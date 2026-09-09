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O brilho de Gasperini para Hermoso! Defensor apoia técnico da Roma para transformar noites europeias de elite em hábito
Hermoso prepara a Roma para o retorno à Europa
O zagueiro da Roma Mario Hermoso demonstrou satisfação enquanto sua equipe se prepara para a estreia na Champions League contra o Fenerbahce, em Istambul. A partida marca o retorno da Roma à principal competição de clubes da Europa após uma ausência de sete anos.
O ex-zagueiro do Atlético de Madrid enfatizou que jogar a cada três dias combina com a ambição do elenco, que busca dar sequência ao seu forte início no cenário doméstico.
Hermoso deixou claro que a Roma viaja à Turquia com total determinação para começar a campanha europeia com vitória.
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Zagueiro exalta o estilo de alta intensidade de Gasperini
Hermoso creditou ao técnico Gian Piero Gasperini a mudança de mentalidade da equipe desde a sua chegada, implementando uma abordagem de alta intensidade pensada para o futebol europeu. O jogador de 31 anos explicou que o sistema de pressão de Gasperini tira o melhor do elenco.
O espanhol destacou a importância de manter o forte embalo na Serie A ao entrar em campo no cenário continental.
"Quando o técnico chegou, ele colocou uma mentalidade de alto nível em cada um de nós", disse Hermoso. "O futebol de Gasperini se encaixa no estilo europeu, com pressão e intensidade."
Solidez defensiva é a chave contra os gigantes turcos
Ao projetar o teste tático em Istambul, Hermoso pediu aos companheiros de equipe que igualem o nível de atuação mostrado na recente vitória doméstica sobre a Atalanta. Ele destacou a compactação defensiva como uma prioridade crucial para dar aos atacantes da Roma a base necessária para ter sucesso.
O defensor reconheceu o salto de qualidade exigido pelo futebol da Champions League.
"Para fazermos um grande jogo, precisamos conhecer os pontos fortes do nosso adversário", observou Hermoso. "É importante para nós não sofrermos gols e colocarmos nossos atacantes em posições para marcar."
- IPA Sport
Giallorossi miram status permanente na elite
A Roma enfrentará um ambiente apaixonado no Chobani Stadium, mas Hermoso insiste que o elenco tem a resiliência necessária para conseguir um resultado de impacto.
A defensora espanhola afirmou que o objetivo final do clube é transformar esses grandes confrontos europeus em uma ocorrência regular.
Hermoso e suas companheiras de equipe buscarão dar mais um passo em seu desenvolvimento ao garantir três pontos na estreia de quinta-feira.
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