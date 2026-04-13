O BVB corre o risco de sofrer um duro golpe: o PSG e o FC Barcelona estariam de olho em um meio-campista do Borussia Dortmund

Não teria sido a primeira vez. Já no empate em 1 a 1 da seleção italiana sub-19 contra a Turquia, em março, observadores dos dois grandes clubes teriam acompanhado Inacio no local.

O jogador de 18 anos fez sua segunda partida na Bundesliga no fim de semana, no confronto contra o Werkself. Ele é considerado um talento excepcional. Quando brilhou no último outono na Copa do Mundo Sub-17 no Catar, o diretor-geral do Dortmund, Lars Ricken, elogiou: “Samuele foi eleito o ‘Man of the Match’ em cada uma das três partidas pela Itália. Isso é extraordinário. Mesmo que isso ainda não nos surpreenda. Sabemos do que ele é capaz.”

Incaio é “um meia-atacante como raramente se vê hoje em dia”, segundo o ex-jogador profissional: “Ofensivamente forte, com um drible muito bom. Além disso, ele é extremamente perigoso na finalização – tanto marcando gols quanto dando assistências. Ele também trabalha muito bem e, acima de tudo, se destaca no apoio à equipe na defesa. Ele traz um pacote incrível.”