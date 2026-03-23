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FC Augsburg v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

O BVB ainda poderá se beneficiar por muito tempo de um grande erro: o legado do diretor esportivo Sebastian Kehl no Borussia Dortmund

Após um total de 21 anos no BVB, Sebastian Kehl se despede do Borussia Dortmund. O que fica do diretor esportivo Kehl? Um balanço.

Foi uma notícia bombástica com a qual o Borussia Dortmund surpreendeu o mundo do futebol alemão no domingo ao meio-dia: Sebastian Kehl deixa o clube com efeito imediato e, a partir de agora, não é mais diretor esportivo do BVB.

“O Borussia Dortmund me acompanhou durante metade da minha vida e tenho um apego extremo a este grande clube. No entanto, chegamos juntos à conclusão de que é hora de seguir novos caminhos – tanto para o BVB quanto para mim”, disse Kehl sobre sua saída, que foi deliberadamente concretizada já agora para que ambas as partes tenham tempo suficiente até o verão para se reorganizarem. Como se sabe, Kehl vinha sendo cotado como sucessor de Stefan Kuntz no cargo de diretor esportivo do Hamburger SV. Ele supostamente quer assumir a liderança, cargo que em Dortmund é ocupado pelo também não isento de controvérsias diretor-geral esportivo Lars Ricken.

Como jogador, que vestiu a camisa do BVB de 2002 a 2015, Kehl deixou no Borussia principalmente três títulos do Campeonato Alemão (2002, 2011 e 2012), uma conquista da Copa da Alemanha (2012) e o legado como capitão de uma das equipes de maior sucesso da história do clube, que irradiava entusiasmo sob o comando do icônico técnico Jürgen Klopp. A partir de 2018, Kehl passou a atuar na segunda linha sob o comando do diretor esportivo de longa data Michael Zorc – e, finalmente, assumiu seu legado em 2022.

Bem três anos e meio depois, surge a pergunta: o que resta do diretor esportivo Kehl no BVB? Um balanço.

  • Quando Zorc deixou o cargo de diretor esportivo em 2022, encerrando assim uma era, e Kehl seguiu seus passos, assumindo oficialmente mais responsabilidades, o Dortmund vinha de uma temporada medíocre. Embora tenha ficado em segundo lugar atrás do FC Bayern, na Liga dos Campeões o BVB, apesar de um grupo acessível (Ajax de Amsterdã, Sporting de Lisboa e Besiktas), ficou em terceiro lugar e não conseguiu avançar para a fase eliminatória. Para piorar, após o rebaixamento para a Liga Europa, a campanha terminou logo na fase intermediária contra o Glasgow Rangers; na Copa da Alemanha, o então time da segunda divisão FC St. Pauli foi o adversário que encerrou a trajetória nas oitavas de final.

    O técnico Marco Rose teve, portanto, que deixar o cargo após apenas um ano. Com Edin Terzic, um técnico com experiência no clube, responsável pelo título da Copa da Alemanha em 2020/21 como técnico interino, esperava-se que os westfalianos voltassem à trajetória de sucesso. E, no nível da diretoria esportiva, o Borussia decidiu conscientemente, após o longo mandato de Zorc, nomear novamente um ex-jogador merecedor. “É claro que ele tem grandes desafios pela frente, mas estamos convencidos de que Sebastian possui as ferramentas necessárias para sua tarefa”, enfatizou o então diretor executivo Hans-Joachim Watzke sobre a promoção de Kehl.

    Sua primeira grande tarefa no cargo de diretor esportivo foi, no verão de 2022, a contratação de um sucessor para o artilheiro Erling Haaland, cuja transferência de 60 milhões de euros para o Manchester City já havia sido anunciada em maio de 2022. Uma tarefa complicada, já que encontrar um substituto da mesma categoria que Haaland para o BVB era utópico. Sebastien Haller fazia parte do leque de atacantes que o Dortmund podia contratar e, por 31 milhões de euros, tornou-se a segunda contratação mais cara da história do clube, atrás apenas de Ousmane Dembélé (35 milhões de euros).

    Contratar Haller fazia sentido. O marfinense, então com 28 anos, estava na melhor idade para jogar futebol, havia marcado onze gols em oito partidas da Liga dos Campeões pela Ajax de Amsterdã na temporada anterior e levado seu time ao título do campeonato holandês com 21 gols no campeonato. Ele se destacou logo de cara no BVB, entre outras coisas, ao marcar um gol e dar duas assistências na vitória por 4 a 0 em uma das duas partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o time da Westfália. Além disso, Haller conhecia muito bem a Bundesliga graças aos seus dois anos de sucesso no Eintracht Frankfurt (2017 a 2019).

    Tragicamente, como é sabido, o atacante foi diagnosticado com câncer testicular no verão de 2022, antes mesmo de poder disputar sua primeira partida oficial pelo novo clube. Kehl e companhia sempre apoiaram Haller nesse momento difícil e esperaram pacientemente por sua recuperação, que felizmente ocorreu. E Haller, agora jogando pelo FC Utrecht, lutou para voltar à sua melhor forma após meses de sofrimento e desempenhou um papel importante na reta final da temporada em que o time quase conquistou o título. Por exemplo, quando, na vitória supostamente decisiva por 3 a 0 em Augsburg, na penúltima rodada, ele primeiro quebrou o impasse com o gol da abertura do placar e, mais tarde, marcou também o importante 2 a 0. Se Haller tivesse convertido o pênalti seis dias depois, na traumática final da temporada contra o Mainz, talvez hoje estaríamos falando que Kehl trouxe o artilheiro do Dortmund como substituto de Haaland.

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  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Sebastian Kehl trouxe Nico Schlotterbeck, uma figura com potencial para se tornar um ícone de longa data do BVB

    Mas as coisas não saíram como planejado e Haller não se tornou um sucesso esportivo duradouro no BVB. No entanto, devido à doença oncológica, isso é, na verdade, secundário, e uma avaliação objetiva da transferência certamente não faria justiça ao assunto. Em vez disso, deve ficar na memória que Kehl sempre esteve ao lado de Haller no plano humano.

    A segunda grande tarefa do primeiro verão de Kehl como diretor esportivo foi, por sua vez, substituir Manuel Akanji, que desejava deixar o clube. O fato de o zagueiro central ter conquistado, pouco menos de um ano depois, a tríplice coroa com o Manchester City – Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e FA Cup – foi, em retrospecto, bastante infeliz do ponto de vista do Dortmund. Mas não se pode culpar Kehl por isso.

    O BVB gostaria de ter mantido Akanji, mas o suíço recusou uma oferta para renovar seu contrato, que expirava em 2023, e sinalizou aos dirigentes que desejava buscar um novo desafio. Por isso, Kehl e companhia foram obrigados a vender Akanji no verão de 2022 para ainda conseguir um valor de transferência. Receberam 20 milhões de euros do Manchester e, com isso, recuperaram exatamente a quantia que haviam repassado anteriormente ao SC Freiburg por Nico Schlotterbeck.

    O atual zagueiro central assinou contrato já em maio de 2022, quando Zorc ainda era oficialmente diretor esportivo do BVB. Mas Kehl já estava, naturalmente, intensamente envolvido na transferência e conseguiu convencer Schlotterbeck também com sua própria trajetória. “A trajetória de Nico me lembra a minha, pois eu também vim de Freiburg para o BVB como jovem jogador da seleção nacional na mesma idade que ele”, disse Kehl sobre a contratação do canhoto. Sobretudo porque, segundo consta, o FC Bayern de Munique já estava de olho em Schlotterbeck naquela época, a contratação pode ser considerada um acerto em cheio. O jogador de 26 anos tornou-se uma figura de referência em Dortmund e, após as conversas dos últimos meses — nas quais Kehl, naturalmente, ainda desempenhou um papel importante —, apesar de interessados de renome, parece agora inclinado a renovar seu contrato com o BVB, que expira em 2027. E, possivelmente, a ser o rosto de uma equipe que voltará a conquistar títulos no futuro.

    Com Niklas Süle, Zorc e Kehl contrataram em 2022 mais um zagueiro central, cuja transferência sem custo do FC Bayern de Munique para o Signal-Iduna-Park foi celebrada como um grande golpe. Com razão, afinal Süle continua sendo, em termos de potencial, um dos melhores zagueiros centrais alemães e era titular da seleção nacional na época da transferência. No entanto, embora Süle também tenha tido suas fases positivas no BVB, após quatro anos vestindo o preto e amarelo, ele deve ser considerado uma decepção, pois simplesmente não conseguiu atender às expectativas. Como é sabido, Süle deixará o Dortmund no meio do ano sem custo de transferência.

  • O desserviço de Terzic a Kehl, cujos efeitos perduram até hoje

    As duas primeiras contratações, pelas quais Kehl foi inteiramente responsável sem a participação de Zorc, tiveram, então, trajetórias muito diferentes. De forma um tanto surpreendente, ele trouxe Julian Ryerson do Union Berlin para o Dortmund em janeiro de 2023 — e isso por apenas cinco milhões de euros. Se levarmos em conta a regularidade que Ryerson tem demonstrado desde sua chegada e como ele se tornou um jogador decisivo nesta temporada graças às suas jogadas de bola parada e cruzamentos cada vez melhores, Kehl conseguiu uma verdadeira pechincha para o BVB.

    Julien Duranville, por sua vez, era uma promessa para o futuro que, como se sabe, o então jogador de 16 anos ainda não conseguiu cumprir, em parte devido a frequentes problemas com lesões. Desde janeiro, o jovem talento ofensivo está emprestado ao FC Basel, acumulando tempo de jogo regular na Suíça. A tímida esperança de que ele ainda consiga decolar no BVB continua viva.

    No verão de 2023, após a dramática perda do título de campeão, Kehl teve que substituir mais uma vez uma superestrela que havia se transferido. Jude Bellingham foi para o Real Madrid por uma taxa de transferência de base de mais de 100 milhões de euros, dos quais cerca de 67 milhões deveriam ser investidos pelo diretor esportivo na renovação do elenco. O plano previa, na melhor das hipóteses, distribuir o peso da sucessão de Bellingham entre dois jogadores, já que havia o mesmo problema que com Haaland: o Dortmund simplesmente não tem chance de contratar jogadores prontos na categoria de Bellingham.

    Kehl inicialmente impulsionou a contratação do jogador da seleção mexicana Edson Alvarez, um clássico volante. Mas como o técnico Edin Terzic preferia apostar em Emre Can, o negócio fracassou – e a posição de Kehl ficou enfraquecida na opinião pública devido às revelações sobre o caso. Para piorar, a posição de Alvarez continua sendo uma lacuna no elenco do BVB até hoje. Nesse sentido, Terzic prestou um péssimo serviço a Kehl com seu veto.

    O fato de ele ter contratado Felix Nmecha por 30 milhões de euros como substituto de Bellingham, em vez de Alvarez, acabou se mostrando uma boa decisão após os dois primeiros anos irregulares de Nmecha em Dortmund. Sob o comando de Niko Kovac, o jogador de 25 anos tornou-se indispensável no meio-campo do Borussia e uma figura absolutamente fundamental, podendo também desempenhar um papel importante na seleção alemã na Copa do Mundo. Kehl foi responsável recentemente pela renovação do contrato do cobiçado Nmecha, que, juntamente com Schlotterbeck e alguns outros jogadores, poderia constituir a base de um futuro de sucesso.

    Além de Nmecha, Marcel Sabitzer chegou do FC Bayern de Munique por 19 milhões de euros como segundo pilar da herança de Bellingham. No entanto, em seus quase três anos no BVB, o austríaco raramente exerceu a influência que se esperava dele.

    E então Kehl provavelmente se deixou convencer por Terzic a contratar outro atacante de grande porte no verão de 2023. A escolha recaiu sobre Niclas Füllkrug, que apresentou uma boa média de gols, contribuindo, entre outras coisas, para a classificação para a final da Liga dos Campeões, perdida para o Real Madrid. Além disso, o clube obteve lucro com a transferência do jogador da seleção alemã em 2024, quando ele se transferiu para o West Ham United após apenas um ano (contratado por 17,25 milhões de euros, vendido por 27 milhões de euros). Nada que vá ficar muito na memória da era Kehl, mas, pelo menos, economicamente, foi um negócio bastante bom.

    O que pôde ser interpretado negativamente em relação a Kehl em 2023 foi a sucessão de Raphael Guerreiro, que na época havia se transferido para o FC Bayern. A contratação de Ramy Bensebaini como novo lateral-esquerdo teria sido impulsionada por Kehl — embora o argelino também tenha suas qualidades e tenha chegado sem custo de transferência do Mönchengladbach, ele representou um retrocesso em relação a Guerreiro. Além disso: supostamente, o Dortmund poderia ter contratado Alejandro Grimaldo para a lateral esquerda em vez de Bensebaini; o espanhol teria sido oferecido a Kehl e companhia. Depois que o BVB deixou a oportunidade passar, Grimaldo, como se sabe, saiu do Benfica para o Bayer Leverkusen sem custo de transferência e desempenhou um papel importante na conquista do título de campeão pelo Werkself na temporada seguinte.

    O fato de Kehl ter contratado, em janeiro de 2024, mais um lateral-esquerdo, Ian Maatsen, que se aproximava muito mais do perfil de Guerreiro do que Bensebaini, foi, de certa forma, uma admissão. E com Maatsen ele acertou em cheio: o holandês, emprestado pelo Chelsea na época, tornou-se titular imediatamente e desempenhou um papel importante na campanha que levou o time à final da Liga dos Campeões. No verão de 2024, o Dortmund não conseguiu concretizar uma contratação definitiva, assim como no caso de Jadon Sancho, com quem Kehl marcou um marco tanto esportivo quanto emocional. Por meio de um empréstimo, ele trouxe o queridinho da torcida do Manchester United de volta ao BVB; após um período de adaptação, Sancho foi melhorando cada vez mais e também causou entusiasmo entre os torcedores. Após seis meses, porém, ele teve que partir novamente.

  • Sebastian KehlGetty Images

    BVB: A amarga decepção de Sebastian Kehl em 2024

    A primavera e o verão de 2024 foram bastante difíceis para Kehl do ponto de vista pessoal e profissional. Não é segredo que ele gostaria de ter assumido o cargo de diretor esportivo após a aposentadoria de Hans-Joachim Watzke. “Seria um passo lógico para mim”, disse Kehl em março de 2024 no programa “Doppelpass” da Sport1, ao falar sobre suas ambições. Mas, em vez de Kehl, foi seu ex-companheiro de equipe Lars Ricken, que passou de diretor da base para o cargo de diretor esportivo, em maio de 2024.

    E então Kehl ainda teve Sven Mislintat, hoje diretor esportivo do Fortuna Düsseldorf, ao seu lado como novo parceiro na responsabilidade esportiva. Uma constelação que provavelmente estava condenada ao fracasso desde o início, gerou rapidamente desentendimentos e culminou na saída antecipada de Mislintat em fevereiro de 2025.

    Naquela época, Nuri Sahin já havia se despedido novamente, tendo sido trazido de volta ao clube pelo BVB no início de 2024 como assistente técnico de Terzic e promovido a treinador principal seis meses depois. Uma decisão na qual Kehl, naturalmente, teve participação decisiva, já que conhece Sahin muito bem desde o tempo em que jogaram juntos no Borussia. “Nuri trabalhou com muita paixão e intensidade e se esforçou ao máximo, mas as coisas não deram certo durante um certo período”, Kehl teve que admitir em maio de 2025 no programa “Doppelpass” da Sport1.

    Após cerca de seis meses, Sahin foi demitido, já que o BVB não conseguia convencer e corria o risco de ficar de fora da Liga dos Campeões. E isso apesar de a janela de transferências de verão de 2024 do Dortmund ter sido tão elogiada.

    Com Serhou Guirassy, chegou finalmente, com dois anos de atraso, o centroavante capaz de fazer Haaland ser, pelo menos em parte, esquecido. Além disso, Kehl trouxe para Dortmund três jogadores da seleção alemã: Waldemar Anton, Maximilian Beier e Pascal Groß. Embora Groß tenha retornado ao Brighton no início de 2026, todas essas contratações foram, em retrospecto, boas, já que Anton, Beier e Guirassy estão atualmente entre os jogadores mais importantes do Borussia. Beier possibilitou a venda de Donyell Malen ao Aston Villa no início de 2025 por 25 milhões de euros. Anton assumiu, de forma pelo menos satisfatória, o difícil legado do ícone do clube Mats Hummels, que não renovou contrato em 2024. E Guirassy, apesar de alguns ruídos e de uma ou outra fase de baixa, costuma marcar gols de forma confiável.

    Além disso, Kehl conseguiu corrigir o erro com Sahin ao contratar Kovac. O croata garantiu que o Dortmund ainda chegasse à Liga dos Campeões na temporada passada, estabilizou visivelmente a equipe e, nesta temporada, o BVB provavelmente garantirá a classificação para a competição de elite sem grandes preocupações.

    No entanto, as últimas janelas de transferências tiveram seus contratempos, que ainda hoje levantam questões. No caso de Yan Couto, por exemplo, o Dortmund concordou com uma cláusula de compra obrigatória bastante rápida ao contratá-lo por empréstimo do Manchester City no verão de 2024. Assim, o BVB teve que pagar um total de 25 milhões de euros pelo lateral-direito, que em seus pouco mais de um ano e meio na Westfália nunca conseguiu convencer de forma consistente e na maioria das vezes é apenas um jogador de rodízio.

    Para reforçar a profundidade na posição de zagueiro central, Aaron Anselmino chegou no verão passado por empréstimo do Chelsea FC. A princípio, uma excelente contratação: o argentino mostrou imediatamente seu grande potencial nos primeiros jogos, mas ficou repetidamente fora de ação devido a lesões. Após apenas algumas partidas, ele teve que voltar para os Blues no meio do ano e foi emprestado novamente, desta vez para o Estrasburgo. Um verdadeiro desastre, considerando que o BVB, sob o comando de Kovac, joga com uma zaga de três e que zagueiros centrais experientes e prontos para jogar são, atualmente, um bem raro no elenco do BVB.

    Mas talvez o Dortmund ainda venha a se beneficiar, em retrospecto, desse grande erro de planejamento do elenco. Afinal, Luca Reggiani, de apenas 18 anos, que teve que ajudar na emergência, se apresentou como uma promessa de futuro possivelmente ainda maior. O BVB recompensou as boas primeiras impressões que ele deixou com uma renovação de contrato. Muito louvável, por sua vez, foi a barganha com Daniel Svensson, pelo qual o Dortmund pagou apenas oito milhões de euros no total e que é o “Sr. Confiável” na lateral esquerda.

    E ainda há algumas transferências bastante caras, pelas quais o BVB poderá vir a ser muito grato a Kehl no futuro. Jobe Bellingham, por exemplo, foi no verão passado um dos jogadores mais desejados pelo técnico de 46 anos; o Borussia se impôs na disputa pelo talento do meio-campo contra concorrentes de renome e acabou levando a melhor por 30,5 milhões de euros de transferência. Os primeiros meses de Bellingham no BVB foram marcados por problemas e atuações na maioria das vezes insatisfatórias, mas o potencial do jogador de 20 anos é enorme — e tem se tornado cada vez mais visível recentemente. O tempo de jogo de Bellingham aumentou, assim como sua estabilidade e seu valor agregado para a equipe. O Dortmund ainda pode ter muita alegria com esse jovem nos próximos anos.

    Isso também se aplica potencialmente a Fabio Silva, que chegou do Wolverhampton como reserva e possível sucessor de Guirassy a médio prazo. E também a Carney Chukwuemeka, que vem demonstrando repetidamente indícios de seu talento excepcional. Se ele permanecer livre de lesões, pode ter valido a pena que Kehl, após esforços persistentes, tenha conseguido trazer o meio-campista do Chelsea para o BVB.

    Quem quer que venha a suceder Kehl: caso, além de Nmecha, Schlotterbeck também renove, ele encontrará no BVB um elenco com muita qualidade e a solidez necessária, capaz de perseguir grandes objetivos com uma ou outra contratação de alto nível. Com as decisões de não renovar os contratos de Julian Brandt, Salih Özcan e Süle, é necessária uma pequena reestruturação. O que o Dortmund deve focar inicialmente em termos de novas contratações: um jogador decisivo para substituir Brandt e mais um zagueiro central que garanta amplitude na defesa e, se possível, contribua mais para o ataque do que Süle vinha fazendo recentemente. Todo o resto depende também das decisões ainda pendentes sobre o futuro de grandes estrelas como Karim Adeyemi ou Guirassy.

  • As etapas da carreira de Sebastian Kehl como jogador profissional e dirigente


    Período

    Função

    Clube

    1998 a 2000

    Jogador

    Hannover 96

    2000 a 2002

    Jogador

    SC Freiburg

    2002 a 2015

    Jogador

    Borussia Dortmund

    2018 a 2022

    Diretor da área de licenciamento

    Borussia Dortmund

    2022 a março de 2026

    Diretor Esportivo

    Borussia Dortmund


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