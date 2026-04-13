Segundo essas informações, o PSG, vencedor da Liga dos Campeões, e o FC Barcelona, campeão da Espanha, enviaram olheiros para observar o meio-campista ofensivo no fim de semana, durante a derrota do BVB por 0 a 1 na Bundesliga.
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O BVB corre o risco de sofrer um duro golpe: o PSG e o FC Barcelona estariam de olho em um meio-campista do Borussia Dortmund
Não teria sido a primeira vez. Já no empate em 1 a 1 da seleção italiana sub-19 contra a Turquia, em março, observadores dos dois grandes clubes teriam acompanhado Inacio no local.
O jogador de 18 anos fez sua segunda partida na Bundesliga no fim de semana, no confronto contra o Werkself. Ele é considerado um talento excepcional. Quando brilhou no último outono na Copa do Mundo Sub-17 no Catar, o diretor-geral do Dortmund, Lars Ricken, elogiou: “Samuele foi eleito o ‘Man of the Match’ em cada uma das três partidas pela Itália. Isso é extraordinário. Mesmo que isso ainda não nos surpreenda. Sabemos do que ele é capaz.”
Incaio é “um meia-atacante como raramente se vê hoje em dia”, segundo o ex-jogador profissional: “Ofensivamente forte, com um drible muito bom. Além disso, ele é extremamente perigoso na finalização – tanto marcando gols quanto dando assistências. Ele também trabalha muito bem e, acima de tudo, se destaca no apoio à equipe na defesa. Ele traz um pacote incrível.”
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Samuele Inacio tem contrato com o BVB até 2027
Na verdade, esse “pacote incrível” já está firmemente planejado pelo BVB para o futuro a médio prazo. No entanto, o contrato de Inácio vai apenas até o verão de 2027, o que o torna ainda mais atraente para possíveis interessados.
Inácio se transferiu do Atalanta Bergamo para o Borussia no verão de 2024. As circunstâncias da transferência sem custo de rescisão irritaram profundamente os italianos. No confronto entre os dois clubes pela Liga dos Campeões nas eliminatórias desta temporada, a saída de Inácio para a Alemanha foi repetidamente discutida e criticada, e os dirigentes do Atalanta cancelaram, entre outras coisas, o tradicional almoço entre as dirigentes dos clubes antes dos jogos.
No BVB, Inacio tem atuado nesta temporada principalmente nas categorias sub-19 e na segunda equipe. Para os profissionais do técnico Niko Kovac, a participação de meia hora no último sábado contra o Leverkusen foi sua segunda partida.
Esses contratos expiram no BVB em 2027
Jogador Posição Idade Alexander Meyer Goleiro 35 anos Patrick Drewes Goleiro 33 anos Silas Ostrzinski Goleiro 22 anos Ramy Bensebaini Defesa 30 anos Emre Can Defesa 32 anos Marcel Sabitzer Meio-campo 32 anos Samuele Inacio Meio-campista 18 anos Karim Adeyemi Atacante 24 anos