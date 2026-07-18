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Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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O Burnley vende seu zagueiro estrela ao RB Leipzig em uma transferência de 21 milhões de libras, após o rebaixamento da Premier League

Mercado da bola
M. Esteve
Burnley
Premier League
Bundesliga
RB Leipzig

O Burnley concordou em vender o zagueiro Maxime Esteve ao RB Leipzig, da Bundesliga, após o doloroso rebaixamento do clube da Premier League. O zagueiro central francês, de 24 anos, deixa o Turf Moor após atingir a marca de cem partidas pelos Clarets, mudando-se para a Alemanha com um contrato de longo prazo válido até o verão de 2031.

  • Clarets perdem zagueiro importante

    O Burnley perdeu um de seus principais zagueiros após fechar acordo para a transferência de Esteve para o RB Leipzig, da Bundesliga. O francês foi liberado por um valor estimado em 27,3 milhões de libras para reforçar a defesa do time alemão. A transferência ocorre após o Burnley ter sido mais uma vez rebaixado da Premier League, o que levou o ex-zagueiro do Montpellier a buscar um novo desafio no time que terminou em terceiro lugar na Bundesliga na última temporada.




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  • imago-sport-1076465453.jpgNews Images

    Leipzig comemora a chegada

    O diretor-geral de esportes do Leipzig, Marcel Schafer, expressou sua satisfação com o sucesso do clube em garantir a contratação de Esteve, considerado um jogador que possui uma combinação extraordinária de capacidade física, personalidade e espírito de liderança.

    Em sua declaração ao site oficial do clube, Schafer disse: “A contratação de Maxime é uma jogada extremamente importante para nós. Estamos muito felizes em trazer um zagueiro central que, apesar de ainda ser jovem, já acumulou bastante experiência na França e na Inglaterra e teve um desenvolvimento impressionante durante sua passagem pelo Burnley.

    “Ele possui muitas das qualidades que buscávamos para essa posição: altura, capacidade atlética, um pé esquerdo forte, confiança na posse de bola e a habilidade de sair da área para defender de forma proativa. Maxime tem uma postura positiva em campo, é um marcador agressivo, comunica-se bem e traz uma enorme energia para o campo.

    “Ele também é um líder nato. Comunica-se constantemente, organiza os colegas ao seu redor e assume responsabilidades, enquanto fora de campo é muito lúcido e ponderado. Essa combinação de qualidade, caráter e mentalidade faz dele uma excelente aquisição para o RB Leipzig. Estamos convencidos de que Maxime pode causar um impacto imediato e desempenhar um papel importante em nossa equipe.”

  • Francês busca causar impacto imediato

    O zagueiro de 193 cm de altura, que já havia sido incluído na Seleção do Ano da PFA da Championship ao liderar o Burnley na ascensão à Premier League, admitiu que se sente extremamente desafiado pelas enormes ambições impulsionadas pelo Die Roten Bullen.

    Esteve declarou: “Estou muito feliz por ser jogador do RB Leipzig. O clube representa um futebol de alta intensidade e sem medo, progresso contínuo e grandes ambições. Isso combina perfeitamente comigo.

    “Vim para Leipzig para contribuir imediatamente, assumir responsabilidades e alcançar o sucesso junto com a equipe. Aprendi muito na França e na Inglaterra, e agora quero trazer essa experiência e essas qualidades para o RB Leipzig.

    “As conversas com o clube foram extremamente convincentes. Percebi que há um plano claro para mim aqui. Agora estou ansioso para conhecer a equipe e a torcida. Juntos, queremos conquistar o sucesso na Liga dos Campeões, na Bundesliga e na DFB-Pokal.”

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  • Crystal Palace v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Agora é preciso reconstruir a defesa

    O Burnley precisa agora se reorganizar rapidamente e encontrar um substituto à altura para o centro da defesa, a fim de enfrentar a exaustiva EFL Championship. A saída de Esteve é um revés significativo, já que o zagueiro central era uma presença confiável que disputou todas as 46 partidas do campeonato durante a histórica campanha do clube na Championship 2024-25, com 100 pontos, mantendo 30 jogos sem sofrer gols e levando apenas 16 gols. Além disso, o zagueiro continuou sendo um titular fundamental na Premier League na última temporada, disputando 34 partidas pelo Clarets, apesar do eventual rebaixamento do time.

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