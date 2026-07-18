O Burnley vende seu zagueiro estrela ao RB Leipzig em uma transferência de 21 milhões de libras, após o rebaixamento da Premier League

O diretor-geral de esportes do Leipzig, Marcel Schafer, expressou sua satisfação com o sucesso do clube em garantir a contratação de Esteve, considerado um jogador que possui uma combinação extraordinária de capacidade física, personalidade e espírito de liderança.

Em sua declaração ao site oficial do clube, Schafer disse: “A contratação de Maxime é uma jogada extremamente importante para nós. Estamos muito felizes em trazer um zagueiro central que, apesar de ainda ser jovem, já acumulou bastante experiência na França e na Inglaterra e teve um desenvolvimento impressionante durante sua passagem pelo Burnley.

“Ele possui muitas das qualidades que buscávamos para essa posição: altura, capacidade atlética, um pé esquerdo forte, confiança na posse de bola e a habilidade de sair da área para defender de forma proativa. Maxime tem uma postura positiva em campo, é um marcador agressivo, comunica-se bem e traz uma enorme energia para o campo.

“Ele também é um líder nato. Comunica-se constantemente, organiza os colegas ao seu redor e assume responsabilidades, enquanto fora de campo é muito lúcido e ponderado. Essa combinação de qualidade, caráter e mentalidade faz dele uma excelente aquisição para o RB Leipzig. Estamos convencidos de que Maxime pode causar um impacto imediato e desempenhar um papel importante em nossa equipe.”