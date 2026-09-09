O zagueiro da Roma Mario Hermoso demonstrou satisfação enquanto sua equipe se prepara para a estreia na Champions League contra o Fenerbahce, em Istambul. A partida marca o retorno da Roma à principal competição de clubes da Europa após uma ausência de sete anos.

O ex-zagueiro do Atlético de Madrid enfatizou que jogar a cada três dias combina com a ambição do elenco, que busca dar sequência ao seu forte início no cenário doméstico.

Hermoso deixou claro que a Roma viaja à Turquia com total determinação para começar a campanha europeia com vitória.



