundesliga.

  • Não teria sido a primeira vez. Já no empate em 1 a 1 da seleção italiana sub-19 contra a Turquia, em março, observadores dos dois grandes clubes teriam acompanhado Inacio no local.

    O jogador de 18 anos fez sua segunda partida na Bundesliga no fim de semana, no confronto contra o Werkself. Ele é considerado um talento excepcional. Quando brilhou no último outono na Copa do Mundo Sub-17 no Catar, o diretor-geral do Dortmund, Lars Ricken, elogiou: “Samuele foi eleito o ‘Man of the Match’ em cada uma das três partidas pela Itália. Isso é extraordinário. Mesmo que isso ainda não nos surpreenda. Sabemos do que ele é capaz.”

    Incaio é “um meia-atacante como raramente se vê hoje em dia”, segundo o ex-jogador profissional: “Ofensivamente forte, com um drible muito bom. Além disso, ele é extremamente perigoso na finalização – tanto marcando gols quanto dando assistências. Ele também trabalha muito bem e, acima de tudo, se destaca no apoio à equipe na defesa. Ele traz um pacote incrível.”

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  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Samuele Inacio tem contrato com o BVB até 2027

    Na verdade, esse “pacote incrível” já está firmemente planejado pelo BVB para o futuro a médio prazo. No entanto, o contrato de Inácio vai apenas até o verão de 2027, o que o torna ainda mais atraente para possíveis interessados.

    Inácio se transferiu do Atalanta Bergamo para o Borussia no verão de 2024. As circunstâncias da transferência sem custo de rescisão irritaram profundamente os italianos. No confronto entre os dois clubes pela Liga dos Campeões nas eliminatórias desta temporada, a saída de Inácio para a Alemanha foi repetidamente discutida e criticada, e os dirigentes do Atalanta cancelaram, entre outras coisas, o tradicional almoço entre as dirigentes dos clubes antes dos jogos.

    No BVB, Inacio tem atuado nesta temporada principalmente nas categorias sub-19 e na segunda equipe. Para os profissionais do técnico Niko Kovac, a participação de meia hora no último sábado contra o Leverkusen foi sua segunda partida.

  • Esses contratos expiram no BVB em 2027

    JogadorPosiçãoIdade
    Alexander MeyerGoleiro35 anos
    Patrick DrewesGoleiro33 anos
    Silas OstrzinskiGoleiro22 anos
    Ramy BensebainiDefesa30 anos
    Emre CanDefesa32 anos
    Marcel SabitzerMeio-campo32 anos
    Samuele InacioMeio-campista18 anos
    Karim AdeyemiAtacante24 anos