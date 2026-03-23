A primavera e o verão de 2024 foram bastante difíceis para Kehl do ponto de vista pessoal e profissional. Não é segredo que ele gostaria de ter assumido o cargo de diretor esportivo após a aposentadoria de Hans-Joachim Watzke. “Seria um passo lógico para mim”, disse Kehl em março de 2024 no programa “Doppelpass” da Sport1, ao falar sobre suas ambições. No entanto, em vez de Kehl, foi seu ex-companheiro de equipe Lars Ricken, que passou de diretor da base para o cargo de diretor esportivo, em maio de 2024.

E então Kehl ainda teve Sven Mislintat, hoje diretor esportivo do Fortuna Düsseldorf, ao seu lado como novo parceiro na responsabilidade esportiva. Uma constelação que provavelmente estava condenada ao fracasso desde o início, rapidamente gerou desentendimentos e culminou na saída antecipada de Mislintat em fevereiro de 2025.

Naquela época, Nuri Sahin já havia se despedido novamente, tendo sido trazido de volta ao clube pelo BVB no início de 2024 como assistente técnico de Terzic e promovido a treinador principal seis meses depois. Uma decisão na qual Kehl, naturalmente, teve participação decisiva, já que conhece Sahin muito bem desde o tempo em que jogaram juntos no Borussia. “Nuri trabalhou com muita paixão e intensidade e se esforçou ao máximo, mas as coisas não deram certo durante um certo período”, Kehl teve que admitir em maio de 2025 no programa “Doppelpass” da Sport1.

Após cerca de seis meses, Sahin foi demitido, já que o BVB não conseguia convencer e corria o risco de ficar de fora da Liga dos Campeões. E isso apesar de a janela de transferências de verão de 2024 do Dortmund ter sido tão elogiada.

Com Serhou Guirassy, chegou finalmente, com dois anos de atraso, o centroavante capaz de fazer Haaland ser, pelo menos em parte, esquecido. Além disso, Kehl trouxe para Dortmund três jogadores da seleção alemã: Waldemar Anton, Maximilian Beier e Pascal Groß. Embora Groß tenha retornado ao Brighton no início de 2026, todas essas contratações foram, em retrospecto, boas, já que Anton, Beier e Guirassy estão atualmente entre os jogadores mais importantes do Borussia. Beier possibilitou a venda de Donyell Malen ao Aston Villa no início de 2025 por 25 milhões de euros. Anton assumiu, de forma pelo menos satisfatória, o difícil legado do ícone do clube Mats Hummels, que não renovou contrato em 2024. E Guirassy, apesar de alguns ruídos e de uma ou outra fase de baixa, costuma marcar gols de forma confiável.

Além disso, Kehl conseguiu corrigir o erro com Sahin ao contratar Kovac. O croata garantiu que o Dortmund ainda chegasse à Liga dos Campeões na temporada passada, estabilizou visivelmente a equipe e, nesta temporada, o BVB provavelmente garantirá a classificação para a competição de elite sem grandes preocupações.

No entanto, as últimas janelas de transferências tiveram seus contratempos, que ainda hoje levantam questões. No caso de Yan Couto, por exemplo, o Dortmund concordou com uma cláusula de compra obrigatória bastante rápida ao contratá-lo por empréstimo do Manchester City no verão de 2024. Assim, o BVB teve que pagar um total de 25 milhões de euros pelo lateral-direito, que em seus pouco mais de um ano e meio na Westfália nunca conseguiu convencer de forma consistente e na maioria das vezes é apenas um jogador de rodízio.

Para reforçar a profundidade na posição de zagueiro central, Aaron Anselmino chegou no verão passado por empréstimo do Chelsea FC. A princípio, uma excelente contratação: o argentino mostrou imediatamente seu grande potencial nos primeiros jogos, mas ficou repetidamente fora de ação devido a lesões. Após apenas algumas partidas, ele teve que voltar para os Blues no meio do ano e foi emprestado novamente, desta vez para o Estrasburgo. Um verdadeiro desastre, considerando que o BVB, sob o comando de Kovac, joga com uma zaga de três e que zagueiros centrais experientes e prontos para jogar são, atualmente, um bem raro no elenco do BVB.

Mas talvez o Dortmund ainda venha a se beneficiar, em retrospecto, desse grande erro de planejamento do elenco. Afinal, Luca Reggiani, de apenas 18 anos, que teve que ajudar na emergência, se apresentou como uma promessa de futuro possivelmente ainda maior. O BVB recompensou as boas primeiras impressões que ele deixou com uma renovação de contrato. Muito louvável, por sua vez, foi a barganha com Daniel Svensson, pelo qual o Dortmund pagou apenas oito milhões de euros no total e que é o “Sr. Confiável” na lateral esquerda.

E ainda há algumas transferências bastante caras, pelas quais o BVB poderá vir a ser muito grato a Kehl no futuro. Jobe Bellingham, por exemplo, foi no verão passado um dos jogadores mais desejados pelo técnico de 46 anos; o Borussia se impôs na disputa pelo talento do meio-campo contra concorrentes de renome e acabou levando a melhor por 30,5 milhões de euros de transferência. Os primeiros meses de Bellingham no BVB foram marcados por problemas e atuações na maioria das vezes insatisfatórias, mas o potencial do jogador de 20 anos é enorme — e tem se tornado cada vez mais visível recentemente. O tempo de jogo de Bellingham aumentou, assim como sua estabilidade e seu valor agregado para a equipe. O Dortmund ainda pode ter muita alegria com esse jovem nos próximos anos.

Isso também se aplica potencialmente a Fabio Silva, que chegou do Wolverhampton como reserva e possível sucessor de Guirassy a médio prazo. E também a Carney Chukwuemeka, que vem demonstrando repetidamente indícios de seu talento excepcional. Se ele permanecer livre de lesões, pode ter valido a pena que Kehl, após esforços persistentes, tenha conseguido trazer o meio-campista do Chelsea para o BVB.

Quem quer que venha a suceder Kehl: caso, além de Nmecha, Schlotterbeck também renove, ele encontrará no BVB um elenco com muita qualidade e a solidez necessária, capaz de perseguir grandes objetivos com uma ou outra contratação de alto nível. Com as decisões de não renovar os contratos de Julian Brandt, Salih Özcan e Süle, é necessária uma pequena reestruturação. O que o Dortmund deve focar inicialmente em termos de novas contratações: um jogador decisivo para substituir Brandt e mais um zagueiro central que garanta amplitude na defesa e, se possível, contribua mais para o ataque do que Süle vinha fazendo recentemente. Todo o resto depende também das decisões ainda pendentes sobre o futuro de grandes estrelas como Karim Adeyemi ou Guirassy.